रायपुर : प्रदेश में 16 जून से बारिश ने दस्तक दे दी थी. लेकिन पिछले 10 दिनों से तेज बारिश नहीं हुई. बुधवार को प्रदेश के दुर्ग बिलासपुर और रायपुर संभाग के कुछ स्थानों पर दोपहर के बाद अच्छी और झमाझम बारिश देखने को मिली. जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है. बुधवार को हुई गरज चमक के साथ बारिश के दौरान जशपुर के ग्रामीण बाजार में बिजली गिरने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दो लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए. मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई (Heavy rain likely at these places in Chhattisgarh) है. छत्तीसगढ़ में औसत से 31% बारिश कम हुई है.





प्रदेश का मौसम पूर्वानुमान : मौसम वैज्ञानिक (Chhattisgarh Meteorological Department) एचपी चंद्र ने बताया कि '' पूर्व पश्चिम द्रोणिका पंजाब से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक छत्तीसगढ़ होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा तटीय उड़ीसा और उसके आसपास 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. जिसके प्रभाव से गुरुवार को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. प्रदेश के एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा की संभावना मौसम विभाग ने जताई (rain condition in chhattisgarh) है.''





प्रदेश के अन्य शहरों का तापमान : बुधवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री न्यूनतम तापमान 27 डिग्री, माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री, बिलासपुर का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 28 डिग्री, पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री, अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री न्यूनतम तापमान 24 डिग्री, जगदलपुर का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री, दुर्ग अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री न्यूनतम तापमान 27 डिग्री ,राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री दर्ज किया गया.







1 जून से 29 जून तक प्रदेश के जिलों में बारिश : बालोद जिले में 158 मिलीमीटर, बलौदा बाजार जिले में 136.4 मिली मीटर, बलरामपुर जिले में 60.6 मिली मीटर, बस्तर जिले में 135.5 मिलीमीटर, बेमेतरा जिले में 100.2 मिली मीटर, बीजापुर जिले में 168.8 मिलीमीटर, बिलासपुर जिले में 177.6 मिलीमीटर, दंतेवाड़ा जिले में 121.7 मिलीमीटर, धमतरी जिले में 141.8 मिलीमीटर दुर्ग जिले में 97.9 मिली मीटर गरियाबंद जिले में 174.1 मिलीमीटर ,जांजगीर जिले में 169.9 मिलीमीटर, जशपुर जिले में 59.2 मिलीमीटर, कवर्धा जिले में 168.3 मिलीमीटर, कांकेर जिले में 101.5 मिलीमीटर, कोंडागांव जिले में 125.5 मिलीमीटर, कोरबा जिले में 178.5 मिलीमीटर कोरिया जिले में 89.3 मिलीमीटर, महासमुंद जिले में 94.4 मिलीमीटर , मुंगेली जिले में 184.5 मिलीमीटर नारायणपुर जिले में 145.1 मिलीमीटर, रायगढ़ जिले में 136.8 मिलीमीटर, रायपुर जिले में 57 मिलीमीटर, राजनांदगांव जिले में 118.1 मिली मीटर, सुकमा जिले में 103.4 मिलीमीटर, सूरजपुर जिले में 121.4 मिलीमीटर ,सरगुजा जिले में 74.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की (Rain in many districts of Chhattisgarh) गई.