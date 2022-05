CGBSE board result 2022: मजदूर, किसान की बेटियों ने छत्तीसगढ़ का बढ़ाया मान

शनिवार को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ. इस बार बोर्ड का रिजल्ट अपने आप में खास रहा. दो साल ऑनलाइन पढ़ाई के बाद हुए ऑफलाइन बोर्ड एग्जाम में मजदूर और किसानों की बेटियों ने परचम लहराया.

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

धान खरीदी में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ कर रही पक्षपात: टीएस सिंहदेव

कांग्रेस के तीन दिवसीय 'चिंतन शिविर' ( Congress Nav Sankalp Camp Udaipur)के दूसरे दिन अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश इकाई के अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की. इस बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी हाईकमान के सामने अपनी बात रखी.

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह रायपुर के सेंट्रल जेल से शनिवार को रिहा हो गए. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को 8 शर्तों के आधार पर जमानत मिल पाई है. जिनका पालन जीपी को करना होगा. 8 शर्तों में जीपी सिंह को रायपुर में रहने की अनुमति नहीं होगी.

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रविवार के दिन करें सूर्य उपासना, लेकिन भूलकर ना करें ये काम

रविवार के दिन सूर्य की पूजा आपके जीवन को नई ऊंचाईयां दे सकता (Sun worship on Sunday) है. लेकिन इस दिन कुछ गलतियों के कारण पूजा का फल नहीं मिलता. इसलिए जानिए उन बातों को जिन्हें रविवार के दिन करने से बचना चाहिए.

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Vastu Tips for Home: दक्षिण पश्चिम कोना क्यों रखा जाता है ऊंचा, जानिए वास्तु कारण

वास्तु शास्त्र में दक्षिण पश्चिम का कोना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता (Vastu Tips for Home) है. यह नैऋत्य कोण कहलाता है. इस कोण में ऊंचाई, भारीपन और गुरुत्व का विशेष महत्व है. यह क्षेत्र दूसरों के मुकाबले अधिक ऊंचा और भारी होना चाहिए. इस क्षेत्र में मास्टर बैडरूम यानि गृह स्वामी के शयनकक्ष बनाने का विधान है.

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सफलता के इन 3 मूल मंत्रों से मजदूर की बेटी कुंती बनी 12वीं की टॉपर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणाम में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है. रायगढ़ जिले के बड़े हरदी गांव की कुंती साव ने 98.20 प्रतिशत अंकों के साथ 12 वीं बोर्ड में पूरे प्रदेश में टॉप किया है (kunti Sao 12th board topper ). कुंती के माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं. लेकिन उनकी बेटी ने पूरे प्रदेश में 12वीं बोर्ड में टॉप रैंक लाकर उनका सिर गर्व से ऊंचा उठा दिया.

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रारंभिक शिक्षा में शामिल करने की मांग, विपक्ष का आरोप कांग्रेस कर रही है सिर्फ ब्रांडिंग

छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिले कई वर्ष गुजर चुके हैं. बावजूद इसके सरकारी दफ्तरों सहित शिक्षा में छत्तीसगढ़ी राजभाषा को विशेष महत्व नहीं मिल रहा है. राजभाषा कागजों तक सिमट कर रह गई. स्थानीय तीज त्योहारों को भी राज्य सरकार महत्व दे रही है. छुट्टी तक का ऐलान राज्य सरकार ने किया है. लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा, तीज त्यौहार सहित अन्य स्थानीय जानकारी किताबों से गायब है.

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Four dead bodies found in Tilda : तिल्दा में व्यापारी समेत बीवी बच्चों का मिला शव, हत्या या सुसाइड की गुत्थी में उलझी पुलिस

तिल्दा में एक व्यापारी का पूरा परिवार खत्म हो (Merchants family ends in Tilda) गया. घर पर व्यापारी समेत उसकी बीवी और दो बच्चों के शव मिले हैं. अब तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है कि परिवार ने आत्महत्या की है या किसी ने उनकी हत्या की है.

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोरबा में दिखा जुगाड़ का कमाल, गर्मी में ठंडी राहत दे रहा कबाड़ से बना कूलर

43 डिग्री तापमान वाले भीषण गर्मी के मौसम में आसमान से आग बरसने जैसा अनुभव होता है. ऐसे में हर व्यक्ति पेड़ की छांव और ठंडी हवा की तलाश में रहता है. लेकिन कोरबा में सड़क किनारे बैठे सब्जी विक्रेता ने खुद के लिए जुगाड़ से ठंडी हवा का इंतजाम कर (wonder of jugaad shown in Korba) लिया है. अब इनका जुगाड़ पूरे शहर में फेमस हो रहा है.

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें