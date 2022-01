बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

Precaution Doses India: पहले दिन देश में 9 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि के बीच सोमवार को कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक देने की शुरुआत हुई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) के बयान के अनुसार पहले दिन कुल 82 लाख वैक्सीन खुराकें दी (82 lakh vaccine doses given) गईं. एहतियाती खुराक देने की शुरुआत के पहले दिन बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों, स्वास्थ्य कर्मियों ने खुराक ली है. click here

केंद्र का राज्यों को निर्देश- रात 10 बजे तक कर सकते हैं कोविड टीकाकरण

केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश को यह स्पष्ट कर दिया कि कोविड टीकाकरण केंद्रों (CVC) के काम करने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है. केंद्र ने कहा है कि कोविड टीकाकरण केंद्र मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के आधार पर हर रोज रात 10 बजे तक काम कर सकते हैं. click here

ETV भारत से बोले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, 'धर्म संसद पर चुप्पी सबको समझ आ रही'

हरिद्वार में हुई धर्म संसद के दौरान कुछ साधु-संतों के भाषण को लेकर विवाद जारी है. सुप्रीम कोर्ट भी इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है. हालांकि, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी मानते हैं कि इस मामले में कार्यपालिका को जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी, वैसा कुछ भी नहीं किया गया. ईटीवी भारत के साथ कुरैशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की. click here

इंदौर में दिग्गी राजा का विवादास्पद बयान, आरएसएस को बताया दीमक

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (digvijay singh statement on rss in indore) ने इंदौर के अपने एक दिवसीय दौरे पर विवादित बयान दिया है. उन्होंने युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना दीमक से कर दी. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का न पहले कभी खतरा था, न कभी हिंदू धर्म पर खतरा आएगा. click here

सेटेलाइट से जुड़ा हाईटेक रथ, 3D स्टूडियो वाली वर्चुअल रैली, कुछ ऐसा होगा BJP का 'डिजिटल कैंपेन'

भारतीय जनता पार्टी डिजिटल वार के लिए पार्टी को पूरी तरह से तैयार कर रही है. इसके लिए न सिर्फ 3D स्टूडियो और डिजिटल रथ तैयार किए जा रहे हैं बल्कि डिजिटल कार्यक्रमों के लिए नेताओं को भी डिजिटल माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है. पार्टी ने पहले भी कई चुनाव डिजिटल माध्यम से लड़ा है मगर उत्तर प्रदेश की तैयारी में पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. click here

भारत में आयात होंगे अमेरिकी पोर्क और उससे बने प्रोडक्ट, मिली मंजूरी

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि सचिव टॉम विल्सैक ने घोषणा की कि भारत अमेरिकी कृषि व्यापार के लिए एक लंबे समय से बाधा को दूर करते हुए, भारत में यूएस पोर्क और पोर्क उत्पादों के आयात की अनुमति देने के लिए सहमत हो गया है. click here

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर, सोमवार को मिले 4120 मरीज, 4 की मौत

छत्तीसगढ़ में कोरोना केसों (corona cases in chhattisgarh) का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. सोमवार को 53 हजार 157 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. जिसमें 4120 लोग संक्रमित मिले हैं. कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 19,222 हो गई है. जबकि 4 की मौत कोरोना से हुई है. click here

कोरोना इफेक्ट: CG के पंचायत चुनावों में रैली-सभा पर रोक

छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार रोक लग गया है. चुनाव में उतरे हुए प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर पाएंगे. Click Here

CM budget meeting for chhattisgarh budget 2022: धान खरीदी को लेकर बजट में हो सकती है बड़ी घोषणा

छत्तीसगढ़ बजट 2022 (Chhattisgarh Budget 2022) को लेकर सीएम भूपेश बघेल अलग-अलग दिन विभिन्न विभागों के मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं. यह बैठक 10 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगी. सीएम निवास पर पहली बैठक खाद्य विभाग के साथ की गई. Click Here

बस्तर आईजी का दावा: कोरोना काल में बंद हुए स्कूल, तो बच्चे हो रहे नक्सली संगठन में शामिल

बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने दावा किया है कि कोरोना काल में बंद हो रहे स्कूल का फायदा नक्सली उठा रहे हैं. ये नक्सली बच्चों को बहला-फुसला कर उन्हें अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं. click here

रायगढ़ कांग्रेस में बवाल: महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष बरखा सिंह पर बदसलूकी का आरोप

रायगढ़ में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष की दबंगई अब अपने पार्षदों पर निकल रही है. बरखा सिंह (women congress district president barkha singh) पर आरोप है कि उसने पार्षद संजना शर्मा के साथ बदसलूकी और गाली गलौज किया है. Click Here

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को गिरफ्तार करने गई टीम कोरोना संक्रमित

कोरोना की तीसरी लहर पूरे विश्व में एक बार फिर तांडव मचा रही है. नेताओं, अफसरों सहित आमजन भी भारी संख्या में कोरोना की गिरफ्त में आ रहे है. इस बीच निलंबित आईपीएस अफसर जीपी सिंह को गिरफ्तार करने दिल्ली गई टीम भी कोरोना की चपेट में आ गई है. Click Here

बीजापुर सीआरपीएफ कैंप में 16 जवान कोरोना संक्रमित

भोपालपट्टनम तहसील के कोंगुपल्ली सीआरपीएफ कैंप में 16 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. जिले में कुल मिलाकर संक्रमितों की संख्या 22 हो गई है. इन बढ़ते आंकड़ों को देखकर स्वास्थ्य विभाग टीम के हाथ पांव फूल रहे हैं. Click Here

utensil bank in raipur: रायपुर नगर निगम की नई पहल बर्तन बैंक, इस बैंक से शहर होगा प्लास्टिक से मुक्त

रायपुर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में अव्वल आने के लिए जोरों से तैयारी कर रहा है. रायपुर नगर निगम अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए राजधानी के हर वार्ड मोहल्लों में नो पॉलीथिन महाभियान के जरिए लोगो को जागरूक कर रहा है. Click Here