सीएम भूपेश बघेल ने पर्यटन के क्षेत्र में कोरिया को जबरदस्त सौगात दी है. सीएम बघेल ने कोरिया में झुमका जलाशय के बीच झुमका आईलैंड का लोकार्पण किया. इसके साथ ही कोरिया को एक नया टूरिजम्म डेस्टिनेशन मिल गया है. सीएम ने इस दौरान झुमका आईलैंड पर बोटिंग का लुत्फ उठाया.सीएम ने इस मौके पर कहा कि "इस सुंदर टापू को देखकर हर कोई गदगद हो जाएगा. यहां पहुंचने वाले पर्यटकों का दिल झूम उठेगा".

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर सोमवार को रायपुर (Union Minister Giriraj Singh visit to Chhattisgarh) पहुंचेंगे. गिरिराज सिंह का चार दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है. तय कार्यक्रम के मुताबिक गिरिराज सिंह चार जुलाई को दोपहर 1.45 पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उतरेंगे. उसके बाद वह रायपुर से कोरबा के लिए रवाना हो जाएंगे.

भिलाई के लाल लेफ्टिनेंट कर्नल कपिलदेव पाण्डेय इंफाल में शहीद हो गए. चार दिन पहले इंफाल में भूस्खलन के बाद से लापता थे. रविवार को लेफ्टिनेंट कर्नल कपिलदेव पाण्डेय का शव बरामद किया गया है.

छत्तीसगढ़ की सड़कें एक बार फिर लोगों के लिए असुरक्षित साबित हो रही है. कोरोनाकाल में सड़क हादसों में कुछ कमी आई थी. हालांकि अब इनमें फिर से बढ़ोतरी का ट्रेंड देखा जा रहा है. पिछले 6 महीने में करीब 6 हजार सड़क हादसे हुए (road accident increased in Raipur) हैं. इसमें 6 हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 2600 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

रायपुर रेलवे स्टेशन को मुम्बई के तर्ज पर एफआरसी कैमरे से लैस किया जा रहा है. सीसीटीवी कैमरों की नजर रायपुर स्टेशन के चप्पे-चप्पे पर होगी. ये कैमरा अपराधियों का चेहरा पढ़कर आवाज (cctv camera Will give voice after reading face of criminals ) देगी, जिसके बाद आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

भारतीय समाज में अक्सर कुरीतियों के कारण एक महिला की बलि चढ़ा दी जाती है. लेकिन धमतरी में अब बदलाव देखने को मिल रहा है. यहां एक सास ने अपनी विधवा बहू का विवाह करवाया. जो कि समाज में बदलाव की नजीर पेश करता है. अक्सर देखा जाता है कि बहू को विधवा होने के बाद ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं, लेकिन धमतरी में सास ने विधि-विधान से शिव मंदिर में अपनी बहू की दोबारा शादी (widow daughter in law married in Dhamtari) कराई

सीएम भूपेश बघेल मिशन 2023 के तहत छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं. इस क्रम में सीएम रविवार को कोरिया जिले के दौरे पर रहें. यहां सीएम भूपेश बघेल ने वनवासी लोगों को वन अधिकार पट्टे का वितरण किया है. इस दौरान उन्होंने कोरियावासियों को कई बड़ी सौगातें दी हैं.

जशपुर में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले (Terror of wild elephants in Jashpur) रहा. ताजा मामला जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक जंगली हाथी ने 25 वर्षीय युवक को बुरी तरह कुचल कर मौत के घाट उतार दिया और शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए. घटना की सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंच आगे की कार्रवाई में जुट गया.

रायपुर ट्रैफिक पुलिस हाईटेक मशीन (raipur traffic police) के जरिए शराबी वाहन चालकों की दूर से पहचान कर सकेगी. इस तरकीब के जरिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी की भी सुरक्षा बनी रहेगी. इस मशीन के आने से अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी.

