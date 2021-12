आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

Chhattisgarh municipal elections 2021: दस जिलों के 15 निकायों में चुनाव आज, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग

छत्तीसगढ़ में निगरीय निकाय चुनाव 2021 (Chhattisgarh Municipal Elections 2021) के लिए आज सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी. जबकि मतगणना 23 दिसंबर को की जाएगी. इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा.

चुनाव सुधार संबंधी विधेयक सोमवार को लोकसभा में होगा पेश, वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की तैयारी

सोमवार को सरकार चुनाव सुधार संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश करेगी. विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा.

सांसदों का निलंबन : सरकार ने बुलाई बैठक, विपक्षी दल झुकने को तैयार नहीं

सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों के बीच बात बनती नहीं दिख रही है. सरकार ने एक तरफ जहां विपक्षी दलों के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया (Govt calls meeting of Opposition parties) है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ चार दलों को बुलाकर सरकार विपक्षी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस ने सोमवार सुबह पौने 10 बजे सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है.

सीएम बघेल पर रमन का तंज...ऐसे नहीं होगा वैतरनी पार, काम कर भाई काम कर

राजनांदगांव दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह (Former Chief Minister Dr. Raman Singh on Rajnandgaon visit) पहुंचे. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी सहित आम लोगों से विधायक कार्यालय में मुलाकात की. राजनांदगांव शहर के कौरिनभाठा स्थित विधायक कार्यालय पहुंचे है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा.

2021 में देश में छाया रहा छत्तीसगढ़, जानिये गुजरते साल की अब तक की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं

साल 2021 के खत्म होने में चंद दिन ही शेष रह गए हैं. वहीं वर्ष 2021 की बात की जाए तो यह साल काफी यादगार रहा. इस साल की कई ऐसी छोटी-बड़ी घटनाएं हैं, जो लोगों को हमेशा याद रहेंगी. ये हैं साल 2021 की कुछ महत्वपूर्ण (These Political Events of Chhattisgarh Remained Headlines in Year 2021) घटनाएं...

पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का सीएम बघेल पर तंज, बोले-कर्ज में डूबी सरकार को जश्न मनाने का नहीं है हक

पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल (Former Minister Amar Agarwal) ने भूपेश बघेल सरकार पर तंज कसते हुए (Former minister Amar Agarwal taunt on the Baghel government) कहा कि कर्ज में डूबी हुई सरकार जश्न मना (Debt ridden government has no right to celebrate) रही है. पूर्व मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक शैलेश पांडेय ने कहा कि भाजपा के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल अपनी सरकार के कारनामे भूल गए हैं. उनके राज में प्रदेश में गरीबी चरम पर थी.

छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयुक्त पर गंभीर आरोप, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा- नगरीय निकाय चुनाव को बनाया मजाक

प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में कल मतदान होगा. इससे पहले पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर (Former Minister Ajay Chandrakar) ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत कर दी है. उन्होंने मतदाता पर्ची दिखाकर मतदान (Voting by showing voter slip) गलत बाताया. चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग (Demand for resignation of election commissioner) की. कहा कि अगर निकाय चुनाव के दौरान कहीं भी अगर माहौल खराब हुआ तो जिम्मेदार चुनाव आयोग और भूपेश बघेल होंगे.

ओमीक्रोन की दहशतः बस्तर पुलिस कैंप में हाई अलर्ट, सुरक्षाबलों को करना होगा नियमों का कड़ाई से पालन

देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रोन (New Variant Omicron) ने पांव पसारना शुरू कर दिया है. हर तरफ दहशत (panic on the side) है. सरकारें सुरक्षा को लेकर रोज नई रणनीतियां बना रही हैं. छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में भी अब अलर्ट जारी किया गया है. खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र (naxal affected area) में मौजूद सभी पुलिस कैंप में हाई अलर्ट (High alert in police camp) कर दिया गया है. अब एक बार फिर से छुट्टी से वापस लौटने वाले जवानों को कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन (Follow the rules of corona protocol) करना होगा.

