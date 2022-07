अमरनाथ यात्रा के दौरान शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. पवित्र गुफा के पास बादल फटने की घटना में कम से कम से 16 लोगों की मौत होने के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी. अमरनाथ यात्रा हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है. बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए दो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन के रेजिडेंट कमिश्नर गणेश मिश्रा का मोबाइल नंबर9997060999 तथा छत्तीसगढ़ सदन का हेल्पलाइन नंबर 01146156000 शामिल है. आपदा में फंसे तीर्थ यात्री या उनके परिजन इन नम्बरों पर संपर्क कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूलों में शनिवार को बैगलेस डे घोषित किया है. "बैगलेस डे" में बच्चे बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे. इस दिन स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि कराई जाएंगी. स्कूली बच्चे हर शनिवार को अब खेल-खेल में पढ़ाई करेंगे. स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यावहारिक और अपने आस-पास के माहौल से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया (bagless day in Raipur) है.

ईद को लेकर रायपुर के बकरा मंडी में भीड़ बढ़ गई है. रायपुर के बैजनाथपारा के सीरत मैदान में बकरा मंडी लगती है. यहां देश के अलग अलग इलाकों से बकरा व्यापारी बकरा लेकर पहुंचते हैं. इस बकरा मंडी में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय मध्यप्रदेश के अनूपपुर से आया एक बकरा है. इस बकरे की कीमत 70 लाख रुपये रखी गई है. बकरा के मालिक का नाम वाहिद हुसैन है. उन्होंने बताया कि यह बकरा काफी खास है.

बिलासपुर के सीपत में चार साल के बच्चे शौर्य की हत्या के केस को पुलिस ने सुलझा लिया (Sipat Selar Village news) है. पुलिस के मुताबिक पत्नी के चरित्र शंका की वजह से पिता ने अपने बच्चे शौर्य की हत्या कर (child murder in sipat selar village) दी. पुलिस ने आरोपी मदन को गिरफ्तार कर लिया (bilaspur crime news) है.

फाइनेंस पर ली गई गाड़ियों की हाइपोथिकेशन संबंधी सेवाओं को छत्तीसगढ़ में ऑटोमेटिक कर दिया गया है. अब इससे संबंधित सभी सेवाओं के लिए बैंक, फाइनेंस कंपनी और आरटीओ के चक्कर नहीं काटने होंगे. लोग घर बैठे हाइपोथिकेशन से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे. इसके लिए करीब 75 बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपनी हाइपोथिकेशन सेवाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया (Hypothecation of finance vehicles will be automatic in Chhattisgarh) है.

