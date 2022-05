कोरबा के कोयला खदान में केजीएफ पार्ट 3 से मचा हड़कंप !

साउथ के सुपरस्टार यश की सुपरहिट फिल्म केजीएफ तो (Coal theft in KGF style in Korba) आपको याद ही होगी. जिसका दूसरा पार्ट भी अभी धूम मचा रहा है. केजीएफ में कोलार गोल्ड फील्ड के ईर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है. कोरबा में गोल्ड तो नहीं लेकिन काले हीरे की ऐसी ही खदानें मौजूद है. अब इन्हीं खदानों से एक ऐसा वीडियो (Coal theft in Korba VIDEO viral) वायरल हो रहा है जिसमें हजारों की तादाद में लोग सर पर कोयला ढोकर चोरी करते हुए दिख रहे हैं.

बीजापुर के रीता की कहानी लाल आतंक पर कैसे पड़ी भारी, जानिए ?

धुर नक्सली क्षेत्र बीजापुर की एक सामान्य सी दिखने वाली महिला रीता मंडावी (Rita mandavi of Bijapur) के हौसले को लोग सलाम कर रहे हैं. नक्सली हिंसा में पति को खोने के बाद भी वो न केवल अपने परिवार को संभाल रहीं हैं बल्कि वह एक सरपंच की भूमिका भी मजबूती से निभा रही है.

बस्तर में विकास का सीएम बघेल ने कौन सा फॉर्मूला दिया ?

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभावार दौरा जारी है. फिलहाल वे बस्तर दौरे पर हैं. बस्तर में सीएम ग्रामीणों से संपर्क और संवाद कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके. गुरुवार को सीएम बीजापुर के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने बीजापुर को कई सौगातें दी.

घर में लक्ष्मी का वास नहीं तो तुरंत कर लीजिए ये उपाय

यदि आपके जीवन में खुशियां चाहिए तो उसके लिए धन की भी आवश्यकता होती है.लेकिन धन के लिए धन की देवी यानी माता लक्ष्मी की कृपा बहुत जरुरी है. कुछ उपायों से आप भी धन की देवी को प्रसन्न कर सकते (please the goddess of wealth lakshmi) हैं.

छत्तीसगढ़ में कहां हो रही दो शिफ्टों में गोबर की रखवाली ?

छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना ने पशुपालकों की आय बढ़ाई है. इससे महिला स्वयं सहायता समूह भी आय अर्जित कर कर रही है. कवर्धा में महिलाएं गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर लाखों की कमाई कर रही है. तो वहीं बीजापुर में एक किसान मंटूराम कश्यप गोबर से होने वाली आय को लेकर गोबर की रखवाली कर रहा है.

राज्यपाल अनुसुइया उइके भी हुईं साइबर अटैक का शिकार

छत्तीसगढ़ की गवर्नर का ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर लिया (Governor Anusuiya Uikey also became a victim of cyber attack) था. जिसे बाद में कड़ी मशक्कत के बाद सही किया गया है.

इस अस्पताल में करोड़ों की मशीनें हो गई हैं बेकार

बिलासपुर के जिला अस्पताल में कोरोना काल में लाई गई करोड़ों रुपए की मशीनें धूल खा रही (Negligence in district hospital of Bilaspur) हैं. कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने के कारण मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो सका. इससे शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगने वाला है.

छत्तीसगढ़ का जेल कैदियों की छीन रहा है सांसें !

बिलासपुर के सेंट्रल जेल में फिर एक कैदी की मौत हो (Prisoner dies in Bilaspur Central Jail) गई. इस बार कैदी की मौत कुत्ते के काटने से बताई जा रही है. वहीं परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं.

पेंड्रा रेल ऑफिस के सामने कड़ी धूप में महिला अधिकारी का बवाल

पेण्ड्रा रोड के सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ कार्यालय में महिला अधिकारी ने अपने सीनियर अधिकारी पर आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि सीनियर अधिकारी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं. विरोध प्रदर्शन करने के लिए महिला सेक्शन इंजीनियर कार्यालय के सामने कड़ी धूप में बैठ गई.