मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले में फरसबहार विकासखण्ड में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरूआत की. इस दौरान पमशाला में ईब नदी के तट पर स्थित कंवर समाज के मंदिर राधा कृष्ण मंदिर में सीएम भूपेश ने पूजा-अर्चना की मुख्यमंत्री ने ईब नदी के तट पर आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ग्राम कोल्हेजहारिया में प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा पुलिस चौकी की स्थापना, तपकरा में नायब तहसीलदार कोर्ट की घोषणा (CM Bhupesh gave gift in Jashpur Farsbahar) की.

'सर स्कूल बहुत दूर है' फिर क्या..मिल गई बस पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव में बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाले गए राहुल साहू को शनिवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई. उनका इलाज बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में चल रहा था. राहुल को 105 घंटे चले सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 15 जून की रात 11 बजकर 46 मिनट पर बोरवेल से सकुशल बाहर निकाला गया था.

बिलासपुर से जांजगीर चांपा पहुंचा ब्रेव बॉय राहुल साहू, लोगों ने ऐसे किया स्वागत पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं (Incidents of lightning in Surguja) होती हैं. आखिर सरगुजा में आकाशीय बिजली ज्यादा क्यों गिरती (Why lightning falls more in Surguja) है. इसकी पड़ताल ईटीवी भारत ने की. इसके साथ ही सरगुजा में एक अजीब सा रिवाज देखा जाता है. यहां आकाशीय बिजली से पीड़ित का उपचार गाय के गोबर से करते देखा गया. क्या उपचार का ये तरीका सही है. इसकी ईटीवी भारत ने पड़ताल की है.

सरगुजा क्यों है आकाशीय बिजली का गढ़, गाज पीड़ितों का गोबर से इलाज कितना सही ? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. दिल्ली से वापस आने के बाद वे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है. इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना संक्रमित हो चुके हैं.

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक वक्त ऐसा भी था, जब इन इलाकों में जवानों का विरोध हुआ करता था. जवानों का ग्रामीणों से बैर जगजाहिर है. अक्सर ग्रामीण जवानों से खफा रहते थे. हालांकि आज अंदरुनी क्षेत्रों के हालात बदलते दिख रहे हैं. एक वीडियो सुकमा से सामने आया (Jawans welcomed dancing songs in Naxal affected area of Bastar) है. जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण नाच और गाने के साथ जवानों का स्वागत करते नजर (Villagers welcome security forces personnel in Sukma) आ रहे हैं.

नक्सलगढ़ की बदलती तस्वीर: सुकमा में जवानों का ग्रामीण ऐसे कर रहे स्वागत ! पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर के काठाडीह सरकारी स्कूल में छात्र छात्राएं जान हथेली पर रखकर पढ़ाई कर (government school of Raipur is in bad condition) रहे हैं. ईटीवी भारत के रियलिटी चेक में इस बात का खुलासा हुआ ( Raipur Kathadih government school dilapidated) है. अगर समय रहते प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी नहीं जागे तो यहां बड़ा हादसा हो सकता (Danger of accident in Raipur government school) है.

रायपुर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा हुई जानलेवा, क्या हादसे के बाद जागेंगे जिम्मेदार ? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम नेता प्रतिपक्ष नंदकुमार साय ने राज्य में हो रहे धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई है. नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पुराने और अनुभवी लोगों को संगठन में जगह देने की पैरवी की है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में नंद कुमार साय ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए बेहतर और योग्य उम्मीदवार बताया है.

राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू सबसे बेहतर और योग्य उम्मीदवार: नंद कुमार साय पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अचानकमार टाइगर रिजर्व में हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी टाइगर को यहां रोक पाने में वन विभाग फेल हो रहा है. 6 साल के रिकॉर्ड में 6 टाइगर और इस साल 22 मई तक मात्र 6 टाइगर ही एटीआर में दिखे (no shelter of tigers in Achanakmar Tiger Reserve) हैं. जिसमे से 4 टाइगर का रहवास एटीआर है. बाकी के दो टाइगर विचरण करते आए थे. ट्रैप कैमरे में लिए गए फोटो और वीडियो ने साबित कर दिया कि टाइगर के लिए व्यवस्था बनाने वन विभाग पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है. करोड़ों रूपए टाइगर रिजर्व के नाम से केंद्र और राज्य सरकार यहां खर्च करती है, लेकिन सब व्यर्थ साबित हो रहा है.

करोड़ों खर्च करने के बाद भी अचानकमार से टाइगर हैं दूर जानिए क्यों ? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें