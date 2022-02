आज की बड़ी खबर (Today Big News )

Stranded in Ukraine: यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्र, जानें राज्यवार ब्यौरा, हेल्पलाइन नंबर्स

रूस ने यूक्रेन पर हमला (Russia attacked Ukraine) कर दिया है. जिसकी वजह से वहां रहकर मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हजारों छात्र फंस (thousands of students trapped) गए हैं. वे छात्रावासों में, बंकरों व मेट्रो स्टेशन पर समय काट रहे हैं. ईटीवी भारत ने कई राज्यों के छात्रों से वीडियो कॉल पर बातचीत की, जिसमें उनकी पीड़ा उभरकर सामने आई. click here

Ukraine crisis : डरावने माहौल से सहमे भारतीय, छात्रों ने शुरू की पैदल यात्रा, बताई आपबीती

यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद माहौल बेहद डरावना हो गया है. खौफनाक मंजर और अनिश्चित भविष्य से सहमे भारतीयों के बीच डर का वातावरण है. यूक्रेन के कई जगहों से खबरें आई हैं कि छात्रों ने बंकर और मेट्रो स्टेशन में शरण ली है. इसी बीच कई भारतीय छात्रों ने पोलैंड और हंगरी की सीमाओं की ओर पैदल यात्रा शुरू कर दी है. click here

पुतिन की दो टूक : यूक्रेन की सेना अपने हाथ में सत्ता ले, रूस कब्जा नहीं करेगा

यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़े युद्ध के बीच पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे. साथ ही ये भी भरोसा दिया कि यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे. पुतिन ने शुक्रवार को देश की सुरक्षा परिषद के साथ बैठक की. click here

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रमुख आदिवासी नेता हेमानंद बिस्वाल (Hemananda Biswal) का निधन हो गया. वह दो बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे. click here

बिटकॉइन पर सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल, सरकार बताए अवैध है या नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या देश में बिटकॉइन अवैध है या नहीं (court asks centre Is bitcoin illegal or not). बिटकॉइन घोटाले से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत (gain bitcoin scam Supreme court) ने मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. click here

Karnataka Hijab Row: हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर फैसला सुरक्षित रखा. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

सिंहदेव के एंटी इनकंबेंसी वाले बयान पर बोले मंत्री रविंद्र चौबे

टीएस सिंहदेव के एंटी इनकंबेंसी वाले बयान पर कृषि मंत्री रवि चौबे सफाई दी है. जानिए क्या कहा. click here

CM Bhupesh Baghel visit to Bilaspur: सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर को दी करोड़ों की सौगात

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को बिलासपुर प्रवास पर रहे. उन्होंने जिलेवासियो को कई नई सौगातें दी हैं. बघेल ने जिले वासियो को संबोधित करते हुए कहा कि अरपा नदी के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है.अरपा में 12 महीने पानी रहे. इसके लिए जितना भी खर्च किया जाएगा हम करेंगे. उसके साथ ही गौठान योजना की सफलता पर सीएम ने खुशी जाहिर की है. सीएम ने शहर वासियों को कुल 353 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी. click here

यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों की चिंता बरकरार

रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव ने उन अभिभावकों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है जिनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ से यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की संख्या लगभग 12 सौ से 15 सौ तक है. click here

सूरजपुर में पिकअप वाहन हादसे का शिकार, चार महिलाओं की मौत

सूरजपुर में एक पिकअप वाहन बेकाबू हो कर पलट गई. इस हादसे में 4 महिलाओं की मौत हुई है. जबकि आठ महिलाएं घायल हैं. जिला अस्पताल सूरजपुर में घायल महिलाओं का इलाज चल रहा है.

click here

Cylinder Blast In Raipur: अवैध रूप से गैस सिलेंडर की कर रहे थे रिफिलिंग, धमाके में झुलसे

रायपुर के कबीर नगर थाना अंतर्गत सोंनडोंगरी इलाके में शुक्रवार की शाम को घर में सिलेंडर विस्फोट से दो लोग झुलस गये. अवैध रुप से गैस सिलेंडर का रिफिलिंग कर रहे थे. तभी यह हादसा हुआ. click here