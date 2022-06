रायपुर : गर्मी के मौसम में रेल यात्रियो की मांग एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने सूरत और हटिया के बीच ट्रेन क्रमांक 09069/09070 सूरत-हटिया-सूरत साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरु किया (Railways increased the frequency of summer special train)था. इसका संचालन 10 जून तक के लिए निर्धारित किया गया था. अब रेलवे ने इस ट्रेन के संचालन को 01 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है.

किस ट्रेन का बढ़ा फेरा : सूरत-हटिया-सूरत साप्ताहिक समर स्पेशल (Train running between Surat and Hatia increased the frequency) ट्रेन अब दोनों ही दिशाओं में 3-3 बार और संचालित की जाएगी. गाड़ी संख्या 09069 सूरत-हटिया साप्ताहिक समर स्पेशल 16, 23 एवं 30 जून, 2022 को प्रत्येक गुरुवार को सूरत से रवाना होगी. वहीं गाड़ी संख्या 09070 हटिया-सूरत साप्ताहिक समर स्पेशल का परिचालन हटिया से दिनांक 17, 24 जून एवं 01 जुलाई, 2022 को प्रत्येक शुक्रवार को होगा. दोनों ही दिशाओं की ट्रेनों में बिलासपुर और रायपुर के यात्रियों को लाभ (Benefits to the passengers of Bilaspur and Raipur) मिलेगा.



कितने महीनों से बंद हैं ट्रेन : बीते कुछ महीने से बिलासपुर रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाली कुछ यात्री ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है. रेलवे के अधिकारी ने तीसरे और चौथे रेल लाइन का विस्तार और ट्रेनों की रखरखाव के लिए संचालन बंद करने की बात कही है. रेल पटरियों की मरम्मत और ट्रेनों के रखरखाव के कारण भी यात्री ट्रेनों के संचालन में थोड़ी दिक्कत हो रही है.