INDIA-CENTRAL ASIA SUMMIT : पीएम मोदी करेंगे संबोधित, जानिए अहमियत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) बृहस्पतिवार को वर्चुअल प्रारूप में प्रथम भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे. इसमें पांच देशों के राष्ट्रपति भाग लेंगे. भारत के पूर्व राजनयिक और विदेश नीति विशेषज्ञ अचल मल्होत्रा ​​​​ने इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण बताया है. click here

एअर इंडिया को टाटा समूह को सौंपे जाने की संभावना, गुरुवार को समारोह

एअर इंडिया विनिवेश (air india disinvestment) 27 जनवरी, 2022 को पूरा किया जाना है. इसका अर्थ है कि 27 जनवरी को एअर इंडिया टाटा समूह को सौंप दिया जाएगा. एएनआई से बात करते हुए एअर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, अगर किसी कारण से 27 जनवरी का समय स्थगित किया जाता है तो महीने के अंत तक विनिवेश प्रक्रिया करनी पड़ती है.' click here

Punjab Polls : राहुल गांधी संग स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे कांग्रेस के सभी उम्मीदवार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पंजाब में पार्टी के सभी 117 उम्मीदवार गुरुवार को स्वर्ण मंदिर में दर्शन करेंगे और लंगर में शामिल होंगे. बाद में दिन में, राहुल गांधी जालंधर के मीठापुर से पार्टी की एक डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे. click here

बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने दोबारा फूंकी ट्रेन की बोगियां, देखें वीडियो

रेलवे अभ्यर्थियों (Protest In Gaya against RRB NTPC Result) ने बिहार में एक ट्रेन की बोगी को आग के हवाले (A train bogie set on fire) कर दिया. देखते ही देखते ये आग दो अन्य बोगियों में भी फैल गई. पुलिस के आने के बाद छात्र मौके से फरार हो गए. click here

आंध्र प्रदेश को मिलेंगे 13 नए जिले, अधिसूचना का मसौदा जारी

आंध्र प्रदेश सरकार (Government of Andhra Pradesh) ने बुधवार को मौजूदा 13 जिलों में से 13 नए जिले बनाने के लिए अधिसूचना का मसौदा जारी (Draft notification released) किया, जिसके बाद राज्य में जिलों की कुल संख्या 26 (Total No. of Districts 26) हो जाएगी. click here

Republic Day 2022 : माइनस 35 डिग्री सेल्सियस पर जवानों का JOSH HIGH

गणतंत्र दिवस 2022 के मौके पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police) ने लद्दाख में -35 डिग्री के तापमान में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया. आईटीबीपी(ITBP) के हिमवीरों ने 15 हजार फीट कि ऊंचाई पर तिरंगा लहराकर एक अनूठे अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी सप्ताह में पांच दिन करेंगे काम - भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए बीते तीन सालों में राज्य के हालात में बदलाव लाने के लिए किए गए कामों का जिक्र करते हुए बताया कि तीन वर्ष पहले जब जनादेश मिला तो हमने छत्तीसगढ़ में न्याय, नागरिक अधिकारों और जन-सशक्तीकरण का काम मिशन मोड में किया है. click here

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर: प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 15 के पार, एक दिन में 10 मौतें

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर के बीच बुधवार को 20 हजार 993 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 3318 लोग संक्रमित मिले हैं. कुल एक्टिव केस 29 हजार 180 है. कोरोना पॉजिटिविटी दर 15.81 फीसद है. इसके अलावा कोरोना से मौतें 10 हुई है. click here

नया रायपुर के सड़कों पर स्टंट करने वाले 22 बाइकर्स पर पुलिस का एक्शन, 15 हजार से अधिक वसूली

नया रायपुर के सड़कों पर स्टंट करने वाले 22 बाइकर्स पर यातायात पुलिस ने एक्शन लिया है. बाइक चालकों के खिलाफ चालान काटकर 15 से अधिक वसूली की है. click here