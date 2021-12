आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

आज देहरादून में चुनावी हुंकार भरेंगे राहुल गांधी

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून में रैली करने जा रहे हैं. वहीं, अपने देहरादून दौरे पर राहुल गांधी प्रियदर्शिनी शौर्य सम्मान के तहत पूर्व सैनिकों को सम्मानित करेंगे. पढ़ें पूरी खबर

आज से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, अगले सोलह दिनों में 10 दिन रहेगी छुट्टी

अगले चार दिन बैंक की छुट्टी रहेगी इसलिये बैंक संबंधी काम निपटाने में आपको परेशानी हो सकती है. लेकिन अगर दिसंबर महीने में आप बैंक से जुड़ा कोई काम निपटाने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखिये क्योंकि दिसंबर के बचे हुए 16 दिनों में से 10 दिन बैंकों की छुट्टियां हैं. देशभर में कहां-कहां, कब-कब होगी छुट्टी ? पढ़िये पूरी खबर

विजय दिवस : जब सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान ने भारत के आगे टेक दिए घुटने

आज विजय दिवस है. 13 दिसंबर 1971 के उस दिन को आज 50 साल बीत चुके हैं जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया था. पाकिस्तान को ऐसी मुंह की खानी पड़ी कि पश्चिमी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और 90 हजार से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त: चार कानूनों में संशोधन, अनुपूरक बजट पास

अनुपूरक बजट के पास होने के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त (Winter session of Chhattisgarh Assembly) हो गया है. इस सत्र में दो दिन बाकी रहते ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Assembly proceedings adjourned sine die) कर दी गई. click here

बीजेपी पर सीएम बघेल का तंज, अपनी इज्जत बचाने के लिए सदन से भागा विपक्ष

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2021 खत्म (Winter session 2021 of Chhattisgarh Legislative Assembly) हो गया है. सदन में विपक्ष के हंगामे और बवाल पर सीएम बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी इज्जत बचाने के लिए सदन से भागा (BJP ran away from discussion in Chhattisgarh Legislative Assembly) है.click here

मौत के बाद धर्मपरिवर्तन की सजा! गांव के मुखिया ने महिला का शव दफनाने से रोका

कांकेर के कुलगांव पंचायत के आश्रित गांव गोवर्धन (Govardhan village Kulgaon Panchayat ) में एक महिला का शव (Dead body of converted woman) दफनाने से गांव के मुखिया ने रोक दिया. महिला के परिवार ने धर्म परिवर्तन किया था. वे हिंदू से ईसाई बने थे. गोवर्धन गांव में आखिरकार मृत महिला का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया. प्रशासन के समझाने के बाद भी गांव वाले नहीं माने. करीब 26 घंटे बाद जिला मुख्यालय के मुक्तिधाम में महिला का अंतिम संस्कार हुआ.click here

बिरगांव नगर निगम चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र: मजदूरों को भूमि पट्टा देने और सभी वार्डों में राशन दुकान बनाने का वादा

भाजपा ने बिरगांव नगरीय निकाय चुनाव 2021 (Birgaon urban body elections 2021) के लिए 18 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी (BJP 18 point manifesto released) किया है.click here

Chhattisgarh Paddy Purchase 2021: जांजगीर-चांपा में अनियमितता मिलने पर केंद्र प्रभारी को नोटिस, भोथिया खरीदी केन्द्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस

छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू (Paddy procurement started in Chhattisgarh) हो चुकी है. सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने पर भोथिया धान उपार्जन केन्द्र (Bhothiya Paddy Procurement Center) के प्रभारी अशोक कुमार चन्द्रा को नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी (Nodal Officer of District Co-operative Bank) की ओर से जारी करते हुए 3 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत के लिए कहा गया है.click here

मानिकपुर खदान से ग्रामीण करते हैं कोयले की चोरी, हादसों में मौत के बाद भी प्रबंधन लापरवाह !

कोरबा में कोयला खादान से कोयला उत्खनन के अलावा दिनदहाड़े कोयले की चोरी (Villagers forced to steal coal) भी हो रही है. चोरी के दौरान कई ग्रामीणों की जान भी जा चुकी (Death while stealing coal) है. पर इस मामले को लेकर प्रशासन सतर्क नहीं दिख (Administration not alert in coal theft case) रहा है. click here

सहायक शिक्षकों का 'जेल भरो' आंदोलन, पुलिस ने रोका, जमकर हुई झूमाझटकी

रायपुर में सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ (Association of Assistant Teachers Federation) वेतन विसंगति को लेकर 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है. सहायक शिक्षकों ने 'जेल भरो' आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया. सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा का कहना है कि सरकार ने वादाखिलाफी की है. हम वेतन विसंगतियों को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे.click here

कल की देशभर की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

Naravane takes charge : सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने 'चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी' के अध्यक्ष का पदभार संभाला

आर्मी चीफ नरवणे (Army Chief Naravane) ने 'चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी' के अध्यक्ष का पदभार संभाला लिया है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं. सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद रिक्त था. पढ़िये पूरी ख़बर

Milind Naik resigns : यौन उत्पीड़न के आरोप के बीच गोवा के मंत्री मिलिंद नाइक ने इस्तीफा दिया

