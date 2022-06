बिलासपुर के बिल्हा में चाट खाने के बाद पूरा गांव फूड प्वॉइजनिंग से बीमार हो गए. 22 बच्चे बीमार पड़ गए. कई महिलाओं की तबीयत खराब हुई. चार बच्चों को गंभीर हालत में सिम्स रेफर किया गया. जिसमें से एक बच्ची की मौत हो गई.

बिलासपुर में चाट के ठेले से मिली मौत, 22 बच्चों को फूड प्वाइजनिंग, एक की मौत

रायपुर में राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला ने हरियाणा से नहीं आने वाले विधायकों के बारे में बयान दिया (Rajeev Shukla statement regarding Rajya Sabha elections) है. शुक्ला ने कहा कि कोई भी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएगा. राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा टालने के लिए रायपुर में हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को रखा गया है.

हरियाणा के विधायक नहीं जाएंगे पार्टी लाइन से बाहर : राजीव शुक्ला

कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel ) को हरियाणा और टीएस सिंहदेव को राजस्थान का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर बघेल और सिंहदेव को ही यह जिम्मेदारी क्यों दी गई है? क्या अब भी सिंहदेव के आगामी दिनों में मुख्यमंत्री बनाने की संभावनाएं बरकरार हैं? क्या हाईकमान इन दोनों नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर अग्नि परीक्षा ले रहा है?

कौन लेने वाला है सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की अग्नि परीक्षा ?

दुर्ग पुलिस ने नशे के सौदागरों के (Drug smuggling in Durg ) खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. चार ड्रग्स तस्करों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ब्राउन शुगर समेत पुलिस ने नशे के अन्य सामान (Durg police arrested drugs smuggler with brown sugar) बरामद किए हैं. जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत पांच (Udta Chhattisgarh in durg ) लाख रुपये बताई जा रही है.

दुर्ग में उड़ता छत्तीसगढ़: कैसे ड्रग्स का अड्डा बन रहा दुर्ग ?

रायपुर नगर निगम ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के निपटारे की लिए निजी कंपनी से अनुबंध किया है. स्वच्छता दीदी भी घर जाकर लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के निपटारे के लिए जागरूक करेंगी.

इलेक्ट्रॉनिक WASTE के निपटारे के लिए रायपुर नगर निगम की खास पहल, जानिए

कोरोना ने कई सेक्टर को प्रभावित किया है. इसमें शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला (arbitrariness of private schools will end in raipur) सेक्टर है. यहां प्राइवेट स्कूल की मनमानी की वजह से कोरोना काल में कई बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है. रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हावी रही. ऐसा दावा छत्तीसगढ़ अभिभावक संघ की तरफ से किया जा रहा है. ऐसी सूरत में छत्तीसगढ़ पालक संघ ने एक स्कूल का संचालन ( Chhattisgarh Parent Association opened school) किया है. जिसमें कम फीस पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब अभिभावकों ने यहां खोला स्कूल !

रायपुर के जीई रोड स्थित अंतरराष्ट्रीय स्वीमिंग पूल में रविवार को (Ruckus in Raipur International Swimming Pool) हंगामा हुआ. जिसके बाद पुलिस ने स्वीमिंग पूल को सील (Raipur Police sealed Raipur International Swimming Pool ) कर दिया है. जानिए यह हंगामा क्यों हुआ था.

रायपुर के इंटरनेशनल स्वीमिंग पूल को पुलिस ने क्यों किया सील ?

हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन का स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने हरिहरपुर में लोगों से कहा कि इस आंदोलन में "गोली-डण्डे चले तो पहले मैं गोली खाऊंगा"

हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन पर टीएस सिहंदेव ने क्या बड़ा ऐलान किया ?

बस्तर में वैसे ही ट्रेनों की कमी है. बस्तरवासियों की मांग और आंदोलन के बाद कुछ यात्री ट्रेनों को तो संचालित किया जाता है, लेकिन इन ट्रेनों पर भी यात्री भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. नक्सलियों के दहशत से कई बार आनन-फानन में ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है और इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है. फिर से यात्री ट्रेनों को आनन फानन में 12 जून तक रद्द किया गया है. जिसकी मुख्य वजह नक्सलियों का जनपितुरी सप्ताह है.

नक्सलियों का जनपितुरी सप्ताह, रेलवे ने इन रूटों पर ट्रेनों को किया रद्द