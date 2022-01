बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

punjab election : सीएम का चेहरा सिद्धू या चन्नी ? मिल गया जवाब !

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग होने के बाद पंजाब में कांग्रेस की ओर से सीएम प्रत्याशी कौन (punjab election congress cm face) होगा, इस पर हर कोई जवाब जानना चाह रहा है. आज कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट (punjab congress sonu sood video) किया है. इसमें इस सवाल का सांकेतिक जवाब दे दिया गया है. आप भी देखें, पार्टी किसे दे रही है प्राथमिकता. click here

10 हजार भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी, तैयारी पूरी

वाराणसी में आज यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पीएम मोदी 10 हजार बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे. वो इसके जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश करेंगे. click here

कल की बड़ी खबरें

WEF Davos 2022 : पीएम मोदी ने कहा-भारत में निवेश का यह सबसे सर्वश्रेष्ठ समय

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सही दिशा में सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक विशेषज्ञों ने भारत के निर्णयों की प्रशंसा की है और मुझे विश्वास है कि भारत विश्व की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है. click here

पीएम मोदी, राहुल, भाजपा, कांग्रेस और चीन पर स्वामी के बेबाक जवाब

सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. फिर चाहे पीएम मोदी हों या चीन या फिर कांग्रेस पार्टी, हर मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखते हैं. ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर वक्त मैं..मैं..मैं करते हैं, यह सही नहीं है. click here

अभिनेता धनुष ने पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत से 18 साल बाद अलग होने का किया ऐलान

साउथ के सुपरस्टार धनुष (Dhanush) ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पत्नी ऐ्श्वर्या रजनीकांत (Aishwarya Rajinikanth) से अलग होने का ऐलान कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर... click here

JDU-BJP गठबंधन पर संकट, कहीं टूट न जाए 'बंधन'

बिहार में जनता दल यू और भाजपा के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है. दोनों ओर से नेताओं की बयानबाजी जारी है. ऐसा लगता है कि उनकी बयानबाजी कहीं गठबंधन पर भारी न पड़ जाए. गत विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच 'मतभेद' से अधिक 'मनभेद' की खबरें आती रहीं हैं. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

Corona Update Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कोरोना से 10 की मौत, 4574 पॉजिटिव

छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वाले की संख्या बढ़ती ही जा रही है. सोमवार को प्रदेश में 38 हजार 64 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. जिसमें 4,574 लोग संक्रमित मिले हैं. प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 12.02 है. जबकि कोरोना से 10 की मौत हो गई है. अब तक ओमीक्रोन से संक्रमित 8 मरीज मिले हैं. वहीं कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 31 हजार 960 हो गई है. स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. CLICK HERE

FIR against CM Baghel in UP : धारा 144 का हो रहा था उल्लंघन तो बता देते : टीएस सिंहदेव

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर प्रवास के बाद आज शाम रायपुर पहुंचे. रायपुर पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश में सीएम पर हुई एफआईआर के मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा की. उन्होंने कहा कि कड़ाई कभी-कभी ज्यादा भी हो जाती है. मुख्यमंत्री डोर-टू-डोर प्रचार कर रहे थे. अगर धारा 144 का उल्लंघन होता है तो एक बार बता देते. Click here

"द अजित जोगी " बायोपिक के लिए सहदेव को सिखाई जा रही अभिनय की बारीकियां

छतीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी के जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म "द अजित जोगी "बनने जा रही है. फिल्म की पहली शूटिंग 25 जनवरी से होने वाली है. इसमें अजीत जोगी के बचपन का किरदार बचपन का प्यार फेम सहदेव दिरदो करने वाले हैं. अभिनय के लिहाज से सहदेव की यह पहली फिल्म होगी. फिल्म के निर्देशक मानते हैं कि इसके लिए सहदेव को काफी निखारने की जरूरत पड़ेगी. Click here

मोहन मरकाम का भाजपा पर आरोप, बच्चों के दिमाग में डाली जा रही तोड़ने वाली विचारधारा

सियासत में अब बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है. यानी कि अलग-अलग माध्यमों के बच्चों को राजनीति में शामिल किया जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने कई अभियान भी चलाए हैं. कांग्रेस ने भी एक अभियान चला रखा है, जवाहर बाल मंच. इसके माध्यम से 7 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को जोड़ा जाएगा, जिसमें कांग्रेस की विचारधारा की जानकारी दी जाएगी. Click here

Bilaspur Fast Track Court: बच्ची को अगवा कर करता रहा दुष्कर्म, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

इंसानियत को शर्मसार करने वाले अधेड़ को आखिर सजा मिल ही गई. अधेड़ ने 13 साल की बच्ची के साथ लगातार 12 दिन तक दुष्कर्म करता रहा और जान से मारने की धमकी देता रहा. उसने साल 2019 में मोहल्ले की बच्ची को अगवा कर लिया था और रायपुर में दुष्कर्म किया था. जिस बच्ची का अपहरण हुआ था, उसके माता-पिता दिव्यांग हैं. मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. Click here

कोरबा में किसानों का छलका दर्द : बेमौसम बारिश से रोजी-रोटी का संकट, सरकारी मदद की आस में अन्नदाता

कोरबा मुख्यालय से सटे ग्राम पंडरीपानी, बेंदरकोना, करमंदी, कुरूडीह और भालूसटका सहित करीब आधा दर्जन से अधिक गांवों में सब्जी की खेती ही किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन है. भारी बारिश से तबाही का आलम यह है कि अकेले करतला विकासखंड के करीब एक दर्जन गांव की लगभग 25 हेक्टेयर में लगी भाजी की फसल बर्बाद हो गई. इतना ही नहीं गोभी और बैंगन को भी बीमारी ने डुबोकर रख दिया. इससे अन्नदाताओं के सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है. वैसे तो जिला प्रशासन हेल्पलाइन जारी कर दिया है, लेकिन सरकारी मदद किसानों तक नहीं पहुंचा है. Click here

बिलासपुर : पिता ने क्रिकेट खेलने से मना किया तो ट्रेन से कटकर दे दी जान

क्रिकेट खेलने से पिता ने इंकार किया तो युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली. मामला बिलासपुर के चकरभाठा के वार्ड क्रमांक 8 का है. यहांं रहने वाले अवधेश झा कई दिनों से अपने 18 वर्षीय बेटे दिव्यांशु को क्रिकेट खेलने से मना कर रहे थे. हालांकि दिव्यांशु क्रिकेट खेलता रहा. उसके पिता ने क्रिकेट खेलने से मना किया तो उसने गुस्से में आकर सोमवार सुबह करीब 10 बजे चकरभाठा रेलवे स्टेशन के आगे बिल्हा रोड पर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर (Suicide After Being Cut Off by train in bilaspur) ली. Click here