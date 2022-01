बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

सोमनाथ मंदिर सर्किट हाउस : पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, सी फेसिंग कमरे खास आकर्षण

प्रधानमंत्री शुक्रवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बनवाए गए अत्याधुनिक सर्किट हाउस का उद्घाटन (PM modi somnath mandir circuit house inauguration) करेंगे. एक बयान के मुताबिक सर्किट हाउस की बनावट ऐसी है, जिससे हर कमरे से समुद्र का नजारा (सी फेसिंग) देखा जा सकता है. click here

T20 वर्ल्डकप 2022 का शेड्यूल जारी, फिर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान

इस साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्डकप 2022 का शेड्यूल (t20 wc 2022 schedule) जारी कर दिया गया है. ऑस्ट्रेलिया ही मौजूदा टी-20 वर्ल्डकप चैम्पियन है, ऐसे में अगला महामुकाबला उसके ही घर पर हो रहा होगा. एक बार फिर टी-20 वर्ल्डकप में भारत और पाकिस्तान (India and pakistan in icc men t20 wc 2022) का मुकाबला होगा. click here

up assembly election : नड्डा का आगरा व बरेली दौरा, संगठनात्मक बैठकों पर जोर

त्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP assembly election) सात चरणों में होगा. आगरा में पहले चरण में, जबकि बरेली में दूसरे चरण में मतदान होना है. जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, पार्टियों का संगठन सक्रिय हो रहा है. इसी कड़ी में भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा आगरा और बरेली का दौरा (jp nadda agra bareilly visit) करेंगे. click here

Arunachal Pradesh : भारतीय सेना ने पीएलए से किया संपर्क, मांगी सहायता

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में कथित तौर पर चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (People's Liberation Army) ने 17 साल के एक भारतीय युवक को बंदी बना लेने की सूचना के बाद भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारतीय सेना ने हॉटलाइन के माध्यम से तुरंत पीएलए से संपर्क किया, प्रोटोकॉल के अनुसार उसका पता लगाने और उसे वापस करने के लिए पीएलए से सहायता मांगी गई है. click here

कल की बड़ी खबरें

सपा का एलान, अखिलेश यादव करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे. मैनपुरी जिले के सपा संगठन के नेताओं ने आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी. स्थानीय नेताओं ने मांग की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल सीट से ही कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप चुनाव लड़ें, जिसपर उन्होंने सहमति जता दी. click here

The joint Russian-Italian study: स्पूतनिक की दो खुराक फाइजर टीके की तुलना में ओमीक्रोन के खिलाफ असरदार

शोधकर्ताओं ने कहा कि एक टीके की दूसरी खुराक के तीन से छह महीने बाद लिए गए नमूनों से पता चला है कि स्पुतनिक वी की दो खुराक लेने वालों में एंटीबॉडी का स्तर फाइजर के टीकाकरण की तुलना में ओमाइक्रोन के प्रति अधिक प्रतिरोधी था. इसमें 51 लोगों को स्पुतनिक वी और 17 को फाइजर वैक्सीन की दो खुराक के बाद टीका लगाया गया था. click here

संत कालीचरण की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी केस डायरी

महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी के मामले में फंसे संत कालीचरण की जमानत याचिका (bail petition of Sant Kalicharan) पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस केस में राज्य सरकार से केस डायरी (Chhattisgarh High Court sought case diary from Chhattisgarh government) तलब की है. click here

जब जल-सत्याग्रह के दौरान ही डूबने लगीं महिला कांग्रेस नेता, देखें फिर क्या हुआ

शिप्रा के शुद्धिकरण को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान ने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने गहरे पानी में उतर कर जल सत्याग्रह किया. लेकिन थोड़ी ही देर में वह डूबने लगीं, फिर क्या हुआ, वीडियो में देख सकते हैं. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का कहर, एक दिन में 15 मौतें, सिर्फ रायपुर में 5 ने गंवाई जान

छत्तीसगढ़ में कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है. कोरोना की तीसरी लहर में (Third wave of corona in Chhattisgarh) गुरुवार को सबसे ज्यादा 15 लोगों की मौत (death toll from Corona increased in Chhattisgarh) कोरोना से हुई है. रायपुर में 5 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है. click here

छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन के केसों में उछाल, 13 मरीजों में कोरोना के ओमीक्रोन वैरिएंट की पुष्टि

Omicron cases increased in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ओमीक्रोन के केसों में बड़ा उछाल आया है. यहां बीते 24 घंटे में 13 ओमीक्रोन मरीजों की पहचान हुई है.click here

third wave of corona in chhattisgarh: कोरोना की तीसरी लहर के पीक की ओर बढ़ा छत्तीसगढ़, लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा

Corona infection death cases increased: रायपुर में कोरोना संक्रमण से हो रही मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. यह कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के पीक की ओर इशारा कर रहा है.click here

कोरोना की तीसरी लहर में खुद को संक्रमण से कैसे बचाएं?...जानिये एक्सपर्ट की सलाह

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप है. लोगों में दहशत है. स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है. इसी बीच कोरोना के नए वेरिएंट और उनके म्यूटेशन की चर्चा हो रही है. ETV भारत ने इसी विषय को लेकर सरगुजा में होम आइसोलेशन के नोडल अधिकारी डॉ. शैलेंद्र गुप्ता से बातचीत की है. click here

chhattisgarh panchayat election: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और उप चुनाव संपन्न, 70 फीसदी से ज्यादा मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग

छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण (Three-tier panchayat elections) ढंग से संपन्न हो गया. पूरे राज्य में करीब 70 फीसदी मतदाताओं ने गांव की सरकार के लिए ( panchayat elections and by-elections completed in Chhattisgarh) मतदान किया. click here

