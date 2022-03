आज का इवेंट

आज पुणे जाएंगे पीएम मोदी, मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi ) आज पुणे में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा वह अन्य कई परियोजनाओं का उद्धाटन करने के साथ ही शिलान्यास करेंगे. click here

6 मार्च महा-मुकाबला: महिला विश्व कप में भारत vs पाकिस्तान की होगी कड़ी टक्कर

महिला विश्व कप 2022 का आगाज हो चुका है. पिछली बार फाइनल में इंग्लैंड से हारने वाली भारतीय टीम से दोबारा उम्मीदें हैं. भारत अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत चिर प्रतिद्वंद्वि पाकिस्तान के साथ कर रहा है. मिताली राज की कप्तानी में भारत और पाकिस्तान के बीच यह हाई वोल्टेज मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, आइए जानते हैं. click here

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

पीएम मोदी ने यूक्रेन की स्थिति, भारतीयों की निकासी को लेकर की हाईलेवल मीटिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की स्थिति और वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के भारत के प्रयासों पर चर्चा के लिए एक और उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार उन भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए प्रयासरत है जो युद्ध में फंस गए हैं. click here

चार राज्यों में बनने जा रही है भाजपा सरकार : अमित शाह

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया है कि चार राज्यों में जनता फिर भाजपा को जिताएगी. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी में मज़बूती के साथ भाजपा फिर सरकार बनाने जा रही है. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब को लेकर कहा कि हमें वहां पर बहुत ही सकारात्मक जन समर्थन मिला है. click here

UP Elections 2022: सातवें व अंतिम चरण का प्रचार थमा, सात मार्च को वोटिंग

उत्तर प्रदेश के सातवें और अंतिम चरण के लिए नौ जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान होना है. इसी के मद्देनजर शनिवार यहां पर चुनाव प्रचार थम गया. इन सीटों पर सभी पार्टियों के नेताओं ने प्रचार-प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी. click here

Russia-Ukraine War: इजराइल के पीएम ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात

रूस व यूक्रेन के बीच जारी युद्ध (The ongoing war between Russia and Ukraine) के बीच बातचीत का रास्ता तैयार करने की कोशिशें जारी हैं. इसी क्रम में इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट (Israels Prime Minister Naftali Bennett) ने रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) से मुलाकात की है. click here

युद्ध प्रभावित यूक्रेन में माइकोलाइव बंदरगाह पर 21 भारतीय नाविक फंसे

युद्ध प्रभावित यूक्रेन (war affected ukraine) में माइकोलाइव बंदरगाह (Mykolaiv port in Ukraine) पर एक व्यापारिक जहाज पर कम से कम 21 भारतीय नाविक कुछ समय से फंसे हुए हैं, लेकिन वे सभी सुरक्षित हैं और अपने परिवारों एवं जहाज प्रबंधन एजेंसी के साथ नियमित संपर्क में हैं. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

खुला चैलेंज...कांकेर में जहां नक्सलियों ने जलाए थे सड़क निर्माण में लगे वाहन, एसपी ने वहीं लगाई जनचौपाल

कांकेर में नक्सलियों ने सड़क निर्माण वाहनों को आग लगा दिया था. जिसके बाद कांकेर एसपी ने जहां वाहनों को आग लगाया गया था वहां जन चौपाल लगा दी. एसपी ने ग्रामीणों को मदद का आश्वासन दिया है. Click Here

कोरवाओं की पहली ग्रेजुएट बेटी खेती से बदल रही पिछड़ेपन की तस्वीर, कहा-शिक्षा से ही बदलाव संभव

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर आंछिमार गांव है. यहां रहने वाली ममता पहाड़ी कोरवा समुदाय की पहली ग्रेजुएट है. ममता बायो विषय से बीएससी करने के बाद अपने समुदाय की तस्वीर बदल रही है. गांव आंछिमार में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के 30 से 40 परिवार रहते हैं. Click Here

इंसाफ की खातिर...माथे से मिटा सकें नक्सली का दाग इसलिए दो साल से नहीं किया बेटे के शव का अंतिम संस्कार

बीजापुर में एक शव का अंतिम संस्कार पिछले दो सालों से नहीं किया जा सका है. 19 मार्च 2020 को बीजापुर के गमपुर (Bijapur Gampur Encounter) निवासी ग्रामीण बदरू को सुरक्षा बल और नक्सली एनकाउंटर में गोली लग गई थी. गोली लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी. शव परिजनों को सौंप दिया गया था. Click Here

विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने जताई अंतिम इच्छा, जानिये क्या बोले...

छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने आज अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की... उनकी अंतिम इच्छा है कि वे राज्यसभा जाएं. यह बयान आज उन्होंने विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया है. चरणदास महंत से जब सवाल किया गया कि क्या आपने राज्यसभा जाने की दावेदारी की है. तो उनका कहना था कि दावेदारी नहीं की है, मैंने 11 बार चुनाव लड़ा. Click Here

छत्तीसगढ़ में हंटर चलाती हैं डी पुरंदेश्वरी, भाजपाइयों को बता देती हैं औकात : भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पांच दिवसीय यूपी दौरे से शनिवार देर शाम राजधानी रायपुर वापस लौट आए. इस दौरान उन्होंने हेलीपैड में मीडिया से बातचीत की. बातचीत के दौरान यूपी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रचार अब थम गए हैं. सातवें चरण का चुनाव 7 मार्च को है. पूरे पांच राज्यों में चुनाव है. वह 7 तारीख को समाप्त हो जाएगा. 10 मार्च को पूरे देश को इंतजार रहेगा, इन पांच राज्यों का रिजल्ट क्या रहा है. Click Here

GPM पिकनिक स्पॉट में हादसा : डैम में बोट पलटने से तीन छात्र डूबे, बीए फर्स्ट इयर के कैफ की मौत

मरवाही स्थित गगनई नेचर कैम्प डैम में बड़ा हादसा हो गया. डैम में बोट पलट जाने से तीन छात्र डैम में गिर गए. घटना में बीए फर्स्ट इयर के छात्र की डूबने से मौत हो गई है. सूचना पर पहुंची पेण्ड्रा पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. वहीं, वन विभाग द्वारा लापरवाही किये जाने से इनकार किया है. काम अंडर कन्स्ट्रक्शन होने के बाद भी छात्रों द्वारा बोटिंग करने के कारण घटना घटित होना बतलाया है. Click Here

कोरबा कलेक्टर पर राजस्व मंत्री के बिगड़े बोल, कहा-उसके काम से नाखुश हूं...

राजस्व मंत्री सह बिलासपुर प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा कलेक्टर रानू साहू के खिलाफ तीखे तेवर अपनाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि जब से कलेक्टर साहिबा पदस्थ हुई हैं, मैं तो उनसे बात ही नहीं करता. मैं उनकी कार्यप्रणाली से नाखुश हूं. Click Here