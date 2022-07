रायपुर : एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा (NSUI State Vice President Amit Sharma) के आदेशानुसार ब्लॉक मुख्यालय दोन्देकला में घरेलू गैस एवं पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर रैली निकाली (funeral procession of domestic cylinder in dharsinwa ) गई. जिसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना था कि ''केंद्र सरकार के द्वारा अच्छे दिन का सपना दिखाया गया वह अभी तक ना पूरे हुए हैं ना ही पूरे होने के आसार दिख रहे हैं. आम जनता को अपने दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. जिसके विरोध में रैली निकाली (NSUI protests in Daundekala) गयी.''

जनता झेल रही महंगाई की मार : एनएसयूआई के विधानसभा सचिव देवेन्द्र खेलवार ने कहा कि ''घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों के लगातार वृद्धि के विरोध में जनता महंगाई की मार झेल रही है. उसकी वजह से जनता खून के आंसू रो रही है. अगर जल्द से जल्द केंद्र सरकार घरेलू गैस एवं पेट्रोल डीजल के कीमतों को कम नहीं करेगी तो पूरे देश में एनएसयूआई कार्यकर्ता उग्र आंदोलन (NSUI will protest in Chhattisgarh) करेगी.''

कौन-कौन था शामिल : कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला संयोजक सूर्यप्रताप बंजारे, एनएसयूआई सचिव देवेन्द्र खेलवार, आकाश गहरवार,पिंटू कोशले,सोहेल खान,पंकज वर्मा,हेमंत गहरवार, बसंत निषाद,भागवत निषाद,गुल्ला बंजारे,खूबचन्द वर्मा,पोषण वर्मा,नुत्तम यादव,राहुल सायतोड़े,गिरेश निषाद,मनीष वर्मा,पंकज बंजारे,पंकज खूंटे,लक्की तोंडेकर, हरजीत एवं कार्यकर्ता गण सम्मिलित हुए.