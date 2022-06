राज्यसभा चुनाव 2022 में 10 जून को (Rajya Sabha elections in Haryana ) वोटिंग है. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हरियाणा में दो सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर हैं. यहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के नामांकन से मुकाबला रोचक हो गया है. बीजेपी को हरियाणा राज्य सभा चुनाव में जीत पक्की लग रही है. लेकिन कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है. यही वजह है कि हरियाणा कांग्रेस ने अपने 28 विधायकों को रायपुर भेज दिया है. अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हरियाणा में जीत के लिए कांग्रेस रणनीति (Congress making strategy in Chhattisgarh for Haryana Rajya Sabha elections) बना रही है. लेकिन हरियाणा का पेंच कांग्रेस के लिए खत्म होता नहीं दिख रहा है.

राज्यसभा चुनाव के लिए सीएम बघेल और टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस को राज्यसभा ( Rajya Sabha elections 2022) चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है. अब राज्यसभा के रण में इस चक्रव्यूह से निपटने की जिम्मेदारी सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को दी गई है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर दौरे पर हैं. इस दौरान सीएम बादल गांव में लोगों से भेट-मुलाकात कर रहे (Little girl caught CM Baghel collar in Badal ) थे. तभी एक बच्ची को सीएम ने गोद में उठाया. बच्ची ने सीएम का कॉलर पकड़ लिया. जिसके बाद सीएम ने बच्ची से अपना कॉलर छुड़वाते हुए कहा कि-इसने तो सीएम का ही कॉलर पकड़ लिया है.

कवर्धा में विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day 2022) के मौके पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. यहां चार हजार से अधिक लोगों ने चार किलोमीटर तक पौधा लेकर यात्रा निकाली. फिर सकरी नदी के तट पर पहुंचकर 3 हजार पौधे लगाए. जो की एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. तीन हजार पौधे लगाने और कवर्धा में पौधरोपण का यह रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया. दिल्ली से आए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सदस्य सोनल राजेश शर्मा ने कवर्धा नगर पालिका के अध्यक्ष ऋषि शर्मा को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा 4 जून से 13 जून तक पंचकूला हरियाणा में 4थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है. खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य से 13 खेलो में कुल 122 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. 4 जून से 13 जून तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक मिला है. खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक और वेटलिफ्टिंग में राजा भारती ने कांस्य पदक जीता है.

5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हसदेव अरण्य के परसा कोल ब्लॉक प्रभावित ग्राम हरिहरपुर में आन्दोलन स्थल पर संकल्प सम्मलेन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में हसदेव के स्थानीय ग्रामीणों सहित पूरे प्रदेश से हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए. बड़ी बात यह रही कि इस सम्मेलन में लोगों ने अडानी समूह के उत्पादों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया. इस दौरान लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री आप खदान निरस्त करो, हम अपनी लाइट खुद काट देंगे.

