बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

'नेशनल स्टार्ट-अप डे'

स्टार्ट-अप्स का कल्चर देश के दूर-दराज तक पहुंचे इसके लिए 16 जनवरी को अब 'नेशनल स्टार्ट-अप डे' के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है. पीएम मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शनिवार को 150 से अधिक स्टार्टअप कारोबारियों से संवाद (Video conference with startup entrepreneurs) किया. इस दौरान ये घोषणा की. click here

विधानसभा चुनाव : रैली और रोड शो पर पाबंदी 22 जनवरी तक बढ़ी

चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक मतदान वाले राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक (Assembly elections rallies roadshows ban till January 22) लगा दी है. साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 व्यक्तियों या 50% हॉल की क्षमता के साथ इनडोर बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी है. click here

UP Assembly Election: कोविड नियमों के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने सपा से 24 घंटे में मांगा जवाब

यूपी की राजधानी लखनऊ में कोविड नियमों के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने सपा से 24 घंटे में जवाब मांगा (Election Commission seeks reply from SP in 24 hours) है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले सपा के शुक्रवार के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए नोटिस में कहा गया है कि उपलब्ध सामग्री और विषय में जारी निर्देशों पर विचार करने के बाद, चुनाव आयोग ने पार्टी को इस उल्लंघन के बारे में अपना रुख स्पष्ट करने का एक मौका देने का फैसला किया है. click here

विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ी

क्रिकेटर विराट कोहली ने भारत के टेस्ट कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है. शनिवार को उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी. बता दें, विराट पहले ही भारतीय वनडे और टी-20 टीम की कप्तानी छोड़ चुके हैं. click here

Hate speech issue: धर्मगुरु यति नरसिंहानंद गिरफ्तार, भड़काऊ भाषण में दूसरी गिरफ्तारी

उत्तराखंड के हरिद्वार में भड़काऊ भाषण मामले में पुलिस ने शनिवार को धर्मगुरु यति नरसिंहानंद को भी गिरफ्तार (Religious leader Yeti Narasimhanand arrested) कर लिया है. इस मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के बाद यह दूसरी गिरफ्तारी (This is the second arrest after Jitendra Tyagi alias Wasim Rizvi.) है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

रायपुर के डायरी कांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, पूर्व DEO ने रची साजिश, संविदा पोस्टिंग नहीं मिलने पर बनाया मनगढ़ंत मामला

शिक्षा विभाग के कथित 366 करोड़ के घूस कांड मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. (disclosure of police in diary case of Raipur) पकड़े गए आरोपियों में सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी गेंदराम चंद्राकर, कांग्रेस नेता व आरटीआई एक्टिविस्ट संजय सिंह ठाकुर और कपिल कुमार देवदास है. रायपुर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर पूरे मामले का पर्दाफाश किया. Click here

Ajit Jogi biopic film: बचपन का प्यार फेम सहदेव निभाएंगे अजीत जोगी के बचपन का किरदार

बचपन का प्यार फेम सहदेव दिरदो अब फिल्मों में नजर आएंगे. सहदेव को अजीत जोगी की बायोपिक में उनके बचपन का रोल (Sahadev Dirdo in Ajit Jogi biopic film ) मिला है. 'द अजित जोगी' फिल्म का निर्माण अमित जोगी के मार्गदर्शन पर राजश्री सिनेमा के बैनर तले हो रहा है. छत्तीसगढ़ में किसी राजनेता पर पहली फिल्म बन रही है. Click here

कोरोना से निपटने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने निकाली बंपर भर्ती, 18 जनवरी से वॉक इन इंटरव्यू

छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 202 अस्थायी पदों पर भर्तियां (chhattisgarh Health Department released recruitment) निकाली है. Click here

कोरोना का दर्द: '7 दिन तक मां कोरोना से लड़ी, फिर लाइन में लगकर लेना पड़ा शव, कफन की रस्म भी ठीक तरह से नहीं कर पाए पूरी'

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है. ETV भारत आपको उन लोगों के बारे में बता रहा है, जिनके परिवारों ने पहली या दूसरी लहर में अपनों को खोया. मकसद एक है, जागरूक रहें. कोरोना गाइडलाइन का पालन (follow corona guideline)करें. कोरोना से बचे रहें. कोरबा के पुरानी बस्ती में रहने वाले परवेज की कहानी, जिसने दूसरी लहर में अपनी मां को खोया. Click here

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के बयान पर धरमलाल ने दी प्रतिक्रिया, बघेल सरकार पर लगाया आरोप

आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में फंसे निलंबित IPS जीपी सिंह के बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. जीपी सिंह को एसीबी ने जब शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया. उस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बताया. जीपी सिंह के बयान के बाद भाजपा जीपी के समर्थन में उतर आई है. Click here

'यूपी जैसे बड़े राज्यों में टूटती जा रही है बीजेपी, डूबते जहाज में कोई नहीं चढ़ना चाहता'

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली रवाना (Chief Minister Bhupesh Baghel visit to Delhi ) हुए. इसके पहले उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उनके कई सवालों का जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दिल्ली से यूपी जाएंगे. जहां वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. Click here

सूरजपुर के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में बच्चे सीख रहे कुछ खास, जानिए

सूरजपुर के प्रतापपुर इलाके के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में स्टूडेंट पढ़ाई के साथ ही पर्यावरण को लेकर भी जागरूक हो रहे हैं. हॉस्टल में पढ़ने वाला हर छात्र गमले में पौधा लगा रहा है. उस पौधे की पूरी जिम्मेदारी भी उसी छात्र की है. Click here