जिसको भूपेश बघेल की गुलामी करनी है करे, हम नहीं करेंगे: कांग्रेस प्रवक्ता

बलरामपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह (Congress party spokesperson Sunil Singh) अपने ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बगावत के सुर (Voices of rebellion against Bhupesh Baghel) में हैं. उन्होंने सरेआम कहा है कि जिसको भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गुलामी (Chief Minister Bhupesh Baghel slavery) करनी है, करे, हम नहीं करेंगे. उनके सार्वजनिक घोषणा का यह पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां लूट रहा है.

स्वर्ण मंदिर में बेअदबी: SIT गठित, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग

पंजाब के अमृतसर में शनिवार को स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) में बेअदबी के प्रयास मामले (desecration attempt at golden temple) की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है. वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह ने चन्नी सरकार से मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कही. पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया है कि पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है. इन सबके बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतसर पहुंचकर स्वर्ण मंदिर में माथा टेका.

कपूरथला में निशान साहिब की बेअदबी नहीं चोरी का मामला : पुलिस

स्वर्ण मंदिर में शनिवार की घटना के बाद रविवार को कपूरथला के निजामपुर में कथित तौर पर बेअदबी (kapurthala sacrilege) का एक मामला सामने आया. यहां भी आरोपी की कथित तौर पर पिटाई कर दी गई. उसके बाद उसकी मौत हो गई. हालांकि, पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह मामला चोरी का है.

हमारे फोन टैप कर रही यूपी सरकार, हर शाम योगी आदित्यनाथ सुनते हैं रिकॉर्डिंग: अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है. अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री हर शाम रिकॉर्डिंग सुनते हैं. उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय के सभी लैंडलाइन नंबर भी टैप किए जा रहे हैं.

पीएम मोदी के 'यूपी+योगी बहुत है उपयोगी' पर अखिलेश की चुटकी, 'योगी उपयोगी नहीं, अनुपयोगी'

राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अनुपयोगी बताया. इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा.

अमित शाह की घोषणा, सहकारिता प्रशिक्षण के लिए जल्द खुलेगा विश्वविद्यालय

पुणे के वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने घोषणा की कि देश में बहुत जल्द सहकारिता प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और देश के विभिन्न हिस्सों में इस विश्वविद्यालय के कॉलेज होंगे, जिनमें सहकारिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

भारत में ओमीक्रोन के कुल मामले बढ़कर 145 हुए, सबसे अधिक महाराष्ट्र से

ब्रिटेन से हाल में गुजरात लौटे 45 वर्षीय एक अनिवासी भारतीय और एक किशोर के कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप से संक्रमित पाये जाने के बाद भारत में इसके कुल मामले बढ़कर रविवार को 145 (omicron variant cases in India) हो गए.

लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल का चिदंबरम ने भी किया समर्थन

लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने को लेकर बहस तेज हो गई (girls marriage age controversy) है. सरकार इस पर बिल लाने की तैयारी कर रही है. हालांकि, कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने इसका विरोध किया है. अचरज ये है कि इस प्रस्ताव का समर्थन कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने किया (p Chidambaram backs Centre) है. उन्होंने कहा कि शादी के लिए दोनों की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लेकिन इस बिल को एक साल के लिए टाल देना चाहिए.

मांझी ने पहले ब्राह्मणों को दी गाली.. सफाई के बाद मांगी माफी... फिर देवी-देवताओं को दी गाली

ब्राह्मणों को खुले मंच से गाली देने के बाद जीतनराम मांझी ( Bihar Former Cm Jitanram Manjhi ) ने सफाई दी है. उन्होंने कहा है कि गाली का उस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने ब्राह्मणों के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लोगों के लिए किया था.

संसदीय समिति ने नए कानून की आवश्यकता पर CBI के विचार मांगे

संसद की एक समिति ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से उसके प्राधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित

BWF World Championship : किदांबी श्रीकांत सिल्वर जीतने वाले बने पहले भारतीय खिलाड़ी

भारतीय शटलर किदांबी श्रीकांत (Kidambi Srikanth) ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप (BWF World Championships) में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. BWF World Championship में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं. पढ़ें पूरी खबर