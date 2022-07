बीजापुर में नक्सल मोर्चे से बुरी खबर आई (jawan Suraj S returning from Operation Monsoon drowned) है. यहां ऑपरेशन मानसून में शामिल एक जवान की उफनते नाले में बहने से मौत हो ( gutra drain of Bijapur) गई. बीजापुर पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णेय ने जवान के शव मिलने की पुष्टि कर दी है. जवान का शव बीजापुर और सुकमा जिले की एक नदी से बरामद किया (dead Body of CRPF Cobra Battalion Jawan Suraj S recovered) गया है.

ऑपरेशन मानसून में हादसा: कोबरा बटालियन का जवान बीजापुर के नाले में बहा, शव बरामद पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर बनने जा (Amar Parwani President of Chhattisgarh Chamber of Commerce) रहा है. यह किस तरह तैयार होगा. इस कॉरिडोर के बनने से क्या फायदे होंगे. इसे लेकर ईटीवी भारत ने छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी से खास बातचीत की ( Southeast Asia largest wholesale corridor) है.

रायपुर में बनेगा दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर- अमर परवानी पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोरबा में 19 साल के लड़के (korba crime news) ने अपनी मां और बहन को मौत के घाट उतार (double murder in korba Kusmunda) दिया. उसने करीब 60 बार चाकू से वार कर मां और बहन की जान ले (Kusmunda double murder accused arrested) ली. उसके बाद फिल्म दृश्यम के आधार पर सीन रीक्रिएट करने लगा. लेकिन उसकी होशियारी धरी रह गई. कोरबा पुलिस के खोजी कुत्ते बाघा ने अमन की सारी कलई (Accused Aman murdered mother and sister) खोल दी.

Kusmunda double murder: ड्रग्स लेने से मना करने पर मां और बहन को मार डाला, ऐसे हुई गिरफ्तारी ? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद में छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ (encounter between crpf jawans and naxalites at Gariaband Odisha Border) हुई है. ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों तरफ से सुरक्षाबलों की टीम नक्सलियों की सर्चिंग में जुटी (Police Naxalites Encounter In kulhadighat Gariaband ) हुई है. यह मुठभेड़ गरियाबंद और ओडिशा के सटे नुवापड़ा जिला से लगी सीमा पर मटाल और डड़इपानी (Gariaband Naxalite Encounter News) के जंगलों में हो रही है.

गरियाबंद ओडिशा सीमा पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है. शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है. अपराध पर लगाम कसने पुलिस लगातार अभियान चलाकर गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन जिले में हत्या, हत्या का प्रयास थम नहीं रहा है. मामूली बात पर बदमाश हत्या जैसे वारदात को अंजाम दे रहे हैं. इससे शहरवासी खौफजदा हैं.

राजधानी में मामूली विवाद बन रहा काल, पांच माह में 24 हत्या, देखिए रायपुर का क्राइम ग्राफ पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जांजगीर चांपा में निर्भया जैसी वारदात को लेकर भाजपा लगातार राज्य सरकार पर हमला कर रही (Politics in Chhattisgarh over Janjgir Champa Nirbhaya case) है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा, "ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति छत्तीसगढ़ में हुई (Chhattisgarh Politics News) है. छत्तीसगढ़ पहले शांत माना जाता था, अब यह अपराध गढ़ में तब्दील हो गया है. सरकार का प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कहीं कोई नियंत्रण नहीं ( politics on women crime in chhattisgarh) है.''

Janjgir Champa Nirbhaya case: छत्तीसगढ़ या अपराधगढ़! भाजपा कांग्रेस में घमासान पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें