छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दो दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर कार्यशाला का आयोजन बुधवार को राजधानी रायपुर के माहेश्वरी भवन कमल विहार में शुरू हुआ. संकल्प शिविर में प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला ने राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा. जिसे सभी ने दोनों हाथ उठाकर समर्थन दिया.

छत्तीसगढ़ में राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है. साढ़े 3 सालों से सोई हुई बीजेपी की नींद खुली है. छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी के बड़े नेता प्रदर्शन और धरना जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं. इसी कड़ी में पूर्व महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने दुर्ग नगर निगम का घेराव किया. इस दरमियान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई.

देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ एक बार फिर अव्वल रहा है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी नये आंकड़ों के अनुसार मई माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 0.7 प्रतिशत रही, जबकि इसी अवधि में देश में बेरोजगारी दर 7.1 प्रतिशत थी.

पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र में आठ साल पूरे हो गए है. बीजेपी इस अवसर पर 1 जून से 14 जून तक छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम चला रही है. इस मौके पर ईटीवी भारत ने रमन सिंह से खास बातचीत की है. रमन सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्थियां गिनाई. इस मौके पर रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा. रमन सिंह ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस का सूरज अस्त हो गया है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवक और युवतियों (CRPF recruitment in Chhattisgarh) को सौगात दी है. सीआरपीएफ में आरक्षक पद पर भर्ती के लिए बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के 8वीं पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं.

रायपुर के नयापारा स्थित सरस्वती कन्या शाला की बच्चियां पेड़ की शाखाओं पर हर दिन मलखंब का प्रयास करती (These girls of Raipur practice Malkhamb on tree ) हैं. कई बार गिरती हैं, चोटें भी आती है...लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं.

प्रधानमंत्री के खेलों के प्रति रुझान और खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफार्म उपलब्ध कराने, खेलो इंडिया स्पर्धा का आयोजन शुरू किया है. आगामी 4 जून से 13 जून तक हरियाणा में खेलो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है. पंचकूला हरियाणा में खेलो इंडिया में शामिल किए गए सभी खेलो की स्पर्धाएं होंगी. इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के तीन खिलाड़ियों का चयन हुआ है. ये खिलाड़ी थांगता गेम का प्रदर्शन करेंगे.

कोरबा के पावर प्लांट से उत्सर्जित जहरीले राख का प्रकोप जांचने एनजीटी (National green tribunal) द्वारा गठित जांच टीम जिले में पहुंची है. एक जैसी दो अलग-अलग शिकायतों के लिए दो टीम जिले में मौजूद है, जो कि बीती रात को ही यहां पहुंच गई थी. जिन्होंने बुधवार की सुबह से कार्रवाई शुरू की. एनजीटी की टीम ने पहले तो कलेक्ट्रेट में अधिकारियों से विचार विमर्श किया.