यौन उत्पीड़न (sexual exploitation) के आरोप के बीच गोवा के शहरी विकास मंत्री मिलिंद नाइक (Milind Naik resigns) ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार देर रात इसकी जानकारी दी गई. पढ़िये पूरी ख़बर

हेलिकॉप्टर क्रैश: शहीद वरुण सिंह का भोपाल में किया जाएगा अंतिम संस्कार

तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलिकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार भोपाल में होगा. वरुण सिंह हेलिकॉप्टर क्रैश में घायल हो गए थे और क्रैश के बाद से अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे थे. उनके अंतिम संस्कार को लेकर पिता ने क्या कहा पढ़िये पूरी ख़बर

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण नहीं मिलेगा

महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला बुधवार को सुनाया. अब आरक्षित सीटें सामान्य सीटों में तब्दील कर दी गई हैं. इस सुप्रीम फैसले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या कुछ कहा जानने के लिए पढ़िये ख़बर

Lakhimpur Kheri Violence : बेटे के सवाल पर भड़के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने पत्रकारों से की अभद्रता, दिल्ली तलब

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर सवालों के घेरे में आए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया गया है. इससे पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, यहां वह पत्रकारों पर नाराजगी जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में एक समाचार चैनल के पत्रकार ने केंद्रीय गृहराज्य मंत्री से जब बेटे आशीष को लेकर सवाल पूछा तो वह बुरी तरह से भड़क गए. पढ़ें पूरी खबर

टीम सिलेक्शन से 1 घंटे पहले बताया गया कि मैं कप्तान नहीं हूं: विराट कोहली

भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले कप्तानी में बदलाव से गुजर रही भारतीय टीम में कोहली और रोहित के बीच अनबन एक चर्चा का विषय बनी हुई थी. वहीं इस दौरान कोहली की चुप्पी खबरों के बाजार में इस अनबन की मीडिया रिपोर्ट का भाव और भी बढ़ा रही थी. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले भारत के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी सवालों पर विराम लगा दिया. सबसे पहले कोहली ने वनडे में अपनी मौजूदगी को लेकर साफ कहा कि वो रोहित की कप्तानी में वनडे सीरीज का हिस्सा बनेंगे. पढ़ें पूरी खबर

महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख का बयान, शिवाजी महाराज, संतों ने विकसित किया हिंदू वोट बैंक

भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दावा किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और कई 'संत-महंतों' (संतों और संतों) ने 'हिंदू वोट बैंक' विकसित किया. उन्होंने कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के अन्य नेताओं ने हिंदू वोट बैंक को शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया. पढ़ें पूरी खबर

Bangladesh Liberation War : सोनिया गांधी बोलीं, आज भी करोड़ों भारतीयों की प्रेरणा हैं इंदिरा गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने कहा है कि 50 साल पहले बांग्लादेश के साहसी लोगों ने खुद को एक नया भविष्य दिया था. बांग्लादेश मुक्ति संग्राम (Bangladesh Liberation War) की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर अपने वक्तव्य में सोनिया ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ (India with Bangladesh) हमेशा खड़ा रहा है. उन्होंने कहा कि भारत ने एक करोड़ शरणार्थियों को शरण दी है. पढ़ें पूरी खबर

क्या दुर्गम दक्षिण मिजोरम में भी पहुंचेगी भारतीय रेल, सरकार ने संसद में दिया जवाब

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Rail Minister Ashwini Vaishnaw) ने कहा है कि मिजोरम में रेलवे परियोजनाओं के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार सक्रियता से काम कर रही है. लोक सभा में वैष्णव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के दौरान कम राशि आवंटित की जाती थी. पढ़ें पूरी खबर

VIDEOS

1. Rajya Sabha Suspension : निलंबन रद्द करने की मांग, गोयल ने कहा- माफी मांगें सभी सांसद

राज्य सभा से निलंबित सांसदों के मुद्दे पर राज्य सभा में हंगामा और नारेबाजी का दौर जारी है. राज्य सभा सदस्य सुष्मिता देब ने सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग की. राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग की. हालांकि, सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सांसदों को अपने अशोभनीय आचरण के लिए माफी मांगनी चाहिए. गोयल ने कहा कि सांसदों को अपने व्यवहार पर खेद होना चाहिए.

2. Miss Universe Harnaaz Sandhu को सैंड आर्ट के जरिये सुदर्शन ने दी बधाई

भारत की हरनाज संधू (Miss Universe Harnaaz Sandhu) ने मिस यूनिवर्स 2021 (Miss Universe 2021) का खिताब जीता है. 21 साल बाद यह खिताब भारत को मिला है. हरनाज संधू के लिए पूरा भारत शुभकामनाएं दे रहा है. इस मौके पर अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट (International Sand Artist) ओडिशा के सुदर्शन पटनायक (Sudarsan Pattnaik) ने भी सैंड आर्ट के जरिए बधाई (sand art of Harnaaz Sandhu) दी है.

3. RSS Ghar Wapasi Oath : हिंदू एकता महाकुंभ में मोहन भागवत ने दिलाई शपथ