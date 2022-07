छत्तीसगढ़ में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल सहित कई सामाजिक संगठनों ने राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल के हत्या के विरोध में 2 जुलाई को बंद का ऐलान किया है. उदयपुर की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश (protest against murder of tailor in Udaipur Rajasthan) है. इस बंद को बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है.सीजी चैंबर ऑफ कॉमर्स भी इस बंद को सपोर्ट कर रही है.

उदयपुर कांड के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद, सीजी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दिया बंद को समर्थन

छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाकर की. साहू छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय किसान नेता भी है. बीजेपी शासनकाल में साहू प्रदेश के कृषि मंत्री भी रहे. ईटीवी भारत ने कृषि सहित विभिन्न विषयों को लेकर चंद्रशेखर साहू से खास बातचीत की.

Etv Bharat Face to Face : खाद की कमी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार : चंद्रशेखर साहू

संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा राजधानी रायपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि '' आज मैं आपके बीच में हूं. छत्तीसगढ़ से मेरा विशेष संबंध है. वह संबंध यह है कि 60 साल पहले मैं यहां भिलाई आया था. यहां मेरी शादी हुई थी. इसलिए मैं बराबर विशेष लगाव छत्तीसगढ़ से महसूस करता हूं. यहां बहुत आनंद आता है.'' यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा कि ''देश को खामोश राष्ट्रपति नहीं, बल्कि ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है, जो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे. प्रधानमंत्री को सलाह दें. जो कठपुतली हैं, वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं (Presidential candidate Yashwant Sinha statement in Raipur) करेंगे.''

देश को खामोश राष्ट्रपति की जरुरत नहीं : यशवंत सिन्हा

बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव - कलमना रेल खंड के बीच में ऑटो सिगनलिंग सहित अनेक कार्यो, नॉन इंटरलोकिंग का कार्य किया जाएगा. इस कार्य के लिए रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कुछ यात्री ट्रेनों के साथ ही यहा से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है. कार्य को 3 जुलाई से 6 जुलाई तक किया जाएगा जिसकी वजह से कुछ गाड़ियों को रद्द एवं कुछ को गंतव्य से पहले समाप्त और रवाना किया जाएगा। इस काम मे 18 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है और दो ट्रेन बीच में ही समाप्त कर दिए जाएंगे.

यात्रीगण कृप्या ध्यान दें....फिर हुई 18 ट्रेनें रद्द

छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं काफी ज्यादा होती हैं. ऐसे में ईटीवी की टीम ने राजधानी के ऐसी जगहों का दौरा किया जहां पर आबादी ज्यादा है.हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि बिजली से बचने के लिए क्या उपाय किए गए (Shocking figures of deaths due to lightning in Chhattisgarh) हैं.

छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली से मौतों के चौंकाने वाले आंकड़े

कांकेर में एक शख्स ने अपनी पत्नी को इसलिए मौत के घाट उतार दिया. क्योंकि उसकी पत्नी मोबाइल पर बात करती थी. पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. इसलिए उसने यह खौफनाक कदम (kanker crime news) उठाया

पत्नी मोबाइल पर करती थी बात तो पति ने दी खौफनाक सजा

जशपुर में बाढ़ के कहर की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है. यहां के बगीचा इलाके के डोंडकी नदी में अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई. उस वक्त यहां एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जा रहा था. डोंडकी नदी में आई अचानक बाढ़ की वजह से अंतिम संस्कार के लिए सजी चिता अग्निदाह के साथ जलमग्न हो गई. इस दौरान अंतिम संस्कार में शामिल लोग बाढ़ से अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए.

जब जशपुर में अचानक आई बाढ़ में बह गई जलती चिता