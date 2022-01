रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है. एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ गई है. कोरोना टेस्ट कराने के पहले लोग अपने स्तर पर कोरोना गैजेट्स की मदद ले रहे हैं. (Medical gadgets to know symptoms of corona )

बाजार में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

कोरोना होने पर मरीज की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है. इसके लिए कुछ डिवाइस घर पर ही रखे जा सकते हैं. कोरोना के लक्षणों का पता लगाना के लिए बाजार में इन दिनों कई तरह के गैजेट्स उपलब्ध हैं. जिसमें बॉडी टेंपरेचर, ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए डिजिटल थर्मामीटर (digital thermometer), इंफ्रारेड थर्मामीटर (infrared thermometer) पल्स ऑक्सीमीटर, (Pulse oximeter) डिजिटल थर्मामीटर (digital thermometer) जैसे कई गैजेट्स हैं.

इन गैजेट्स की मदद से लोग यह पता लगा सकते हैं कि उनकी बॉडी में कहीं कोरोना के लक्षण (symptoms of corona) तो नहीं हैं. बाजार में कोरोना गैजेट्स (corona gadgets in market) की मांग बढ़ गई है.

वॉच से ईसीजी, ब्लड प्रेशर की जानकारी

कोरोना संक्रमित व्यक्ति का टेंपरेचर बदल जाता है. ऑक्सीजन लेवल भी गिर जाता है. ऐसे में लोग आधुनिक गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. मास्क, फेस कवर, हैंड ग्लव्स का भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं. एक ऐसी वॉच भी लांच की गई है, जिससे लोग अपना ईसीजी, ब्लड प्रेशर सहित अन्य तरह की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं. कोरोना से बचाव के लिए सबसे जरूरी है सैनिटाइजर का उपयोग. बाजार में सैनेटाइज करने के किए ऑटोमेटिक सैनेटाइजर स्प्रे मशीन, उपलब्ध है.