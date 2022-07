रायपुर : छत्तीसगढ़ में गंभीर मरीजों को आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाने में 108 एंबुलेंस सर्विस बेहतर भूमिका निभा रही (Government ambulance service became a boon in Chhattisgarh) है. जनवरी से जून तक यानी बीते 6 महीनों में प्रदेश में 108 ने 1 लाख 35 हजार 983 लोगों की मदद की है. 108 के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कुल 330 एंबुलेंस के माध्यम से प्रदेशवासियों को बेहतर और आपातकालीन सेवा प्रदान की जा रही (Government ambulance service in chhattisgarh) है. इसमें से 30 एंबुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली है.वहीं 300 एंबुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट मौजूद है.





क्या कहते हैं आंकड़ें : आंकड़े के अनुसार देखे तो पिछले 2 मई और जून के महीने में 46 हजार 778 लोगों की मदद की गई है. मई के महीने में 108 ने कुल 24 हजार 95 लोगों की मदद की है. जिसमे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में 3 हजार 453 , प्रेगनेंसी में 525 , पॉइजनिंग में 842 , सुसाइडल अटेम्प्ट में 64 , कार्डियक अरेस्ट में 1, कोरोना एपिडेमिक में 1 , एनिमल बाइट/अटैक में 180 , अन्य बीमारी ( उल्टी , दस्त ,बैक पेन , सिरदर्द , फ्रैक्चर , बेहोशी) में 19 हजार 29 लोगों की मदद की गई है.

छत्तीसगढ़ में 108 सेवा लाखों लोगों के लिए बनीं संजीवनी





जून के आंकड़ें : जून महीने में 108 ने कुल 22 हजार 683 लोगों की मदद की है. जिसमें रोड ट्रेफिक एक्सीडेंट में 3 हजार 207 , प्रेगनेंसी में 779 , पॉइजनिंग में 832 , सुसाइडल अटेम्प्ट 79 , कार्डियक अरेस्ट में 4 , कोरोना एपिडेमिक में 35 , एनिमल बाइट/अटैक 556 , अन्य बीमारी ( उल्टी , दस्त ,बैक पेन , सिरदर्द , फ्रैक्चर , बेहोशी) में 17 हजार 191 लोगों की 108 सेवा ने मदद की है.



108 एंबुलेंस में सुविधाएं : प्रदेश में 108 की कुल 330 एंबुलेंस संचालित की जाती हैं.जिसमें 30 एंबुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस (Government ambulance service became hitech in Chhattisgarh) हैं. यह बेहद खास एंबुलेंस मॉनिटर , डी फैब्रिकेटर , सीरीज पंप , लेरेन्जो स्कोप और वेंटिलेटर जैसे अत्याधुनिक जीवनरक्षक उपकरण से लैस हैं. जो किसी भी क्रिटिकल परिस्थिति में मरीज को अस्पताल लाने के दौरान उसकी जान बचाने में सहायक रहती है. वहीं 300 एंबुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट मौजूद है. जो मरीज को बेसिक उपचार देने में सहायक रहती है.