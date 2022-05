छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news today )

International Nurses Day 2022: अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई, जानिए यहां

मई महीने की 12 तारीख को हर साल अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है. इस दिन सभी देशों में नर्सों को सम्मान किया जाता है. भारत में भी नर्स दिवस मनाया जा रहा है. आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में हर साल 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है.

छत्तीसगढ़ में सियासत का धर्मयुद्ध ! : बीजेपी की धर्म और जाति आधारित सर्वे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है. वैसे वैसे छत्तीसगढ़ की सियासत में धार्मिक मुद्दे राजनीतिक दल उठा रहे हैं. एक ओर जहां कांग्रेस भगवान राम पर बन रहे राम वन गमन पथ का जोर शोर से प्रचार कर रही है तो दूसरी ओर बीजेपी ने अब छत्तीसगढ़ में धर्म और जाति आधारित सर्वे का दांव चला है. कांग्रेस इस सर्वे पर सवाल खड़े कर रही है.

झीरम नक्सली हमला: नए आयोग की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

भूपेश सरकार द्वारा झीरम मामले पर गठित नए न्यायिक जांच आयोग को कार्यवाही से हाईकोर्ट ने रोक दिया है. चीफ जस्टिस अरूप गोस्वामी और जस्टिस सामंत की डबल बेंच ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया. आयोग ने राज्य सरकार और आयोग को नोटिस जारी किया है. इस याचिका पर अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी.

छत्तीसगढ़ में गोबर से 'सोना' बना रहीं महिलाएं?

मेरे देश की धरती, सोना उगले, उगले हीरे-मोती...यह लाइन छत्तीसगढ़ पर सटीक बैठती है. यहां गोबर बेचकर महिलाएं सोना बना रहीं हैं. कवर्धा के सहसपुर लोहारा विकासखंड में गौठान की महिलाओं ने गोबर बेचकर हुई आमदनी से अपने लिए महंगे जेवर खरीदे हैं.

Ram Janmabhoomi Ayodhya: भिलाई स्टील प्लांट के लोहे से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण

अयोध्या में बन रहे भगवान श्रीराम के मंदिर (Construction of Ram temple in Ayodhya) के लिए भिलाई स्टील प्लांट से लोहा भेजा जा रहा है. बीएसपी के लोहे से अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है.

बैसाखी के सहारे चंचल ने किया माउंट एवरेस्ट फतेह, ईटीवी भारत में बेमिसाल माउंटेनियर्स से मुलाकात

मिशन इंक्लूजन के तहत धमतरी निवासी चंचल सोनी ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है. चंचल शारीरिक तौर पर विकलांग हैं.बावजूद इसके उनके हौंसलों के उड़ान ने एवरेस्ट की ऊंचाई को छोटा कर दिया.

अंबिकापुर में सीएम भूपेश का केंद्र पर आरोप , घाटे में चल रही ट्रेनों को बंद करेगी सरकार

सीएम भूपेश बघेल ने ट्रेनों को बंद करने को लेकर केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए (CM Bhupesh allegation on the center in Ambikapur ) हैं. सीएम ने कहा कि केंद्र घाटे में चल रही ट्रेनों को बंद करने की तैयारी कर रही है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी क्यों सिमटी 15 सीटों पर, हार से बीजेपी ने कितना लिया सबक ?

छत्तीसगढ़ में चुनावी साल की दस्तक होने वाली है. जल्द ही सभी राजनीतिक दल मिशन मोड में आएंगी. बीजेपी ने भी अभी से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू कर दी है. बीजेपी पिछले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी. क्या मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने पिछली गलतियों से सबक लिया है. किन बिंदुओं पर बीजेपी को मंथन की जरूरत है. इस पर ईटीवी भारत ने राजनीति के जानकार से बात कर यह समझने की कोशिश की है.

Love Horoscope: खुशनुमा रहेगा आज का दिन, पार्टनर दे सकता है गिफ्ट्स

आज 12 मई 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.

