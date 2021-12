आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 'इन्फिनिटी मंच' का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) पर 'थॉट लीडरशिप फोरम' इन्फिनिटी मंच का उद्घाटन करेंगे.

कल की वो बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए

Omicron Variant : भारत में ओमीक्रोन वेरिएंट के दो मामले, संपर्क में आए पांच अन्य भी पॉजिटिव

भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron Variant In India) के दो मामले सामने आए हैं. गुरुवार को स्वास्थ्य सचिव ने इसकी औपचारिक पुष्टि कर दी है. दोनों मामले कर्नाटक से हैं. इस बीच संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए पांच अन्य लोगों को भी पॉजिटिव पाया गया है.

लखनऊ में भारतीय एयरफोर्स के लड़ाकू विमान का पहिया चोरी, जाम के बीच ट्रेलर से ऐसे ले गए चोर..

उत्तर प्रदेश की राजधानी के बख्शी के तालाब एयरफोर्स से 27 नवंबर की रात लखनऊ से जोधपुर ले जाए जा रहे फाइटर जेट प्लेन का एक पहिया चोरी हो गया. जब ट्रेलर ड्राइवर को इसकी भनक लगी तो उसने तुरंत डायल-112 को सूचित किया. मौके पर पहुंची डायल-112 ने ट्रेलर से पूछताछ कर उसकी तहरीर पर आशियाना थाना में मुकदमा दर्ज कराया. मामले की जांच की जा रही है.

विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं, हारती है 90% चुनाव : प्रशांत किशोर

ममता बनर्जी के बाद अब प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है. पीके ने कहा कि विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो पिछले 10 सालों में 90 फीसदी चुनाव हार चुकी है. एक दिन पहले ही मुंबई में ममता ने कहा था कि यूपीए जैसा अब कुछ नहीं है. उन्होंने बिना नाम लिए ही राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भी तंज कसा था.

Shortage of Gunny Bags in Chhattisgarh: बारदानों की कमी पर भूपेश-रमन आमने-सामने

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है. लेकिन बारदानों की कमी (shortage of gunny bags in Chhattisgarh) बनी हुई है. भूपेश बघेल ने बारदानों की कमी का ठीकरा (Bhupesh Baghel Statement on shortage of gunny bags) केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है. भाजपा ने भी पलटवार किया है. पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था खत्म करने का आरोप लगाया और उन्हें छत्तीसगढ़ का असफल सीएम बताया.

छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन का खौफः विदेश से लौटे 166 यात्री हुए क्वारंटाइन

कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमीक्रोन का खौफ अब छत्तीसगढ़ (Fear of omicron in chhattisgarh)में देखने को मिल रहा है. विदेश से आये 166 यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया(166 passengers returned from abroad were quarantined) है. कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Corona new variant Omicron) को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है. 12 देशों को हाई रिस्क पर रखा गया है और इन देश से आने वाले सभी यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

SC की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला- दिल्ली के सभी स्कूल कल से बंद

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली के सभी स्कूल कल से अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

बांध सुरक्षा विधेयक राज्यसभा से पारित, 40 साल बाद कानून बनने का रास्ता साफ

लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पर अपनी मुहर लगा दी. जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 40 साल से देश में बांधों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने पर विचार हो रहा है. हमारे 25% बांध 50 साल से ज्यादा पुराने हैं. बांधों को सुरक्षित बनाने के लिए इस बिल को पास करना जरुरी है.

सफाई व्यवस्था पर सालाना 8 करोड़ का खर्चा, फिर भी कचरे के ढेर पर है गार्बेज फ्री सिटी कोरबा

छत्तीसगढ़ का कोरबा प्रदेश का ऐसा इकलौता नगर निगम है, जिसके पास विकास कार्यों के साथ साफाई-व्यवस्था के लिए फंड भी आता है.साफ- सफाई के लिए राज्य सरकार के फंड के अलावा एनटीपीसी, एसईसीएल, सीएसईबी और बालको जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का फंड और संसाधन भी मौजूद है. इतने विकल्पों के बावजूद यहां सफाई का काम नहीं हो रहा है. कुछ वार्ड तो कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं कि यहां सफाई कार्य कौन कराएगा? निगम अपने फण्ड से सफाई कार्यों के लिए सालाना 8 करोड़ रुपये खर्च करता है. बावजूद इसके सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट रही है.

