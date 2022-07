छत्तीसगढ़ के आम लोगों को एक बड़ी राहत मिली है. अब नक्शा पास कराने के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. नगर निगम में ही नक्शा पास होगा. इससे ना सिर्फ लोगों के समय और पैसे की बचत होगी. बल्कि नगर निगम और टाउन प्लानिंग को भी काम करने में आसानी होगी.

Good News: छत्तीसगढ़ के नगर निगम में ही होगा अब लेआउट पास

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मंगलवार को गौरेला में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे. इसके बाद सीएम यूनिसेफ के सहयोग से संचालित होने वाले नवा आखर कार्यक्रम के शुभारंभ में शामिल होंगे. इंदिरा गांधी नेशनल ट्रायबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के साथ होने वाले एमओयू कार्यक्रम में भी भूपेश बघेल भाग लेंगे. गौरेला में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा और गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही के धार्मिक सर्किट मैप का शुभारंभ भी करेंगे.

गौरेला में विकासकार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित राजीव गांधी इंडोर ऑडिटोरियम में महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर शामिल होने आई थी. इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मंच से एक बड़ी बात कह दी. उन्होंने कहा कि "मेरी पत्नी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य भारत को मिलाकर कुल 65 लोकसभा सीटों में से इकलौती महिला सांसद हैं. अब इस महिला सांसद का भी लोग टिकट काटने के प्रयास में हैं. मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आयोजित है."

"मेरी पत्नी 65 सीट में अकेली महिला सांसद इसका भी टिकट काटने में लगे हैं लोग"

केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान से बचाने के लिए 14% क्षतिपूर्ति का जो मॉडल बनाया था वह 30 जून को खत्म हो (Chhattisgarh is suffering due to GST) गया. अब राज्य सरकार इस नुकसान की भरपाई की राह तलाश रही है. संभावना जताई जा रही है कि यदि केंद्र सरकार राज्य नुकसान से बचाने के लिए 14% क्षतिपूर्ति नहीं देती है तो मजबूरन राज्य सरकार को वस्तुओं पर सेस (उपकर) लगाना होगा. इस बात की जानकारी कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने दी.

जानिए क्यों छत्तीसगढ़ में वस्तुओं पर लग सकता है सेस ?

कोरोना संक्रमण के मामले सरगुजा में लगातार बढ़ रहे हैं. अम्बिकापुर के बाल संप्रेक्षण गृह में कोरोना विस्फोट हुआ है. बाल सम्प्रेक्षण गृह में 7 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं. बाल संप्रेक्षण गृह में कोरोना संक्रमण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. सभी बच्चों को आइसोलेट करने के साथ ही उनका उपचार किया जा रहा है.

सरगुजा के बाल संप्रेक्षण गृह में कोरोना विस्फोट, 7 बच्चे संक्रमित

भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ को बेहतरीन सौगात दी (Vistadome coach facility in train on rail route of Bastar) है. यहां के बस्तर में किंरदुल और विशाखापट्टनम के बीच रेल रूट पर विस्टाडोम कोच में यात्री सफर कर पाएंगे. दीपावली के बाद 25 अक्टूबर 2022 से यह कोच इस रेल रूट पर दौड़ती नजर आएगी.

बस्तर के रेल रूट पर दौड़ेगी विस्टाडोम कोच, इस ट्रेन से होगी शुरुआत !

अकलतरा थाना के पोड़ी भाटा में 3 जुलाई की रात हुए 52 साल की महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली (Blind murder mystery solved in Janjgir Champa) है. पुलिस में 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया है. आदतन अपराधी सूरज भोई ने दुष्कर्म के बाद महिला के चिल्लाने पर हत्या करना स्वीकार कर लिया है. अकलतरा पुलिस ने आरोपी के पास महिला के चांदी के चूड़ी बरामद कर लिए (woman was murdered in Akaltara) है. मृतिका के हाथ पर मिले बाल और युवक के कपड़े में मिले बाल के नमूने जांच के लिए भेज दिया है.

जांजगीर चांपा में निर्भया जैसी वारदात , महिला की नृशंस हत्या का आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर में मानसून आने के बाद भी बरसात नहीं होने से परेशान किसान चिंतित और परेशान हैं. बारिश नहीं होने के कारण खेती पीछे हो रही है. बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार बारिश के लिए मेंढक मेंढकी का विवाह कराया जाता (Unique Marriage of Frog For Rain in Balrampur) है.लिहाजा बरसों पुरानी इस परंपरा का ग्रामीणों ने निर्वहन किया.

मेंढक-मेंढकी के संगम से यहां बरसते हैं बदरा !