आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

यूपी : 1.6 लाख स्वंय सहायता समूह को 1,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे पीएम मोदी

उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को नई सौगात देने वाले हैं (PM will give many gifts to UP), जिसमें 1.60 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के खातों में 1,000 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana) के 1.01 लाख लाभार्थियों को 20.20 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे. वह मंगलवार को प्रयागराज के दौरे पर 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे. click here

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से केरल के चार दिवासीय दौरे पर

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind Kerala visit) मंगलवार को कासरगोड में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

Chhattisgarh municipal election 2021: 15 निकायों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न, 23 दिसंबर को आएंगे नतीजे, 60 फीसदी से ज्यादा मतदान

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव (Chhattisgarh municipal election 2021) के लिए सोमवार को मतदान संपन्न हो गया. 385 वार्डों में हुए चुनाव में 1393 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. 370 वार्डो में हुए आम निर्वाचन में 1345 उम्मीदवार और उप निर्वाचन के 15 वार्डो में 48 उम्मीदवार मैदान मे किस्मत आजमा रहे हैं. चुनाव के नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे. Click here

लोकतंत्र से हारा कोरोना: कांकेर में कोरोना पीड़ित महिला ने डाले वोट, PPE किट पहनकर पहुंची मतदान केंद्र

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव (Chhattisgarh urban body election 2021) का मतदान सोमवार को संपन्न हुआ (Polling ends in Chhattisgarh) . मतदान के दौरान वोटर्स के कई रूप देखने को मिले. कुछ लोगों ने बुजुर्ग को गोद में लाकर मतदान केन्द्र पहुंचाया, तो कई जगहों पर वोटिंग के दौरान झड़प की भी खबरें सामने आयी. इस बीच कांकेर के नरहरपुर में एक कोरोना पीड़ित महिला पीपीई किट पहन वोटिंग करने पोलिंग बूथ पहुंच (woman reached polling Booth wearing PPE Kit) गई. Click here

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021: मतदान संपन्न, सभी पार्टियों ने किया जीत का दावा

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh urban body election 2021)में 10 जिलों के 15 निकायों में मतदान संपन्न हो गया. वोटिंग खत्म होते ही सभी पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा (Voting complete all parties claimed victory) कर रही हैं. 15 नगरीय निकायों में चार नगर निगम हैं. इस बार छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव मतपत्रों के जरिए कराया गया है. Click here

बलरामपुर में धान की रखवाली कर रहे किसान पति-पत्नी की जिंदा जलने से मौत !

बलरामपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां धान की रखवाली (guarding the paddy in the barn) कर रहे पति पत्नी की (Farmer Couple Burnt Alive) जिंदा जलने से मौत हो गई. इस हादसे के बाद सामरी में मातम पसरा है. click here

कल की देशभर की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

Panama Papers leak Case: ऐश्वर्या राय बच्चन से ED ने पांच घंटे तक पूछताछ की

बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के समक्ष पेश हुईं. दिल्ली ईडी दफ्तर में उनसे पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई. इससे पहले ईडी ने पनामा पेपर्स लीक मामले (Panama Papers case) में अभिनेत्री को समन जारी किया था. पढ़ें पूरी खबर.

विपक्ष के विरोध के बीच ‘निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021' को लोकसभा की मंजूरी

Election Laws Amendment Bill 2021 pass : विपक्षी सदस्यों के विरोध और शोर शराबे के बीच लोकसभा ने सोमवार को 'निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021' को मंजूरी दे दी. पढ़ें पूरी खबर.

Omicron को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क, हर स्तर पर तैयारी जारी : मांडविया

राज्यसभा में 'कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन (Omicron) की वजह से उत्पन्न हालात' पर हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब दे रहे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया (Minister Mansukh Mandaviya) ने कहा कि देश में ओमीक्रोन के 161 मामले अब तक सामने आए हैं. जिनमें से 13 फीसदी मामलों में लक्षण अत्यंत मामूली हैं. 80 फीसदी मामलों में कोई लक्षण सामने नहीं आए. 44 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर.

संसद में जया बच्चन का BJP पर हमला, कहा- मैं श्राप देती हूं आप लोगों के बुरे दिन आएंगे

राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर बरसीं. जया बच्चन ने कहा, 'मुझ पर निजी हमला किया गया. मैं आपको श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे. आप गला ही घोंट दीजिए हम लोगों का, आप लोग चलाइए. क्या कह रहे हैं आप लोग?' जया बच्चन ने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

पुतिन ने मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थिति पर की चर्चा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बातचीत (Putin Modi telephonic conversation) में छह दिसंबर को पुतिन की भारत यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिए गए समझौतों को लागू करने के व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की. पढ़ें पूरी खबर.

मेरे लिए दरवाजे बंद करने वाले अमरिंदर सिंह आज घर बैठे हैं और मोदी के तलवे चाट रहे : नवजोत सिद्धू

नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि मेरे लिए दरवाजे बंद करने वाले अमरिंदर सिंह आज घर बैठे हैं और मोदी के तलवे चाट रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

2024 में विपक्षी मोर्चे की किसी भी सरकार के लिए पड़ेगी कांग्रेस की जरूरत : शशि थरूर

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) का मानना है कि 2024 में विपक्षी मोर्चे की किसी भी सरकार के लिए उनकी पार्टी की जरूरत पड़ेगी. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अब भी ढाई साल बाकी है और विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट होकर काम करना शुरू कर देना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर.

'क्या सरकार युवाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करेगी', जानें सरकार ने क्या दिया जवाब

क्या भारत में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण पर विचार किया जा रहा है. इस सवाल पर रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने साफ-साफ जवाब दे दिया है. उन्होंने क्या कहा, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

भारत बायोटेक ने बूस्टर टीके के तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल के लिए किया आवेदन

भारत बायोटेक ने अपने इंट्रानैसल कोविड वैक्सीन (Bharat Biotech intranasal Covid vaccine) की बूस्टर डोज के लिए DCGI को तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल आवेदन दिया है जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाकरण वाले लोगों को दिया जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

SPECIAL :

जानिए आधार नंबर से कैसे लिंक होगा आपका वोटर आईडी कार्ड

लोकसभा में आधार कार्ड से वोटर आईडी को जोड़ने वाला चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक पास हो गया है. बैंक अकाउंट नंबर, गैस कनेक्शन, पैन कार्ड नंबर पहले से ही आधार से जुड़े हैं. अब वोटर आईडी कार्ड की बारी है. जानिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने का प्रोसेस क्या है ? पढ़ें पूरी खबर.

INTERVIEW :

बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर 'उलझी दोस्ती', JDU सांसद ने BJP नेताओं को बताया नासमझ

विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तकरार की बातें सामने आ रही हैं. इस बारे में जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने पर विचार करते हैं, तो पूरी जदयू उनके साथ खड़ी रहेगी. क्लिक कर देखें पूरा साक्षात्कार.

KHABAREN JARA HAT KE :

ऑटोपायलट पर चलती कार की फ्रंट सीट पर महिला की डिलिवरी, बच्ची का नाम 'टेस्ला बेबी'

अमेरिका में एक महिला ने कार की अगली सीट पर बच्चे जो जन्म दिया, हैरानी इस बात की है कि उस वक्त कार ऑटोपायलट मोड पर चल रही थी. पूरा मामला जानने के लिए पढ़िये ख़बर.