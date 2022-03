आज का इवेंट

- रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध और हुआ तेज, जेलेंस्की को लेकर रूस का बड़ा दावा, कहा- वो भाग गए हैं

- आज यूपी के अंतिम चरण के लिए खत्म होगा प्रचार अभियान

- पीएम मोदी आज वाराणसी में

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

महान स्पिनर शेन वॉर्न का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

ऑस्ट्रेलिया के महान पूर्व स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया है. वो 52 साल के थे. उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ. विश्व क्रिकेट इतिहास में स्पिनर्स में उनसे अधिक विकेट किसी खिलाड़ी ने नहीं लिए. उनके निधन की खबर से पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है. click here

पाकिस्तान की शिया मस्जिद में जुमे की नमाज़ के दौरान विस्फोट, 56 की मौत, 200 जख्मी, इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी

पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर शहर में एक मस्जिद में आत्मघाती हमले में 56 लोगों की मौत हो गई. धमाका नमाज के दौरान भीड़भाड़ वाली मस्जिद में हुआ (blast in Peshawar mosque). करीब 200 लोग घायल हुए हैं. इस्लामिक स्टेट ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली है. click here

PM in Varanasi : पीएम मोदी के रोड शो में उमड़े लोग, मुस्लिम और महिलाएं भी शामिल

पीएम मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (up assembly elections 2022) के लिए भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं. वाराणसी में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पीएम मोदी का रोड शो (pm modi road show in varanasi) हुआ. प्रधानमंत्री के रोड शो में मुस्लिम समुदाय (muslims pm road show varanasi) के लोग भी नजर आये. यहां मुसलमानों ने कहा कि पीएम मोदी ने बनारस में विकास की नदियां बहा दीं. click here

Rahul in Varanasi : 'मैंने भी पढ़ी है रामायण-महाभारत, झूठ बोलना नहीं सिखाता हिंदू धर्म'

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (Up Assembly Elections 2022) के अंतिम चरण का मतदान वाराणसी में भी होगा. सात मार्च को वोटिंह से पहले सभी पार्टियां प्रचार में पूरी ताकत झोंकती दिख रही हैं. इसी कड़ी में पीएम मोदी वाराणसी में हैं. कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी भी बनारस में हैं. राहुल गांधी ने वाराणसी की जनसभा में भाजपा पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि यह जुमलेबाजों की सरकार है. यह डबल इंजन की सरकार लखनऊ और दिल्ली से नहीं बल्कि अडानी और अंबानी से चलती है. click here

ukraine crisis : कीव के शहरी इलाकों में रूसी फौज ने मचाई तबाही, उजड़े कई परिवार

यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान गंभीर मानवीय संकट देखा जा रहा है. यूक्रेन की राजधानी कीव के हाटने में रूस की सैन्य कार्रवाई की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं. कीव के शहरी इलाके में रूसी फौज की कार्रवाई के बाद कई इमारतों में आग लग गई. हाटने सबअर्बन इलाके में रूसी सेना की कार्रवाई के बाद कई परिवार उजड़ गए. click here

रूसी का यूक्रेन के जपोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा, विश्व को राहत

रूसी सैन्य बलों ने यूक्रेन में जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को जब्त कर लिया है (Russian military seized Zaporizhzhia nuclear power plant). वहीं , यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र में रूस की गोलाबारी से लगी आग को बुझा दिया गया है. click here

Shane Warne Death: वॉर्न के निधन से क्रिकेट जगत हैरान, कई दिग्गजों का आया रिएक्शन

आस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न के असामयिक निधन पर समूचा क्रिकेट जगह गमगीन है. दुनिया भर से ट्विटर पर मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों ने उन्हें सोशल मीडिया पर श्रृद्धांजलि दी है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

यूक्रेन से छत्तीसगढ़ लौटे मेडिकल छात्रों की पढ़ाई को लेकर चिंता, टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र

स्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को यूक्रेन में पढ़ रहे मेडिकल छात्र-छात्राओं की आगे की शिक्षा के विषय पर पत्र लिखा. स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा कि यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण वहां की स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है. यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय मूल के छात्र वतन वापस लौट रहे हैं. छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मेडिकल छात्र-छात्राओं के भविष्य को लेकर वह चिंतित हैं. click here

Chhattisgarh Budget 2022: आम लोगों के लिए कैसा होगा छत्तीसगढ़ का बजट?

छत्तीसगढ़ बजट 2022 की तारीखें नजदीक आ रही है. छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सात मार्च से होगी. यह बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा. इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे. click here

सरगुजा में चिप्सोना आलू से चिप्स: गौठान की महिलाएं गौठान में बना रहीं गांव वाला चिप्स, लोकल फोर वोकल को बढ़ावा

सरगुजा में महिलाएं गौठान में आलू से (Chipsona Potato Chips in Surguja) चिप्स बना रहीं हैं. इस कार्य में सरगुजा जिला प्रशासन भी महिलाओं की मदद कर रहा है. महिलाएं जो चिप्स बना रहीं हैं उसमें चिप्सोना (Women making chips in Gauthan of surguja )आलू से तैयार किया जाने वाला चिप्स शामिल है. इस चिप्स का नाम गांव वाला चिप्स रखा गया है. click here

Mor Chiriya Workshop: गौरैया संरक्षण के लिए महासमुंद वन विभाग की अनोखी पहल, ताकि लौट सके गौरैया का गौरव

महासमुंद वन विभाग ने मोर (Mor Chiriya Workshop) चिरैया कार्यशाला का आयोजन किया है. जिसके माध्यम से गौरैया संरक्षण किया (Mahasamund Forest Department work for Sparrow Conservation) जाएगा. click here