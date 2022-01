आज की बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

third wave of corona in chhattisgarh: एक दिन में 5 मौतें, संक्रमितों का आंकड़ा 6 हजार के पार

third wave of corona in chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार रुक नहीं रही है. शुक्रवार को 6153 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 10.21 फीसदी है. प्रदेश के पांच जिलों में आज कोरोना से पांच मौतें हुई है....click here

भारतीय रेलवे में गार्ड का पदनाम बदला, अब कहलाएंगे 'ट्रेन मैनेजर', जानिए नई पोस्ट

रेल मंत्रालय ने बड़ा बदलाव किया है. ट्रेन गार्ड के पदनाम को रिवाइज (railway guard designation revision) किया गया है. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. ....click here

up assembly election : भाजपा में भागमभाग की आशंका को खत्म करने की कवायद, टिकट बंटवारे के लिए सोशल इंजीनियरिंग

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (up assembly election) से पहले पार्टियों के बीच टिकट बंटवारे पर खूब माथापच्ची हो रही है. एक ओर जहां कांग्रेस और सपा-रालोद ने कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दी है, तो दूसरी ओर भाजपा टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेती दिख रही है. भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट संभवत शनिवार को जारी होगी. हालांकि, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के फौरन बाद पार्टी ने सूची को सार्वजनिक नहीं किया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा के आला नेताओं के बीच मंथन का दौर जारी है. पढ़िए वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट... click here

CDS Bipin Rawat chopper crash : कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में तोड़फोड़ या लापरवाही से इनकार

भारतीय वायु सेना ने कहा है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 'ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' (tri- services court of inquiry ) ने अपने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दिये हैं. इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और 13 अन्य की मृत्यु हो गई थी. ....click here

jeopardising close neighbours : राहुल गांधी का तीखा हमला, कहा- सरकार अकर्मण्य, खतरे में पड़ोसी देश

राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी 'अकर्मण्यता' से मित्र पड़ोसी देशों को खतरे में डालने का काम किया है. राहुल ने यह बात भूटान में चीनी निर्माण (China building illegal villages in Bhutan) की खबरों के संबंध में किया है....click here

UP Assembly Election: नहीं मिला बसपा से टिकट तो फूट-फूटकर रोये अरशद राणा

मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल के बसपा नेता अरशद राणा (BSP Leader arshad rana) शुक्रवार को फूट-फूटकर रोए. इसके साथ ही उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी (suicide warning) भी दी. चलिए जानते हैं इसकी वजह.....click here

Uttarakhand Assembly Polls: हरीश रावत ने दिए विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत

उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत (Former Uttarakhand CM Harish Rawat) ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं. कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची शनिवार को जारी हो सकती है. एक बयान में रावत ने कहा कि लगभग सभी सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं. ईटीवी संवाददाता नियमिका सिंह की रिपोर्ट....click here

PM Modi VC: पीएम मोदी शनिवार को 150 से अधिक स्टार्टअप कारोबारियों से करेंगे संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) शनिवार को कृषि व स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के 150 से अधिक स्टार्टअप कारोबारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस (Video conference with startup entrepreneurs) के माध्यम से संवाद करेंगे.....click here

suspended IPS GP Singh on police remand: जीपी सिंह को 18 जनवरी तक पुलिस रिमांड, पेशी के दौरान बोले जीपी मुझे फंसाया गया

जीपी सिंह को रायपुर की (suspended IPS GP Singh on police remand)अदालत ने 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. कोर्ट में पेश होने से पहले जीपी सिंह ने मीडिया के सामने बयान दिया कि उन्हें फंसाया जा रहा है. उन्होंने खुद को राजनीति का शिकार बताया. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनकी पत्नी वीणा सिंह (statement of Suspended IPS GP Singh ) को फंसाने से इंकार कर दिया था. इसलिए मुझे फंसाया गया.....click here

कांकेर में नक्सलियों ने फिर किया आईईडी ब्लास्ट, अब तक नक्सलियों के हमले में तीन जवान घायल

कांकेर जिले के ताडोकी थानाक्षेत्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. नक्सलियों ने कोसरुडा कैम्प के पास आइईडी ब्लास्ट किया है. ब्लास्ट में एसएसबी के तीन जवान घायल हो गए हैं. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है....click here

Face to face with bjp mp Sunil Soni: छत्तीसगढ़ मॉडल अपराधियों का गढ़, यह यूपी में नहीं चलेगा- सुनील सोनी

BJP MP Sunil Soni targets Sonia Gandhi: रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता सुनील सोनी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है. उन्होंने इस दौरान सोनिया गांधी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा. सुनील सोनी ने कहा कि यूपी में छत्तीसगढ़ मॉडल नहीं चलेगा. सोनी ने पीएम की सुरक्षा चूक पर सीएम बघेल के अनर्गल बयान को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है.....click here