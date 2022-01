बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया है. 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है. प्रसिद्ध गायक अदनान सामी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी

corona in telangana : 30 जनवरी तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, सोमवार को होगी कैबिनेट की बैठक

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर तेलंगाना सरकार ने 30 जनवरी तक शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला किया है. वहीं सीएम के. चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी.

पौष पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती में दलहन-तिलहन दान का है विशेष महत्व

शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा के दिन 17 जनवरी को मनाई जाने वाली पूर्णिमा छेरछेरा पुन्नी या शाकंभरी जयंती के नाम से जानी जाती है.

उत्तराखंड : हरक सिंह रावत को BJP ने दिखाया बाहर का रास्ता, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल

उत्तराखंड में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है. बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसकी पुष्टि की है. इसके साथ ही हरक सिंह रावत को कैबिनेट से भी हटा दिया गया है. काफी दिनों से हरक सिंह के कांग्रेस में जाने के कयास लगाये जा रहे थे.

कोरोना प्रोटोकॉल : विश्व बैंक ने स्कूलों को बंद रखने पर उठाए सवाल

विश्व बैंक शिक्षा निदेशक (World Bank's Global Education Director) ने कहा है कि कोविड-19 के कारण बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम कम है, लेकिन स्कूल बंद करने की लागत बहुत अधिक है. उन्होंने स्कूलों को बंद रखने के औचित्य पर भी सवाल खड़े किए हैं.

covaxin postal stamp : स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने डाक टिकट जारी किया

टीकाकरण अभियान के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र ने डाक टिकट जारी किया है. इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि भारत ने पिछले साल एक अप्रैल को टीके की 10 करोड़ खुराक देने की उपलब्धि हासिल कर ली थी.

सीएम बघेल के खिलाफ नोएडा में FIR: चुनाव प्रचार में कोरोना महामारी कानून के उल्लंघन का आरोप

नोएडा पुलिस ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (Case filed against Chhattisgarh Chief Minister bhupesh baghel) के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है. सीएम बघेल नोएडा में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक (Noida Congress candidate pankhuri pathak) के लिए वोट मांगने के लिए डोर-टू-डोर कैंपेन (Door To Door campaign in noida) पर थे. इस दौरान महामारी एक्ट के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है.

छत्तीसगढ़ में भयानक स्टेज तक पहुंचने लगा कोरोना, एक पखवारे में 47,566 नए मरीज

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण ने अब भयावह रूप अख्तियार करना शुरू कर दिया है. स्थिति यह है कि एक सप्ताह के भीत छत्तीसगढ़ में कोविड के 47,566 नए मरीजों की पहचान की गई जबकि 47 लोगों ने असमय जान गंवाई.

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन में विधायकों की नियुक्ति पर उठ रहे सवाल?

छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को लगभग 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है. बावजूद, कांग्रेस अब तक निगम मंडल आयोग में पूरी नियुक्ति नहीं कर सकी है. बीच-बीच में निगम मंडल आयोग में सरकार के द्वारा कुछ नियुक्तियां जरूर की जा रही है. विधायकों को अर्जेस्ट करने में काफी दिक्कत हो रही है जो कि कांग्रेस के लिए एक करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है.

नवा रायपुर में कई दिनों से जारी है किसानों का आंदोलन, जानिए क्या है वजह ?

दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के किसान भी इन दिनों आंदोलनरत है. बीते 14 दिनों से ये किसान अपनी मांगों को लेकर नवा रायपुर के एनआरडीए दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में धरने पर बैठे हुए हैं. करीब 27 गांव के यह किसान पूरे परिवार के साथ कड़कड़ाती ठंड में दिन-रात शासन-प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं.

फेसबुक पर पहचान बनाकर की शादी, फिर इंदौर ले जाकर दोस्तों के साथ किया गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा की महिला के साथ फेसबुक से पहले पहचान, फिर शादी और इसके बाद गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि पति-पत्नी के बीच सात वचनों की कसम खाने वाले पति ने ही इस जघन्य अपराध को अंजाम दे डाला. आरोपी ने अपनी धर्मपत्नी को दोस्तों को सौंप दिया. जहां महिला के साथ पांच लोगों ने गैंगरेप किया.