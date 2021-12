रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो बड़ी ठगी के मामला (Fraud cases increasing in Raipur) सामने आए है. अलग-अलग थानों में दर्ज हुए इन मामलों में शातिर ठग ने रिटायर्ड प्रिंसिपल को अपना शिकार बनाया है तो वहीं दूसरे मामले में इंदौर की एक कंपनी पर करोड़ों की धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया गया है. देर रात थानों में दर्ज मामलों में सबसे चौंकाने वाला मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां ठगों ने रिटायर्ड प्रिंसिपल को पॉलिसी चालू कराने के नाम पर 39 लाख रुपये की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है.

ब्याज समेत पैसा दिलाने का झांसा देकर ठगी

डंगनिया में रहने वाले रिटायर्ड प्राचार्य उदय रावले ने डीडी नगर थाने में शिकायत दर्ज की है कि 'उनका सालों से बंद LIC का पैसा ब्याज समेत दिलाने का झांसा ठगों ने दिया. उसके बाद उन्होंने अलग-अलग किस्त में पैसा जमा कराया. बुजुर्ग ने भी धीरे-धीरे करके अपनी जमा पूंजी ठगों के खाते में जमा कर दिया. जब 1 साल बाद पैसा नहीं लौटाया गया. उसके बाद इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई.

इंदौर की कंपनी पर ठगी का आरोप (Fraud of six crores from a businessman of Raipur)

कारोबारी पीयूष कुमार ने देवेंद्र नगर थाना में देर रात 6.50 करोड़ की ठगी की शिकायत की है. उन्होंने शिकायत में लिखा है कि इंदौर की एक कंपनी ने जल शुद्धिकरण की मशीन लगाने का अनुबंध किया. चूंकि पीयूष की जमुना टेक्नो कंपनी है. दोनों कंपनी ने मिलकर सरकारी टेंडर जमा किया था. उसमें इंदौर की कंपनी ने फर्जी दस्तावेज जमा कर दिए. इसके बाद पीयूष की कंपनी को 6.50 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया. पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करने के बाद ठगी का केस दर्ज कर लिया है.