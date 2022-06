21 जून को पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रही (International Yoga Day 2022 ) है. योग का मानव जीन में बहुत फायदा है. यह शरीर को निरोग और फिट रखता (chhattisgarh youth yogacharya narendra kumhar) है. ऐसे में आज हम आपको छत्तीसगढ़ के युवा योगाचार्य से मिलाने जा रहे हैं. जिन्होंने अपनी मेहनत और ट्रेनिंग से छत्तीसगढ़ को बेहतरीन योग खिलाड़ी और ट्रेनर दिए हैं.

दिल्ली में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस धरना-प्रदर्शन कर रही है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है. भूपेश ने कहा कि सच में हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने वाली सेना के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है. इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है. बिहार जल रहा है, उत्तरप्रदेश जल रहा है. उसकी लपटें दूसरी जगह भी पहुंच रही हैं. आज नौजवान उद्वेलित है. उनका भविष्य खतरे में है. देश की सीमाएं खतरे में हैं.

गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखण्ड मैनपुर क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया (Tribal ashram was stolen overnight in gariyaband) है. जिसमें विकासखंड मुख्यालय मैनपुर से 22 किमी दूर बिहड़ जंगल में बसे आदिवासी कमार जनजाति ग्राम पंचायत गोबरा के सरपंच रामस्वरूप मरकाम एवं पूर्व सरपंच रेखा ध्रुव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला पुरूष ग्रामीण मैनपुर थाना पहुंचकर शाला भवन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराए हैं.

नगर पंचायत छुरिया में भाजपा ने 8 पार्षदों पर कार्रवाई की है. जिससे पूरे राजनांदगांव बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है. बताया जा रहा है कि पार्टी के खिलाफ कार्य करने को लेकर यह कार्रवाई हुई है. इससे पहले छुरिया नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सलमान खान ने भी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद सोमवार को 8 पार्षदों का निलंबन काफी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.राजनांदगांव जिले के छुरिया नगर पंचायत के भाजपा के 8 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है.

बिलासपुर में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से जा (road accident in bilaspur) टकराई. इस हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई. जबकि एक महिला की मौत अस्पताल में हो गई. बताया जा रहा है कि कार में करीब 5 लोग सवार थे. जिसमें तीन पुरुष और दो महिलाएं थी. जो कोरबा से बिलासपुर आ रहे थे.

अग्निपथ योजना के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद का छत्तीसगढ़ में कोई व्यापक असर नहीं पड़ा. यहां आम दिनों की तरह ही हलचल देखने को मिली राजधानी रायपुर की बात करें तो सोमवार को लोग अपने कामकाज के लिए निकले (Effect of Bharat Bandh in Raipur). बाजार में दुकानें खुलीं रहीं. रायपुर पुलिस ने रविवार रात से (Bharat Bandh against Agnipath scheme) ही शहर में गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी.

छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य मंत्री रुद्र कुमार प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के तहत रायपुर प्रेस क्लब पहुंचे. उन्होंने अपने विभागीय काम की जानकारी दी. मंत्री ने हर गांव में मुफ्त नल कनेक्शन की समयसीमा भी बताई. उन्होंने बोरवेल हादसे पर भी चिंता जताई.

