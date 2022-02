आज की बड़ी खबर (Today Big News )

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की, UNSC में भारत से राजनीतिक समर्थन मांगा

रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (Ukraine President Volodymyr Zelensky) ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister narendra modi) से फोन पर बात की है. इस दौरान उन्होंने रूस के सैनिक आक्रमण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत से राजनीतिक समर्थन मांगा. click here

पीएम मोदी बनारस में बूथ विजय अभियान से साधेंगे पूर्वांचल, 20 हजार कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र

अंतिम दो चरणों में गोरक्ष और काशी क्षेत्र की तमाम सीटों पर चुनाव होने वाले हैं.27 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Narendra Modi) अपने संसदीय क्षेत्र बनारस (Parliamentary area Varanasi) में होंगे. वे 20,000 से ज्यादा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही विपक्ष की रणनीति को फेल करने का मंत्र देंगे. click here

रोमानिया से भारतीयों को लेकर पहला विमान मुंबई पहुंचा, दूसरी फ्लाइट सुबह तक पहुंचेगी दिल्ली

एयर इंडिया (Air India plane) का एक विमान रूस के आक्रमण के चलते यूक्रेन में फंसे तकरीबन 250 भारतीयों को लेकर शनिवार दोपहर को बुखारेस्ट से मुंबई के लिए रवाना (From Bucharest to Mumbai) हो गया है. यह विमान देर शाम मुंबई पहुंच चुका है. वहीं दूसरी फ्लाइट भी तड़के दिल्ली पहुंचने की संभावना है. click here

IND vs SL: भारत 7 विकेट से जीता दूसरा T-20 मैच, श्रीलंका पर 2-0 की अजेय बढ़त

भारत ने तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शनिवार को श्रीलंका को सात विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. भारत ने श्रेयस अय्यर की 44 गेंद में नाबाद 74 रन पारी के दम पर जीत के लिए 184 रन के लक्ष्य को 17.1 ओवर में हासिल कर लिया. click here

यूक्रेन में कीव की दहलीज पर दुश्मन, आमने-सामने की लड़ाई होगी भीषण

रूस-यूक्रेन की लड़ाई का फोकस अब शहरी गुरिल्ला शैली के युद्ध 'स्ट्रीट-बाय-स्ट्रीट' पर होगा. इससे पहले कि रूसी सेनाएं शहरों के मुहाने तक जा पहुंचे. आम जनता भी उनकी जद में आएं. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध का एक खराब दौर अभी बाकी है. वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन चुनाव की तारीखों का ऐलान, सीएम बघेल ने दी जानकारी

कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में संपन्न हुई. बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि संगठन के निर्वाचन अधिकारी हुसैन रायपुर पहुंचे हैं. आज उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की. साथ ही चुनाव की विधिवत (Congress organization elections in Chhattisgarh) घोषणा भी की. Click here

jagdalpur girl two uterus found: जगदलपुर में 13 साल की बच्ची के शरीर में मिले दो गर्भाशय, चिकित्सक भी हैरान

महिलाओं के शरीर में पाई जानी वाली गर्भाशय एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिससे किसी महिला को मां बनने का सुख प्राप्त होता है. सामान्यतः सभी महिलाओं में केवल एक ही गर्भाशय होती है. हालांकि कभी-कभी उसी गर्भाशय में विभिन्न प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं. कुछ इस तरह की एक विकृति का पता रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉ मनीष मेश्राम ने सोनोग्राफी में लगाया. Click here

जांजगीर में धान खरीदी केंद्र पर गड़बड़ी का मामला : एक आरोपी गिरफ्तार, 4 अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर

जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लाक स्थित तुलसी और किरीत धान खरीदी केंद्र पर गड़बड़ी मामले में गिरफ्तारी शुरू हो गई है. नवागढ़ पुलिस ने मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. नवागढ़ तहसील कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर, किरीत धान खरीदी केंद्र का कंप्यूटर ऑपरेटर, तुलसी धान खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर अभी फरार हैं. Click here

कोरिया एसईसीएल बिल्डिंग की दीवारों में दरारें टूटकर गिरते हैं छत के टुकड़े, कोई सुध लेने वाला नहीं...

