त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव 2022 (three tier panchayat bye election in cg) अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर निर्वाचन के लिए 28 जून मंगलवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा. इन निर्वाचन क्षेत्रों में 255 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है. 27 जून को हर विधानसभा में योजना के खिलाफ कांग्रेसी एकजुट हुए. इसी कड़ी में सक्ती विधानसभा में भी प्रदर्शन हुआ. इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत भी शामिल हुए.

छत्तीसगढ़ में रोजगार को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने आ गई है. जहां एक तरफ कांग्रेस सत्याग्रह कर रही (Chhattisgarh Congress is opposing the center) है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरे प्रदेश में रोजगार के लिए आंदोलन करेगी.

कांकेर में पिता की मृत्यु के बाद मासूम बाल आरक्षक बनकर अपना जीवन यापन कर रहा(Pain of child constable in Kanker) है.वहीं बच्चों की मां किसी और के साथ भाग गई. जिससे अब पिता की पेंशन का फायदा बच्चों को नहीं मिल रहा है.

विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को योग्यतानुसार नौकरी देने का आदेश छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया (Government jobs will be given to the youth of special backward tribes in Chhattisgarh) है. जिसकी मुताबिक छत्तीसगढ़ में निवासरत अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, पंडो एवं भुंजिया वर्ग के 9623 युवाओं को लाभ (special backward tribes in Chhattisgarh) मिलेगा. इस बात की जानकारी खुद सीएमओ ने ट्वीट करके दी है.

जशपुर में सीएम बघेल ने स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शुभारंभ किया. बघेल ने आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण करने के पश्चात कहा कि यह प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर स्कूलों में से एक है. यहां सीएम भूपेश बघेल से बच्चों ने छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी गाने पर डांस करने का आग्रह किया. इस आग्रह पर सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों के साथ डांस (Bhupesh Baghel dances with school children at Swami Atmanand Hindi School ) किया.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विश्व की सबसे बड़ी कॉफी पेंटिंग बनाई जा रही (World largest coffee painting made in Raipur) है. पिछले 10 सालों से पेंटिंग और रंगोली आर्ट से जुड़े कलाकार शिवा मानिकपुरी यह कॉफी पेंटिंग तैयार कर रहे (Painter and Rangoli artist Shiva Manikpuri ) हैं. शिवा ने इस पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए अर्जी भेजी थी. अप्रूवल मिलने के बाद अब वे यह पेंटिंग तैयार कर रहे हैं. खास बात यह है कि कॉफी से बन रही यह पेंटिंग 240 स्क्वायर मीटर में बनाई जा रही है.

