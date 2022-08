रायपुर :आजादी के 75 वीं वर्षगांठ को पूरे देश में अमृत महोत्सव (Azadi ka amrit mahotsav) के रूप में मनाया जा रहा है. हर घर तिरंगा अभियान (har ghar tiranga abhiyan ) के तहत इस बार का 15 अगस्त ऐतिहासिक रहा है. 15 अगस्त के दिन लगभग सभी घरों में तिरंगा नजर आया. वहीं निजी संस्थाओं ने भी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लिया और लोगों को घरों में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया. हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस बार डाकघरों से भी तिरंगा बेचे गए. डाकघरों में 1 अगस्त से तिरंगा की बिक्री पूरे प्रदेश में शुरू हो गई (Tricolor campaign at every house in Raipur) थी.







कितने बेचे गए तिरंगे : रायपुर के मुख्य डाकघर के व्यवसाय विकास विभाग के सहायक निदेशक एन.के राजपाल ने बताया " हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमें तिरंगा डाकघरों से बिक्री करने का प्रोजेक्ट दिया गया था। 1 अगस्त से हमने प्रदेश ऑनलाइन और ऑफलाइन तिरंगों की बिक्री शुरू कर दी थी। शुरुआत के दो-तीन दिनों में हमारे पास स्टॉक कम थे। इस वजह से हमने प्रदेश के 10 बड़े डाकघरों में तिरंगे का स्टॉक रखा था और कुछ तिरंगा हमने सब-डाकघरों में भी तिरंगा भिजवा दिए थे। जैसे ही लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आर्डर करते थे डाकघरों से उनके यहां तिरंगा पहुंचा दिया जाता था।





डाकघरों में कितने बेचे गए तिरंगे : रायपुर के मुख्य डाकघर के व्यवसाय विकास विभाग के सहायक निदेशक एन.के राजपाल ने बताया " धीरे-धीरे हमारे पास तिरंगे के पूरे स्टॉक आते गए और हमने उसे प्रदेश के 4 हजार से ज्यादा डाकघरों में भेजा दिया. 2-3 दिन हॉलीडे होने की वजह से अभी एकाउंटिंग का काम जारी है. प्रदेश में हमारे पास कुल 2 लाख 8 हजार तिरंगा विक्रय के लिए आए थे. जिसमें से लगभग 2 लाख 3 हजार तिरंगा बेचे गए हैं. अभी भी बस्तर के कुछ इंटरनल पार्ट से जानकारी आनी बाकी है जिसके बाद टोटल आंकड़े हमारे पास होंगे.''







किस संभाग में बेचे गए तिरंगे : रायपुर के मुख्य डाकघर के व्यवसाय विकास विभाग के सहायक निदेशक एन.के राजपाल ने बताया " अभी एकाउंटिंग का प्रोसेस जारी है जिसके बाद हमें टोटल आंकड़े मिलेंगे. लेकिन अब तक हुआ कैलकुलेशन के हिसाब से बताया जाए तो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक रायपुर संभाग में 42 हजार , दुर्ग संभाग में 31 हजार , बिलासपुर संभाग में 43 हजार , रायगढ़ में 25 हजार , सरगुजा संभाग में 17 हजार और बस्तर संभाग में 30 हजार तिरंगा बेचे गए है.