Chhattisgarh municipal elections 2021: भैरमगढ़ नगर पंचायत चुनाव के लिए सभी कांग्रेस प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 (Chhattisgarh municipal elections 2021) में पर्चे दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन दिसम्बर है. गुरुवार को नगर पंचायत भैरमगढ़ (Nagar Panchayat Bhairamgarh) के सभी पंद्रह वार्डों में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए (Congress leaders filed nomination in Bijapur).

जगदलपुर में पैरावट में लगी आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत, एक की हालत अभी भी गंभीर

जगदलपुर के भानपुरी इलाके में आज हुए एक बड़े हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई है. जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. शाम में ये तीनों बच्चे पैरावट में खेल रहे थे. इसी दौरान वहां आग लगने से 5 साल के एक बच्चे की आग में झुलसने से मौके पर ही मौत हो (two children died due to scorching in Jagdalpur) गई, जबकि 9 साल के दूसरे बच्चे की मौत अस्पताल ले जाते समय ही हो गई. वहीं घटना में गंभीर रूप से झुलसे तीसरे बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद मृत बच्चों के परिवार समेत पूरे गांव में मातम पसर गया है.

देश में 2024 तक नौ परमाणु रिएक्टर होंगे : केंद्र

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2024 तक देश में नौ परमाणु रिएक्टर होंगे. इसके अलावा 12 अतिरिक्त संयंत्रों को कोविड के दौरान मंजूरी दी गयी है.

अब एप नहीं, Whatsapp से करें कैब की बुकिंग, उबर ने की शुरुआत

उबर और व्हाट्सएप ने पार्टनरशिप की घोषणा की है. इसके बाद आप एप के बजाए व्हाट्सएप पर उबर कैब को बुक कर सकेंगे. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत लखनऊ से की गई है. कंपनी ने बताया है कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा, तो इसे दूसरे शहरों में भी लागू किया जाएगा.

गुलाम नबी बोले- मुझे नहीं लगता अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 300 सीटें जीत पाएगी

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अनुच्छेद 370 बहुमत वाली सरकार ने हटाया है. मैं आपसे कहूं कि मैं उसे वापस लाऊंगा तो यह झूठ है. क्योंकि अनुच्छेद 370 को लोकसभा में वापस लाने के लिए 300 सांसदों की जरूरत है. आज के दिन कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कुछ नहीं है.

Parambir singh Suspended : मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह निलंबित

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को निलंबित (parambir singh suspended ) कर दिया है. परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उगाही के आरोप लगाए थे. सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है. परमबीर के खिलाफ खिलाफ महाराष्ट्र में जबरन वसूली के पांच से अधिक मामले दर्ज हैं.

सहारनपुर में गरजे अमित शाह, बोले- अखिलेश जी आप चश्मा कहां से लाते हैं, जिससे यूपी में अपराध बढ़ाता दिखता है ?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में मां शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया. इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे. अपने संबोधन में अमित शाह ने यूपी को अपराधमुक्त प्रदेश बताया. उन्होंने कहा कि यहां कानून का राज है.

गौतम अडानी ने सीएम ममता से की मुलाकात प. बंगाल में निवेश को लेकर हुई चर्चा

सीएम ममता बनर्जी ने मुंबई दौरे के दौरान अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की. अडानी को बीजेपी नेतृत्व के बेहद करीबी के रूप में माना जाता है और ऐसे में ममता की अडानी के बीच हुई इस मुलाकात को राजनीतिक गलियारों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अडानी ने सीएम से हुई इस मुलाकात के बाद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी.

TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने अनायास नहीं दिया 'UPA जैसा कुछ भी नहीं' वाला बयान, यह सोची-समझी रणनीति है

एनसीपी चीफ शरद पवार से मीटिंग के बाद TMC प्र

जानें, किस पूर्व विधायक ने अपनी ईमानदारी बचाने को छोड़ दी राजनीति

बदलते दौर में राजनीति में पदलोलुपता बढ़ गई है. इसके बावजूद राजस्थान के बीकानेर में नोखा से विधायक रहे सुरजाराम का जीवन शुचिता की राजनीति के लिए एक मिसाल है. सरकारी नौकरी छोड़कर वे राजनीति में आ गए. कांग्रेस के विधायक रहे, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और सहकारी बैंक के चेयरमैन भी सुरजाराम, लेकिन राजनीति को उन्होंने अपनी ईमानदारी पर हावी नहीं होने दिया. पढ़ें पूरी खबर.