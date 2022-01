बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

Cariappa ground NCC event : एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली (Cariappa ground NCC event) को संबोधित करेंगे. शुक्रवार को आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री एनसीसी के गार्ड ऑफ ऑनर (PM Modi NCC event address) का निरीक्षण और मार्च पास्ट की समीक्षा भी करेंगे.

RRB NTPC results : छात्र संगठनों का 'बिहार बंद' आज, महागठबंधन और JAP का मिला साथ

बिहार सहित देशभर में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी (RRB NTPC Protest) का मुद्दा गरमाया हुआ है. छात्रों के प्रदर्शन का बिहार केन्द्र बना हुआ है. शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा छात्रों का यह प्रदर्शन (Railway Student Protest In Bihar) तब और केन्द्र में आ गया, जब बिहार के कई जिलों में ट्रेन के इंजन और बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया. हिंसक हुए छात्रों के आंदोलन को साजिश का हिस्सा भी बताया जा रहा है, वहीं अब कई राजनीतिक दल खुलकर छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं.

कल की बड़ी खबरें

एअर इंडिया विनिवेश की प्रक्रिया पूरी, टाटा समूह को सौंपा गया 'महाराजा'

एअर इंडिया को टाटा समूह को (air india hand over to tata group) सौंप दिया गया है. आज दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे और टाटा चेयरमैन चंद्रशेखर ने बयान दिया कि एअर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

parliament budget session : all party meeting करेंगे लोक सभा स्पीकर, कांग्रेस ने भी बुलाई रणनीतिक बैठक

संसद का बजट सत्र (parliament budget session) दो भागों में होगा. पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा. इससे पहले लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक (om birla all party meeting) बुलाई है.

टीएमसी राज्यपाल के खिलाफ 'संकल्प' प्रस्ताव लाने पर कर रही विचार, धनखड़ ने ममता पर लगाए आरोप

टीएमसी ने प. बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में संकल्प प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है. पार्टी ने उन पर राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है. हालांकि, दूसरी ओर राज्यपाल ने एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संवैधानिक दायित्वों की अवहेलना का आरोप लगाया है.

पंजाब चुनाव : भाजपा ने सिद्धू के खिलाफ रिटायर्ड IAS जगमोहन सिंह राजू को उतारा

भाजपा ने पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के साले बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पूर्व आईएएस जगमोहन सिंह राजू (Jagmohan Singh Raju Amritsar East) को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की है. वह अमृतसर पूर्वी सीट पर चुनाव लड़ेंगे. भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सांपला और कांग्रेस छोड़कर आए दो नेताओं को टिकट दिया है.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का कहर: एक दिन में 19 मौतें, ओमीक्रोन केसों में भी आया उछाल

छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार (third wave of corona in chhattisgarh) लगातार बढ़ती जा रही है. एक दिन में यहां 19 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. प्रदेश में ओमीक्रोन केस में (Omicron cases increase in Chhattisgarh) भी उछाल आया है.

बिलासपुर मानव तस्करी मामला: नाबालिग को बालिग बना लाखों में बेच करा दी शादी, राजस्थान-महाराष्ट्र के पांच आरोपी गिरफ्तार

Bilaspur Human Trafficking Case: बिलासपुर में मानव तस्करी मामला सामने आया है. एक नाबालिग बच्ची को उसकी बड़ी मां ने पहले लाखों रुपये लेकर बेच दिया. फिर उसे बालिग करार देकर, उसकी शादी करा दी. फिर कई लोगों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.

प्रधानमंत्री ने बढ़ाए अपने मित्रों के ग्राहक और अब गैस की कीमत बढ़ा दी : सीएम भूपेश बघेल

अब गैस सिलेंडर की कीमत (New politics on LPG gas) पर नई सियासत शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गैस सिलेंडर की बढ़ रही कीमतों पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है.

Ambikapur Municipal Corporation will clean drain water : छोटी गोलियां करेंगी बड़ा कमाल, साफ होगा नाले का पानी

अम्बिकापुर के बायोटेक लैब के साइंटिस्ट (Ambikapur Biotech Lab Scientist Dr Prashant) डॉ प्रशांत ने एक बॉल तैयार की है. इस बॉल के सहारे अब नालियों का गंदा पानी साफ हो सकेगा. ऐसा करने वाला अंबिकापुर देश का पहला निकाय बन जाएगा.

New trend of crime in chhattisgarh: आखिर क्यों क्रिमिनल आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद वीडियो करते हैं वायरल

छत्तीसगढ़ में इन दिनों क्राइम का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. यहां अपराध की दुनिया में शामिल लोग पहले क्राइम करते हैं फिर उस घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर देते हैं. सुरक्षा से जुड़े लोगों और मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह की घटनाओं पर गहरी चिंता जाहिर की है.

School Education Department alleged bribery case in Chhattisgarh : कथित डायरी कांड का खुलासा करने वाले अफसरों को मंत्री टेकाम ने किया पुरस्कृत

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रायपुर पुलिस को (School Education Department alleged bribery case in Chhattisgarh ) सम्मानित किया है. मंत्री ने रायपुर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा की है.

यात्रीगण कृपया ध्यान दें...रेलवे ने फिर कई ट्रेनें कीं रद्द

दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के (South East Central Railway canceled many trains) उसलापुर-घूटकू स्टेशनों के मध्य समपार संख्या लोखड़ी फाटक में 30 जनवरी को रेलवे ब्लॉक लेगा. इस कारण कई ट्रेनें रद्द रहेंगी.