सीएम भूपेश बघेल का विदेश दौरा स्थगित हो गया है. इस बात की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने खुद मीडिया को दी है. दिल्ली दौरे पर रवाना होने से पहले रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने विदेश दौरे के स्थगित होने की जानकारी दी (CM Bhupesh Baghel foreign tour postponed ) है. सीएम बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि" मेरा विदेश दौरा स्थगित हो गया है. भारत सरकार से परमिशन नहीं मिलने की वजह से यह दौरा स्थगित (CM Baghel Indonesia and Singapore visit) हुआ है".

आखिर क्यों स्थगित हुआ सीएम भूपेश बघेल का विदेश दौरा, कहां अटका मामला ?

20 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया (Bharat Bandh in protest against Agneepath scheme) है. छत्तीसगढ़ में भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी तरह अलर्ट है. रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी (Chhattisgarh Police on alert Bharat bandh) गई है. सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई (Bharat bandh against Agnipath scheme) है.

अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद, अलर्ट पर छत्तीसगढ़ पुलिस

सीएम भूपेश बघेल ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा बयान ( Controversy over Agnipath scheme) दिया है. सीएम ने कहा है कि इस योजना में कई खामियां हैं इसलिए इसे केंद्र सरकार को तुरंत वापस लेना (CM Bhupesh Baghel targets Modi government over Agneepath scheme) चाहिए. उन्होंने आशंका जताई है कि अग्निपथ योजना से आर्म्स की ट्रेनिंग लेकर जो युवा चार साल बाद बाहर आएंगे वह गलत हाथों में जा सकते ( Agneepath scheme Agniveer can go on wrong way) हैं.

अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं केंद्र अग्निपथ योजना वापस ले- सीएम भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल का संकट लगातार बढ़ रहा (CM Baghel targeted Modi government on shortage of petrol and diesel) है. इससे छत्तीसगढ़ का कई क्षेत्र प्रभावित हुआ (shortage of petrol and diesel in Chhattisgarh) है. सीएम बघेल ने इस संकट को दूर करने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है. इसके अलावा सीएम बघेल ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए (CM Baghel raised questions on Agnipath scheme) हैं.

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की किल्लत पर सीएम बघेल ने क्या कहा ?

दंतेवाड़ा में सुरक्षाबलों ने नकली नक्सली गैंग का खुलासा किया है. जो नकली बंदूक के दम पर ग्रामीणों से नक्सली बनकर लूटपाट करते (Fake Naxalite gang arrested in Dantewada) थे. पुलिस ने नकली नक्सली गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि नकली नक्सली गैंग नकली बंदूक बनाकर लूटपाट की घटना (Fake Naxalite gang used to loot with fake weapons) को अंजाम देते ( Dantewada Fake Naxalite gang) थे.

Fake Naxalite gang: दंतेवाड़ा में नकली नक्सली गैंग का कैसे हुआ खुलासा, जानिए ?

रायगढ़ के चक्रधर नगर के स्वास्तिक विहार इलाके में दिल दहलाने वाली वारदात हुई. यहां 14 जून को एक युवती की खून से लथपथ लाश मिली थी. दिनदहाड़े युवती के घर में घुसकर तीन आरोपियों ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की. लेकिन वह उसमे कामयाब नहीं हो पाए तो पत्थर से कुचलकर युवती की हत्या कर (Raigarh crime news ) दी. पुलिस ने 5 दिन बाद रविवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया (Rape and murder accused arrested in Raigarh) है.

रायगढ़: रेप में असफल होने पर किया युवती का मर्डर, ऐसे पहुंचे सलाखों के पीछे