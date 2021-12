रायपुर: इस बार साल 2022 की शुरुआत शनिवार से हो रही है. न्याय के देवता शनि देव माने जाते हैं. शनि राहु और शुक्र की युति बन रही है. जो अत्यंत शुभकारी है. मेष राशि कालपुरुष की पहली राशि मानी जाती है. राशि स्वामी मंगल है. मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष (Horoscope year 2022 for Aries ) अत्यंत शुभकारी बनने वाला है. बड़े ग्रहों में शनि और गुरु दोनों लाभ और कर्म के स्थान पर शुभता बढ़ाने वाले हैं. करियर की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए यह अच्छा साल साबित होगा.

मेष राशि का साल 2022 का राशिफल

रायपुर के ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री पंडित अरुणेश शर्मा (Astrologer and Vastu Shastri Pandit Arunesh Sharma) ने बताया कि मेष राशि वाले जातकों के लिए नए साल में प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी. करियर कारोबार में लाभ की भी स्थिति बनेगी. साथ ही निजी जीवन सुखद रहेगा. शुरुआती महीनों के बजाय उत्तरार्ध में ज्यादा शुभ फल देगा.(Very auspicious for the people of Aries) अच्छी सफलता और अच्छे योग के साथ नया साल आ रहा है. शनि कर्म स्थान में रहेंगे. कार्यक्षेत्र में न्याय मिलेगा और लाभ स्थान में गुरु रहेंगे. संतान पक्ष को लाभ होगा और निजी जीवन सुखमय रहेगा.

हनुमान जी की नियमित पूजा से मिलेगा और लाभ

मेष राशि के जातकों के लिए लोगों से संपर्क, संवाद अच्छे बने रहेंगे. हनुमान जी की नियमित पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे. भगवान विष्णु के दशावतार के साथ ही राम और कृष्ण के अवतार का स्मरण भी करते रहना होगा. ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करने से मंगल का विशेष लाभ भी मेष राशि के जातकों को मिलेगा.

खर्च बढ़ने के बाद भी नहीं होगा आर्थिक संकट

बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पर होगी. जिससे मेष राशि के जातकों को कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे और आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी रहेगी. व्यापार करने वाले जातकों को धन लाभ होने के आसार दिखाई दे रहे हैं. परिवार में कुछ शुभ समारोह हो सकते हैं. खर्च बढ़ेंगे लेकिन आमदनी अच्छी रहने से आपको आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा. कार्य स्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी. इस वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए जमीन, मकान, वाहन और संपत्ति खरीदना शुभ हो सकता है, लेन-देन के काम में सफलता मिलने के आसार रहेंगे, इस साल साझेदारी के काम में विशेष तौर पर लाभ प्राप्त हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिलने के भी आसार बन सकते हैं, नौकरी में पदोन्नति की संभावना है, और अन्य माध्यमों से पैसा कमाने में सफल रहेंगे.

