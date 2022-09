रायपुर: श्रद्धा भक्ति और उपासना का पर्व नवरात्र शुरू हो गया है. नवरात्र के पावन पर्व पर अधिकांश लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं. नवरात्रि का व्रत करने वाले व्रतधारी इस दौरान फलाहार के रूप में फलों का सेवन करते हैं. फल और फूल के दुकानदारों का मानना है कि अबतक तो फल और फूल के दाम लगभग स्थिर हैं. लेकिन पंचमी के दिन से फल और फूल के दाम बढ़ने (Prices of fruits and flowers will increasing) लगेंगे, क्योंकि उस समय मांग बढ़ जाएगी और आवक कम हो जाएगी. navratri 2022





नवरात्र के पांचवें दिन से फलों के दाम में 20 से 30 रुपए की होगी बढ़ोतरी: फल दुकानदार लक्ष्मण पमनानी बताते हैं कि "वर्तमान में फलों के दाम में किसी तरह का कोई खास अंतर नहीं आया है. हालांकि फलों के दाम फल मंडी में अन्य दिनों की तुलना में थोड़े से बढ़े हुए हैं. पंचमी के दिन से सभी तरह के फलों के दाम में बढ़ोतरी होगी. अभी सभी फलों के दाम लगभग सामान्य हैं. फल मंडी में अनार, पपीता, केला, पाइनएप्पल, सीताफल और संतरा का शार्टेज चल रहा है. सेब की आवक अच्छी है. पंचमी के दिन से फल के शॉर्टेज होने से फलों के दाम में उछाल देखने को मिलेगा."



नवरात्रि में बढ़ने लगे फलों के दाम

यह भी पढ़ें: शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज, कलश स्थापना का सही वक्त और मंत्र जानें



नवरात्र के पांचवें दिन से फूल के दाम 30 से 40 प्रतिशत बढ़ेंगे: फूल दुकानदारों का कहना है कि "आज से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है लेकिन फूल के दाम में किसी तरह की बढ़ोतरी फिलहाल नहीं हुई है. लेकिन नवरात्र के पांचवें दिन से फूल के दाम अन्य दिनों की तुलना में लगभग 30 से 40% बढ़ जाएंगे. पंचमी के दिन से फूल की मांग बढ़ जाएगी. माल की कमी के कारण फूल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है. पश्चिम बंगाल से ही रजनीगंधा और सेवंती जैसे फूल की सप्लाई दूसरे राज्यों में होती है."

पंचमी के दिन से बढ़ने लगेंगे फूलों के दाम

जसवंत, सेवंती और रजनीगंधा फूलों की मांग बढ़ी

सेब 120 रुपए प्रति किलोग्राम, अनार 160 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम, पाइनएप्पल 100 रुपये 1पीस, सीताफल 120 रुपए प्रति किलोग्राम, सिंघाड़ा 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम, कच्चा मूंगफली 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम, संतरा 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम, मौसंबी 70 रुपए प्रति किलोग्राम, रसभरी 140 रुपए प्रति किलोग्राम, अमरूद 120 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बाजार में उपलब्ध है.गेंदा फूल की एक छोटी माला लाल और पीले कलर की 30 से 40 रुपए, जसवंत (जवां फूल) प्रति पीस ढाई रुपए, सेवंती की एक बड़ी माला 200 रुपए, रजनीगंधा की 1 मीडियम साइज की माला 150 रुपए और गुलाब की एक माला 300 रुपए बाजार में बिक रही है.