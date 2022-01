पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव, 10 फरवरी से सात चरण में मतदान, 10 मार्च को नतीजे

निर्वाचन आयोग ने शनिवार को पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 10 फरवरी से लेकर सात मार्च तक सात चरणों में मतदान होगा, वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और तीन मार्च को मतदान होगा और इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी.

sansad corona : 400 से अधिक कर्मचारी कोरोना संक्रमित

भारत में कोरोना संक्रमण (corona in india) लगातार बढ़ रहा है. ताजा घटनाक्रम में संसद कर्मचारी कोरोना संक्रमित (parliament employees corona) हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 400 से अधिक संसद कर्मचारी कोविड-19 संक्रमित (covid parliament employees) हुए हैं.

एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस वसूलेगा रेलवे, लंबी दूरी की यात्रा होगी महंगी

देश में लंबी दूरी की रेलयात्रा महंगी (Long distance rail travel will be expensive) हो सकती है. क्योंकि रेलवे स्टेशन विकास शुल्क (Station Development Fee) वसूलने की तैयारी कर रहा है. हालांकि इसमें उपनगरीय यात्रियों को छूट (Suburban commuters discount) मिलेगी.

पांच राज्यों में चुनाव का एलान, आदर्श आचार संहिता लागू

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का एलान हो गया है. इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें आदर्श आचार संहिता कहते हैं. इन नियमों का पालन नहीं करने पर सजा का प्रावधान है.जानिए क्या-क्या करने पर रहेगी रोक.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

PM Modi Security Lapse Case:रमन सिंह का भूपेश बघेल पर तंज, कहा- सीएम होते हुए सरपंच स्तर की भाषा

Raman Singh taunt Bhupesh Baghel: पीएम मोदी के लिए 'नौटंकी' शब्द का प्रयोग करने पर रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि 'सीएम होते हुए भी उनकी भाषा का स्तर काफी गिरा हुआ है'.

बीजापुर से मिर्ची तोड़ने तेलंगाना जा रहे मजदूर से भरी पिकअप पलटी, 3 की मौत, भूपेश बघेल ने की मुआवजे की घोषणा

बीजापुर से तेलंगाना जाने के दौरान मजदूरों से भरी गाड़ी पलट (three killed pickup overturns in Telangana )गई. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. कई मजदूरों की हालत गंभीर है. जिनका इलाज तेलंगाना के एटूनागरम के अस्पताल में चल रहा है. सीएम ने मुआवजे की घोषणा की है.

Religious Rituals for PM Modi: पीएम मोदी के लिए धार्मिक अनुष्ठान पर पुरोहित और राजनीतिक दलों की राय

Religious rituals for PM modi: हाल ही में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में भाजपा ने महामृत्युंजय यज्ञ कराया था. जिसे लेकर पुरोहित सहित नेताओं ने अपनी राय ETV भारत को दी है. आइए जानते हैं उनका क्या कहना हैं...

गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्कूल की लापरवाही बच्चे पर पड़ रही भारी, जड़ी बूटी के सहारे हो रहा इलाज

पेंड्रा विकासखंड में शासकीय स्कूल की लापरवाही (negligence of government school in pendra ) के कारण छात्र का पैर टूट गया. स्थानीय अस्पताल में सुविधाओं की कमी के कारण डॉक्टरों ने बच्चे को बिलासपुर रेफर करने की बात कही. लेकिन आर्थिक समस्या से जूझ रहे परिजन बच्चे का घर में देसी इलाज कर रहे हैं.

Paddy crop harvested Kanker: कांकेर में अधिकारियों की मौजूदगी में धान की कटाई, जानिए क्यों

कांकेर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में धान की फसल काटी गई. पारिवारिक विवाद के बाद महिला किसान के आवेदन पर प्रशासनिक अमला खेत पहुंचा और फसल की कटाई करवाई. (Kanker Paddy harvesting in presence of Police Administration )