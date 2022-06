रायपुर :मौसम विभाग ने 16 जून को प्रदेश के बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग में मानसून के दस्तक देने की जानकारी दी थी. जिसके बाद 20 जून को मानसून ने पूरे प्रदेश में दस्तक दे दी (Monsoon becomes active in Chhattisgarh) है. मौसम विभाग ने इसकी घोषणा कर दी है 16 जून के बाद से लगातार प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की और कुछ जगहों पर भारी बारिश भी देखने को मिल रही है. प्रदेश का मौसम भी पूरी तरह से बदल गया है. लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है. साल 2018 में रायपुर में 26 जून को मानसून ने दस्तक दी थी.









कब दी मॉनसून ने दस्तक : मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा (Meteorologist HP Chandra) ने बताया कि "16 जून को प्रदेश की बस्तर और दुर्ग संभाग में मानसून पहुंच चुका है. 20 जून को मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है . अब यह कहा जा सकता है कि मानसूनी बारिश ने पूरे प्रदेश में दस्तक दे दी हैं । उन्होंने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा पोरबंदर बड़ौदा शिवपुरी रीवा तक है. एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका पश्चिम उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश तक स्थित है और दूसरा द्रोणिका दक्षिण छत्तीसगढ़ से दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित (Heavy rain expected in Chhattisgarh on Tuesday) है."







पिछले 10 सालों में रायपुर का तापमान : रायपुर में साल 2012 में 8 जून को मानसून प्रवेश किया (Chhattisgarh Meteorological Department) था. साल 2013 में रायपुर में 9 जून को मानसून ने दस्तक दी थी. साल 2014 में रायपुर में 19 जून को मानसून पहुंचा था. साल 2015 में रायपुर में 14 जून को मानसून पहुंचा था. साल 2016 में रायपुर में 17 जून को मानसून ने दस्तक दी थी. साल 2017 में 21 जून को मानसून रायपुर पहुंचा था .साल 2018 में रायपुर में मानसून ने 26 जून को दस्तक दी थी. साल 2019 में 22 जून को मानसून रायपुर पहुंचा था. साल 2020 में रायपुर में मानसूनी बारिश में 12 जून को दस्तक देने और साल 2021 में रायपुर में 10 जून को मानसून प्रवेश कर गया था.







रविवार को प्रदेश के शहरों का तापमान : रविवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री, रायपुर माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 26 डिग्री, बिलासपुर का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री न्यूनतम तापमान 24 डिग्री, पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 29 डिग्री न्यूनतम तापमान 20.5, अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री, जगदलपुर का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री न्यूनतम तापमान न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री, दुर्ग का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री, राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री दर्ज किया गया .