छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राहुल साहू से अपोलो अस्पताल मिलने पहुंचे. इस दौरान सीएम बघेल ने राहुल साहू के शिक्षा-दीक्षा और चिकित्सा का खर्च राज्य सरकार की ओर से वहन करने का ऐलान (Baghel government will bear education and medical expenses of Rahul Sahu ) किया.

राहुल साहू के शिक्षा और चिकित्सा का खर्च उठायेगी राज्य सरकार-सीएम बघेल

रायपुर सीएसपीडीसीएल में पदस्थ महिला सब इंजीनियर ने दुर्ग में की खुदकुशी की ली है. महिला का शव घर में फंदे पर लटका मिला. मौके पर सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें मृतका ने अपनी मर्जी से सुसाइड करने की बात का जिक्र किया है.

दुर्ग में महिला सब इंजीनियर ने पहले 2 माह के बेटे को दूध पिलाया, फिर कर ली खुदकुशी

दुर्ग के चौहान टाउन में लिफ्ट हादसा मामला तूल (Durg Chauhan town lift accident) पकड़ता जा रहा है. यहां रविवार को एक महिला के दोनों पैर लिफ्ट में फंस गए थे. उसके बाद लिफ्ट स्टार्ट हो (case registered against Chauhan town ) गया था. इस हादसे में महिला बुरी तरह घायल हो गई है. अब महिला के परिवारवालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर चौहान टाउन ( woman injured in chauhan town lift accident) पर केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है.

दुर्ग चौहान टाउन लिफ्ट हादसा मामला, बिल्डर के खिलाफ हुई शिकायत

शनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कांग्रेस लगातार (CM Bhupesh Baghel warns Modi government) कर रही है. दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन (Congress Protest on National Herald case) किया. उसके बाद कई नेताओं को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया. कई नेताओं को हिरासत में लिया गया. राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेताओं (ED questioning to Rahul Gandhi in National Herald case) के विरोध प्रदर्शन में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हैं. सीएम बघेल इसका विरोध करते हुए दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए. उन्होंने इस दौरान केंद्र पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया.

सीएम भूपेश बघेल की केंद्र को चेतावनी: "राहुल गांधी पर हाथ डालना महंगा पड़ेगा"

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा (threat of corona has started looming in Chhattisgarh) है. पहली तीन लहरों के बाद इस बार प्रदेश में चौथी लहर का अंदेशा लगाया जा रहा है. आपको बता दें कि लगभग 113 दिन बाद प्रदेश में पॉजिटिवटी दर 2 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है.

क्यों मंडराने लगा है छत्तीसगढ़ में कोरोना का खतरा ?

छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के मामलों में कमी देखी गई है. इसका श्रेय महिला एवं बाल विकास विभाग (Chhattisgarh Women and Child Development Department) के अधिकारियों को जाता है. जिन्होंने समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर बाल विवाह रोकने के प्रति लोगों को जागरुक किया है.

छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के मामले हुए कम, जानिए क्यों हुआ ऐसा ?

बस्तर में रेल सुविधाएं बढ़ाए जाने और रेल से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर आज बस्तरवासियों ने रेल रोको आंदोलन का आगाज (Bastar residents started rail roko movement) किया है. इस आंदोलन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए. रावघाट परियोजना को जल्द पूर्ण किए जाने जैसी कुल 9 मांगों को लेकर बस्तरवासी आंदोलनरत (Demand for early completion of Rawghat project) हैं.

बस्तरवासियों ने क्यों शुरू किया रेल रोको आंदोलन ?

भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन बेजा कब्जा धारकों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग के डीजीएम केके यादव की अगुवाई में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की (BSP removed the capture from the roadside) गई.बीएसपी अमला भारी पुलिस बल के साथ सुबह से 25 मिलियन चौक पहुंचा. जहां अतिक्रमण दस्ता ने बुलडोजर चलाकर सुपेला फाटक तक स्थित 70 बेजाकब्जा दुकानों को जमीदोज कर दिया.

जानिए बीएसपी ने कहां की अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई ?