आज की बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

guwahati bikaner express : जलपाईगुड़ी में 12 बोगियां बेपटरी, 7 की मौत, 45 + घायल

पश्चिम बंगाल के दोमोहानी में ट्रेन हादसा (Domohani train derailed) हो गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस 15633 (अप) के 12 डिब्बे पटरे उतर गए.सात यात्रियों की मौत हुई है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 45 से अधिक लोगों के घायल होने की आशंका है.

अखिलेश यादव से मिले स्वामी प्रसाद, बोले-कल से आएगा तूफान और भाजपा के परखच्चे उड़ जाएंगे

भारतीय जनता पार्टी सरकार से त्यागपत्र देने के बाद आज पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी बागी करीब एक दर्जन विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले. विक्रमादित्य मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट कार्यालय में सबकी मुलाकात हुई.

सीएम भूपेश बघेल का जांजगीर दौरा, इन कार्यक्रमों में होंगे शामिल

ख्यमंत्री भूपेश बघेल 14 जनवरी को जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा ब्लॉक के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान सीएम मालखरौदा ब्लॉक के मोहतरा और डभरा ब्लॉक के कोसमंदा गांव में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस विषय में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है.

मकर संक्रांति आज, ऐसे करें पूजा और जानें शुभ मुहूर्त

आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है. इस दिन सूर्य देव के मकर राशि में गोचर करने से खरमास (काला माह) की समाप्ति भी होगी. जिसके बाद सभी तरह के शुभ कार्य के साथ-साथ मांगलिक कार्य की शुरुआत होगी.

कल की बड़ी खबरें

up assembly elections candidates : सपा और रालोद की पहली सूची जारी, जानिए कौन कहां से आजमाएगा किस्मत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों (up assembly elections candidates) का एलान हो गया है. कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने भी प्रत्याशियों की पहली सूची गुरुवार को जारी कर दी है.

pm security breach : सीएम चन्नी ने जताया दुख, बोले- तुम सलामत रहो कयामत तक, खुदा करे कि कयामत ना हो

पीएम मोदी की 'सुरक्षा में चूक' (pm security breach) पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खेद जताया है. उन्होंने पीएम के सुरक्षित रहने और लंबी उम्र की कामना (punjab CM Channi wished PM Modi long life) करते हुए शेर पढ़ा और कहा, 'तुम सलामत रहो कयामत तक, खुदा करे कि कयामत ना हो.'

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

Death toll from corona increased: एक दिन में कोरोना से छत्तीसगढ़ में 7 मौतें , 6 हजार से ज्यादा संक्रमित

छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौतों का सिलसिला (Death toll from corona increased in Chhattisgarh) बढ़ता जा रहा है. यहां एक दिन में सात लोगों की जान कोरोना संक्रमण से गई है. वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6 हजार से ज्यादा हो गया है.

IPS दीपांशु काबरा बनाए गए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर,16 IAS अधिकारियों का भी हुआ तबादला

बघेल सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों के साथ-साथ आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा को अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का चार्ज दिया गया है. यह पहली बार है कि जब किसी आईपीएस अधिकारी को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया है.

बिलासपुर में लापरवाही ने दिया कोरोना को न्यौता, 150 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित

जिले में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. इस बार वैश्विक महामारी ने बच्चों तक को नहीं बख्सा है. आकंड़ों की बात करें ते 156 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है और सब कुछ सामान्य होने का दावा कर रहा है.

Sant Kalicharan sent to jail: संत कालीचरण को फिर 14 दिनों की न्यायिक रिमांड, हाईकोर्ट की शरण में गए कालीचरण

संत कालीचरण को रायपुर कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उन्हें फिर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज (Sant Kalicharan sent to jail) दिया है. इसके बाद बाबा कालीचरण ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर (Chhattisgarh High Court Bilaspur) का दरवाजा खटखटाया है.

Sahdev Dirdo recovering after accident: हादसे से रिकवर होने के बाद सहदेव दिरदो ने फैंस को कहा शुक्रिया, एक्सीडेंट के बाद सहदेव का पहला वीडियो संदेश

बचपन का प्यार(Bachpan Ka Pyaar) फेम सिंगर सहदेव दिरदो अब स्वस्थ हो गए हैं. हादसे के बाद उबरने पर सहदेव ने अपने फैंस (Sahdev Dirdo thanks doctors and people after recovering from injuries) और लोगों का शुक्रिया किया है. उन्होंने डॉक्टर्स और अपने चाहने वालों को धन्यवाद कहा है.

Effect of corona on education:ऑनलाइन मोड में संचालित होंगी कालेज और विश्वविद्यालय की पढ़ाई, कई जिलोंं में स्कूल भी बंद

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. यहां अब कॉलेज, विश्वविद्यालय में ऑनलाइन मोड में विद्यार्थियों की पढ़ाई संचालित होगी. इसके साथ ही गौरेला पेंड्रा मरवाही और दंतेवाड़ा में आगामी आदेश तक स्कूलों को बंद करने का आदेश भी जारी किया गया है. इस तरह कोरोना का असर शिक्षा पर पड़ रहा है.

Fencing in Tiger Reserve Corridor: फेंसिंग ने रोकी बाघों की राह, केंद्र सरकार से की शिकायत

9 टाइगर रिजर्व कॉरिडोर को जोड़ने वाला वन परिक्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर वन विभाग ने फेंसिंग लगा दी है. जिससे बाघों का आना-जाना बंद हो गया है. वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी (Wildlife lover Nitin Singhvi) ने इसकी शिकायत केंद्र सरकार से की है.

अंतागढ़ की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के तहसीलदारों में आक्रोश, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को सौंपा पत्र

छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा. साथ ही अंतागढ़ के प्रभारी तहसीलदार के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में सांसद मोहन मंडावी और पूर्व विधायक पर कार्रवाई की मांग की.

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने साधा कांग्रेस मंत्रियों पर निशाना, रोजगार का दिखाया तीन साल का आंकड़ा

पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री शिव डेहरिया के द्वारा जारी किए गए बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऐसे बड़े नेताओं से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी.