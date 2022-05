रायपुर : अब छत्तीसगढ़ में भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग तेज हो गई है. इसी कड़ी में गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय हिंदू महासभा और हिंदू संगठनों ने रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इससे पहले शिवसेना ने भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी. हिंदू संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स 15 दिवस के अंदर प्रशासन नहीं हटाता है तो जयस्तंभ चौक पर लाउडस्पीकर रखकर हनुमान चालीसा पढ़ा (If Hanuman Chalisa demands are not accepted instead of Ajan) जाएगा.

क्यों हो रही है लाउडस्पीकर हटाने की मांग : हिंदू महासभा अध्यक्ष विश्वदीनी पांडेय ने बताया कि '' विश्व हिंदू संगठन के सभी लोग कलेक्टर से निवेदन करने आए हैं कि ''लाउडस्पीकर में जो अजान होती है.उससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है. हम अजान के खिलाफ नहीं है. लेकिन लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रतिदिन 5 बार जो अजान होता है हमको उससे पीड़ा होती है.''

''पूजा पाठ में होती है परेशानी'' : ''सुबह जब हम ब्रह्म मुहूर्त और संध्या में पूजा पाठ करते हैं उस समय अजान के आवाज हमारे घरों तक हम तक पहुंचते हैं. लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते. लाउडस्पीकर की ध्वनि इतनी तेज रहती है कि प्रतिदिन हमें उससे परेशानी होती है. हमारा मानना है कि आप अजान करें दिन में जितने मर्जी हो उतने बार करें . लेकिन लाउडस्पीकर से अजान कर आप हम हिंदुओं के भावनाओं को प्रतिदिन आहत मत पहुचाएं''

किससे हो रही है समस्या : अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा राष्ट्रीय महासचिव रितेश्वर महाराज ने बताया ''रोज दिन में 5 बार लाउडस्पीकर में जो अजान पढ़ी जाती है. उसे या तो बंद करवाएं या तो हम सभी मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाकर रोज सुबह दोपहर शाम पूजा पाठ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें. अगर प्रशासन हमें रोकता है तो यहां सभी चौक चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे''

लाउडस्पीकर से होता है ध्वनि प्रदूषण : नीलकंठ महाराज ने बताया " समस्त हिंदू संगठन ने मिलकर रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. लाउडस्पीकर में अजान करने से ध्वनि प्रदूषण होता है.आसपास स्कूल कॉलेज होने से बच्चों को इससे काफी डिस्टरबेंस भी होता है. जैसे मौदहापारा में दुर्गा कॉलेज और विवेकानंद कॉलेज हैं. अजान से वहां बच्चों को पढ़ाई में परेशानी होती है. जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण को लेकर लाउडस्पीकर को मस्जिद से उतारा गया है. हम यहां पर भी शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित किया जाए और लाउडस्पीकर को हर मस्जिद से निकाला जाए.

मांग नहीं मानने पर क्या : पंडित नीलकंठ महाराज ने कहा "हमने रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है. अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती और मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरते हैं. तो हम भी सभी चौक चौराहों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करेंगे. चौक चौराहों पर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ने की शुरुआत सबसे पहले रायपुर के हृदय जयस्तंभ चौक से होगी''