भारत-इजराइल संबंधों को आगे ले जाने, नए लक्ष्य निर्धारित करने का सर्वश्रेष्ठ समय: PM मोदी

भारत और इजराइल (India Israel relations) के बीच कूटनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ( PM Narendra Modi) ने बधाई दी. एक वीडियो संदेश में उम्मीद जताई कि इजराइल के साथ भारत की दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी. वहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री ने 'गहरी प्रतिबद्धता' के लिए धन्यवाद व्यक्त किया.

गोवा विधानसभा चुनाव : अमित शाह रविवार को चुनावी रैली को करेंगे संबोधित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी गोवा विधानसभा चुनाव (Goa Elections 2022) के मद्देनजर रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए प्रचार करेंगे. इस दौरान वह घर-घर जाकर पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे.

न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा- भारत ने Pegasus को इजरायल से डिफेंस डील में खरीदा

जासूसी सॉफ्टवेयर Pegasus पर नई रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने इजरायल से 2017 में एक भारी भरकम डील में मिसाइल सिस्टम के अलावा पेगासस को भी खरीदा था. ये डील करीब 2 अरब डॉलर में तय हुई थी.

पेगासस मामले पर राहुल बोले- मोदी सरकार ने ‘देशद्रोह’ किया

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस स्पाईवेयर से संबंधित अमेरिकी अखबार 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक खबर का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है. अमेरिकी समाचार पत्र की खबर के अनुसार, 2017 में भारत और इजराइल के बीच हुए लगभग दो अरब डॉलर के अत्याधुनिक हथियारों एवं खुफिया उपकरणों के सौदे में पेगासस स्पाईवेयर तथा एक मिसाइल प्रणाली की खरीद मुख्य रूप से शामिल थी.

उत्तर प्रदेश चुनाव : निर्वाचन आयोग ने Exit Polls पर लगाई रोक

निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल (Exit Polls) को लेकर बड़ा फैसला किया है. आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधानसभ चुनाव को लेकर किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है. आयोग के मुताबिक, 10 फरवरी सुबह 7 बजे से 7 मार्च शाम 6:30 बजे तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन या प्रचार प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

Rahul Gandhi visit to Raipur : 3 फरवरी को राहुल गांधी रायपुर में रखेंगे अमर जवान ज्योति की नींव

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 3 (Rahul Gandhi visit to Raipur ) फरवरी को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. राहुल गांधी राजधानी रायपुर में अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वे शहीदों की वीरगाथाओं को चिरस्थायी बनाने राजधानी रायपुर में अमर जवान (foundation of Amar Jawan Jyoti in Raipur) ज्योति की नींव रखेंगे.

Paperless System in Chhattisgarh Assembly : पेपरलेस होगी छत्तीसगढ़ विधानसभा, सवाल-जवाब भी ऑनलाइन

सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो जल्द ही छत्तीसगढ़ विधानसभा पेपरलेस (paperless system in Chhattisgarh Assembly) हो जाएगी. इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अब विधायकों से ऑनलाइन ही प्रश्न मंगाए जाएंगे और संबंधित विभाग ऑनलाइन तरीके से ही उसका जवाब भी देगा.

मंत्रालय-सचिवालय समेत कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए नई गाइडलाइन जारी

कार्यों के शीघ्र निष्पादन और मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में (50 Percent Attendance of Class Three And Four Employee in office) शासकीय कार्य संचालन के लिए 31 जनवरी 2022 से कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बुलाया जाएगा. इसको लेकर सामान्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है.

Chhattisgarh farmers movement: किसान-सरकार के बीच बैठक, किसानों ने कहा-अंतिम निर्णय तक आंदोलन जारी रहेगा

दिल्ली की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में भी बीते कई दिनों से किसानों का आंदोलन बदस्तूर (Chhattisgarh farmers movement) जारी है. इस बीच आज नवा रायपुर में आंदोलनरत किसान प्रतिनिधि और मंत्रिमंडल उपसमिति की 4 घंटे लगातार बैठक चली. इस बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री मोहम्मद अकबर और मंत्री शिव डहरिया सहित अधिकारी और किसान प्रतिनिधि मौजूद थे.

एसईसीएल का दावा : नॉन पावर सेक्टर को भी मिलेगा कोयला, पावर सेक्टर को प्राथमिकता

एक दिन पहले कोयला उद्योग में यह खबर तेजी से फैली कि एसईसीएल ने रोड सेल के माध्यम से नॉन पावर सेक्टर को कोयले की सप्लाई बंद कर दी है. इससे नॉन पावर सेक्टर में हड़कंप मच गया. लेकिन शनिवार को एसईसीएल ने यह स्पष्ट किया है कि वह बेस्ट एफर्ट्स की प्रक्रिया के तहत नॉन पावर सेक्टर को भी कोयला प्रदान (Non power sector will also get coal in Korba) करेंगे. आयरन स्पंज, री रोलिंग और एल्युमिनियम प्लांट्स को कोयला नहीं देने का कोई भी आदेश या निर्देश जारी नहीं किया गया है. हालांकि एक दिन पहले कुछ पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल होने की वजह से उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोयले की आपूर्ति की गई थी.