गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों का इस्तीफा, आज 11 कैबिनेट और 4 राज्यमंत्री लेंगे शपथ!

शनिवार को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के आवास पर बैठक हुई. इसके बाद सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. सीएम गहलोत ने शनिवार शाम को गवर्नर कलराज मिश्र से मुलाकात की और सभी मंत्रियों के इस्तीफे सौंप दिए. वहीं, कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को 2 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक है. इसमें नए नामों पर मुहर लगेगी. ऐसा माना जा रहा है कि रविवार शाम चार बजे 11 कैबिनेट और चार राज्यमंत्री शपथ ले सकते हैं.

महिला सशक्तीकरण : पुरानी साड़ी से सज रहा पंडाल, दान के चावल-दाल से बनी खिचड़ी से होगा Governor का स्वागत

गरियाबंद (Gariaband) जिले में रविवार को विशाल महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन (Vishal Women Empowerment Mahasammelan) का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें महिलाओं (Women) के पुराने साड़ियों (old sarees) से पंडाल बन रहे हैं. इस कार्यक्रम में दान किए हुए चावल-दाल (donated rice And Dal) की बनी खिचड़ी से (khichdi) राज्यपाल अनुसुईया उइके (Governor Anusuiya Uike) का स्वागत होगा.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021: देश का सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य का अवॉर्ड दिया गया है. छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड ग्रहण किया.

जब शीर्ष नेताओं में चलती है लड़ाई तो हतोत्साहित होते हैं नीचे के कार्यकर्ता: रामकुमार पटेल

छत्तीसगढ़ शासन ने लघु और सीमांत किसानों (small and marginal farmers) के विकास के लिए शाकंभरी बोर्ड का गठन (Formation of Shakambhari Board) किया है. बोर्ड के अध्यक्ष (chairman of the board) के तौर पर रामकुमार पटेल की नियुक्ति भी कर दी गई है. जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा (cabinet minister status) भी प्रदान किया गया है. रामकुमार शाकंभरी बोर्ड के पहले अध्यक्ष होंगे. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा? आप भी जानिए..

दिल्ली से लौटे सीएम भूपेश बघेल, बोले-छत्तीसगढ़ के लिए आज बहुत बड़ा दिन

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल(Chief Minister Bhupesh Baghel) दिल्ली (Delhi) से लौट आए हैं. रायपुर एयरपोर्टRaipur Airport) पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत(grand welcome) किया.

"इमरान मेरे बड़े भाई" वाले बयान पर घिरे पंजाब कांग्रेस चीफ सिद्धू, कांग्रेस का हाथ-गद्दारों के साथ : भाजपा

पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) शनिवार को गुरुद्वारा करतारपुर (Gurdwara Kartarpur Sahib) साहिब मत्था टेकने पहुंचे थे. इस दौरान वहां उनका खूब स्वागत हुआ. सिद्धू पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने फूल बरसाए और माला भी पहनाई. सिद्धू ने करतारपुर परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद लतीफ से बातचीत में कह डाला कि पाक प्रधानमंत्री इमरान खान मेरे बड़े भाई की तरह हैं.

पेट्रोल-डीजल पर नहीं थम रही सियासत, आखिर कौन बढ़ा रहा है दाम...?

भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज पूरे छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) की कीमतों में वैट कम करने की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया. इसको लेकर दोनों दलों के नेताओं ने एक-दूसरे पर महंगाई का ठीकरा फोड़ा.

FRONT RIVER SCHEME : साबरमती की तर्ज पर अरपा किनारे बनेगी 6 और 4 लेन सड़क, सुधरेगा ट्रैफिक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

बिलासपुर की अरपा नदी (Arpa River) स्मार्ट होगी. अरपा संवर्धन प्रोजेक्ट (Arpa Promotion Project) से बिलासपुर शहर कई सौगात मिलेगी. जिसके लिए सीएम बघेल (CM Baghel) ने सहमति दे दी है. अरपा नदी को सौदर्यीकरण बनाने के लिए काम किया जा रहा है.

बीजापुर में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे प्रभारी मंत्री Kawasi Lakhma ने भैरमगढ़ क्षेत्र की जनता को दी बड़ी सौगात

कवासी लखमा (Kawasi Lakhma ) ने भैरमगढ़ (Bhairamgarh) में 7 करोड़ 49 लाख रूपए लागत के 33 विकास कार्यों का लोकार्पण किया. वहीं, एक करोड़ 67 लाख 53 हजार रूपए लागत के 13 विकास कार्यों का भूमिपूजन (Bhumipujan) किया. साथ ही मुख्यमंत्री(Chief Minister Bhupesh baghel) की महत्वाकांक्षी योजना के तहत कमजोर एवं गरीब छात्र-छात्राओं को निःशुल्क अंग्रेजी शिक्षा (free english education) उपलब्ध कराने मुख्यालय में 82 लाख 36 हजार रूपए की लागत से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का उन्नयन (Upgradation of Swami Atmanand Excellent English Medium School) किया गया है.

महिलाओं के बाथरूम में हिडेन कैमरा लगा अश्वील वीडियो बनानेवाला मकान मालिक का दामाद गिरफ्तार

कांकेर में महिलाओं के बाथरूम में हिडेन कैमरा (Hidden camera in women bathroom) लगा अश्वील वीडियो बनाने का आरोपी मकान मालिक का दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है.

जांजगीर चांपा में दिनदहाड़े तुस्मा के पंच की नृशंस हत्या

तुस्मा के पंच भागवत साहू की आरोपियों ने दिनदहाड़े नृशंस हत्या कर दी. हत्या का आरोपी गांव का ही सोहित केवट और सुनील केवट है.बहरहाल पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है.