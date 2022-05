अंबिकापुर की गालीबाज महिला अफसर, जानिए क्या किया है कांड ?

सरगुजा में एक महिला अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा (Video of Additional Collector Viral in Ambikapur ) है. इस वीडियो में अधिकारी एक शिक्षक से अभद्र तरीके से बात करती दिख रही है.अपर कलेक्टर तनुजा सलाम, और गौ सेवा आयोग के सदस्य अटल बिहारी यादव समेत अन्य कर्मचारी दिख रहे हैं. इस वीडियो में अपर कलेक्टर तनुजा सलाम किसी अधिकारी पर बेहद भड़की हुई (Video of Additional Collector Tanuja Salam) हैं. आत्मानंद स्कूल की सूची में एक छात्र का नाम दो बार होने पर नाराजगी दिख रही है.

रायपुर में एक बार फिर थानेदारों के तबादले से हड़कंप !

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर थानेदारों का तबादला किया गया है. एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार यह तबादला आदेश जारी हुआ है. जिसे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वो अफसर भी हैं जिनका एक सप्ताह पहले तबादला किया गया था.

बुद्धिजीवियों के सहारे कैसे लगेगी चुनावी नैया पार ?

छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में जुट चुकी (bjp election strategy in Chhattisgarh ) है. पार्टी अब समाज के उन लोगों को अपने साथ ला रही है जिनकी दबदबा है. लेकिन उनकी रणनीति कितनी कामयाब होती है ये आने वाला वक्त बताएगा.

हसदेव अरण्य मामले में राहुल के आदेश का हम करेंगे पालन: रविंद्र चौबे

हसदेव अरण्य मामले पर मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है. मंत्री चौबे ने हसदेव अरण्य (case of saving Hasdeo Aranya) को लेकर कहा है कि हम सब राहुल गांधी के आदेश का पालन करेंगे. मंत्री चौबे ने भाजपा द्वारा पीएम मोदी की उपलब्धि गिनाने पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की उपलब्धि कुछ भी नहीं है.

जंगल सफारी में बंद पैंगोलिन को जंगल में रिहा करने की मांग, याचिका पर 31 मई को सुनवाई

तस्करी के दौरान जब्त किए गए पैंगोलिन को जंगल सफारी रायपुर में रखा गया है. अब इस पैंगोलिन को जंगल में रिहा करने की मांग हो रही है. पर्यावरण प्रेमी और समाजसेवी नितिन सिंघवी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पैंगोलिन की रिहाई को लेकर याचिका लगाई है. उन्होंने याचिका में पैंगोलिन को रिहा करने की मांग की है.

अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत कर रहीं हैं तो इन बातों का रखें ध्यान !

ज्येष्ठ मास की अमावस्या को हर साल वट सावित्री व्रत महिलाएं करती हैं. इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करने का विधान है. इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने से व्रत सफल माना जाता है.

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के खिलाफ जैन समाज ने क्यों खोला मोर्चा ?

छत्तीसगढ़ में जैन समाज ने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ प्रदर्शन (Jain society protest against state president of Chhattisgarh Kranti Sena ) किया. धमतरी के थाना सिटी कोतवाली और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जैन समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है.

जशपुर का अस्पताल क्यों बना अखाड़ा ?

आधी रात को दुलदुला अस्पताल के औचक निरिक्षण पर गए संसदीय सचिव कुनकुरी विधायक यूडी मिंज और जशपुर कलेक्टर रितेश अग्रवाल के साथ गई टीम पर दुलदुला सामुदायिक केंद्र के डॉक्टरों ने मारपीट के गंभीर आरोप आरोप लगाएं हैं. जिसके बाद जिले में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुलदुला के डॉक्टर नीतीश आनंद सोनवानी ने बीएमओ दुलदुला से शिकायत की.

'खून की कमी से जूझ रहा छत्तीसगढ़, जिला अस्पताल में एक बूंद भी नहीं है खून'

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला अस्पताल में एक भी यूनिट ब्लड नहीं बचा है. ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ब्लड बैंक कैंप लगाकर खून इकट्ठा करने की तैयारी कर रहा है.