जिले के एसईसीएल क्षेत्र और नगर पालिक निगम चिरमिरी के गोदरी पारा आजाद नगर 750 में बने एसईसीएल के मकान पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं. ये कभी भी ढह सकते हैं. इस ओर एसईसीएल प्रबंधन से लेकर नगर निगम प्रशासन तक का ध्यान नहीं जा रहा है. Click here

कांकेर में प्यार पर परिवार का पहरा : जब प्यार पाने के लिए प्रेमी ने ली पुलिस की मदद...अब धूमधाम से होगी शादी

कांकेर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगायी (Love story completed by police entry in Kanker ) . पुलिस की मदद से 27 फरवरी को धूमधाम से दोनों की शादी होने जा रही है. Click here

दौरे पर थे सीएम, टेंट लगाने गए शख्स के घर लाखों की चोरी

जांजगीर चांपा में सीएम के दौरे के दौरान टेंट लगाने गये शख्स के घर में चोरी हो गई. आखिरकार डेढ़ माह बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा. आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 लाख के जेवरात बरामद किए. Click here

छत्तीसगढ़ सरकार ने किये दो महत्वपूर्ण एमओयू, लंबे समय तक संरक्षित होंगी सब्जियां अब गोबर से बनेगी बिजली

छत्तीसगढ़ सरकार ने आज दो महत्वपूर्ण एमओयू किए गए हैं. पहला एमओयू गौठानों में गोबर आधारित विद्युत संयंत्र लगाने से संबंधित है और दूसरा छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न सब्जी और लघु वनोपज को लंबे समय तक संरक्षित, तरोताजा एवं गुणवत्ता युक्त रखने के लिए शासकीय क्षेत्र में फूड इरेडिएटर प्लांट स्थापित करने का. यह प्रदेश में पहला प्लांट होगा. Click here

राजा हर्षगुप्त की याद में रानी ने कराया था निर्माण, जानिये कहां है नागर शैली और लाल ईंट से बना देश का पहला मंदिर

पुरातत्वविदों के लिए छत्तीसगढ़ का सिरपुर साइट नया नाम नहीं है. यहां जिस तरह अध्ययन, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है, वह दशकों बाद भी नहीं हो पाई है. हालांकि सरकार दावा करती है कि इन सभी विषयों पर लगातार कार्य किये जा रहे हैं, लेकिन सिरपुर पर अध्ययन कर रहे विदेशी रिसर्चर्स इस दावे से इत्तिफाक नहीं रखते. Click here

Raigarh Tehsildar and lawyer dispute : रायगढ़ कोर्ट से मिली तीन अधिवक्ताओं को जमानत

रायगढ़ न्यायालय ने जेल में निरुद्ध 3 अधिवक्ताओं की जमानत को मंजूरी दी है. रायगढ़ तहसील कार्यालय में विवाद के आरोप में कुल पांच अधिवक्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई थी. पहले दो अधिवक्ता को जमानत हाईकोर्ट से मिली थी. जबकि बाकी तीन अधिवक्ताओं को आज जमानत रायगढ़ कोर्ट से मिल गई. वकील कोमल साहू, दीपक मोडक और जितेंद्र शर्मा को जमानत मिली है. इसके अलावा 2 दिन पहले अधिवक्ता महेश प्रसाद पटेल की रायगढ़ कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहाई हो चुकी है. अब सभी 5 अधिवक्ताओं की जमानत हो चुकी है. Click here

Russia Ukraine War : यूक्रेन में फंसी कोरबा की बेटी, पिता ने सुरक्षित घर वापसी की लगाई गुहार

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ (Russia Ukraine War) चुका है. यूक्रेन के नागरिक खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं. वहीं यूक्रेन में भारत समेत अन्य देशों के लोग फंसे हुए हैं. अपनों के यूक्रेन में फंसे होने से यहां के लोग भी चिंता में हैं. जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो किस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, आम लोगों को किन विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ता है. Click here