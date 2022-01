आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा टालने की याचिका पर दिल्ली HC गुरुवार को करेगा सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा को स्थिति पर नियंत्रण होने तक टालने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने को तैयार (Delhi High Court ready for hearing Civil Services exam) हो गया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर छह जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया है. click here

swamy against Air India tata deal: स्वामी के खिलाफ केंद्र सरकार, हाईकोर्ट 6 जनवरी को सुनाएगा आदेश

एअर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट (Air India disinvestment delhi high court)ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत 6 जनवरी को आदेश पारित करेगी. click here

Modi in Bhatinda : 'सीएम को थैंक्‍स कहना कि मैं जिंदा लौट पाया', क्या चुनाव में भी मुद्दा बनेगा पीएम का बयान ?

पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रद्द (PM punjab program cancelled) हो गया है. गृह मंत्रालय ने इसे पीएम की सुरक्षा में चूक (PM Security breach) बताया है. बठिंडा एयरपोर्ट लौटने पर पीएम मोदी (Modi in Bhatinda) ने एयरपोर्ट अधिकारियों से कहा, अपने सीएम को थैंक्स कहना (apne cm ko thanks kehna) कि मैं जिंदा वापस लौट आया. पीएम का यह बयान एएनआई एजेंसी में आया है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

third wave of corona in Chhattisgarh: बिलासपुर में मिला ओमीक्रोन का पहला मरीज, एक दिन में आए 1500 से ज्यादा कोरोना केस

छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है. एक दिन में 1500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हुई है. बिलासपुर में ओमीक्रोन का एक केस दर्ज किया गया है. यह छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन (first Omicro patient found in Bilaspur) का पहला मामला है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ मे कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona in Chhattisgarh) की एंट्री की बात कही जा रही है.click here

First case of Omicron variant in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन वैरिएंट का पहला मामला, बिलासपुर का मरीज निकला ओमीक्रोन पॉजिटिव

छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन वैरिएंट ने दस्तक दे दी (First case of Omicron variant in Chhattisgarh) है. बिलासपुर का एक मरीज जो यूएई से वापस लौटा था. वह ओमीक्रोन वैरिएंट से पीड़ित पाया गया है.click here

Third wave corona in chhattisgarh: नए वेरिएंट ओमीक्रोन से बचाव की तैयारी में जुटा स्वास्थ्य विभाग

कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग (Chhattisgarh Health Department) पूरी तरह से हरकत में आ गया है. कोरोना संक्रमित की इलाज के लिए राज्य में अलग-अलग कैटेगिरी के 9, 533 बेड्स की व्यवस्था की गई है. विभागीय अधिकारी कोविड से बचाव और इलाज सुविधाओं को लेकर लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं.click here

कोरोना के बढ़ते केसों के बाद रायपुर में नाइट कर्फ्यू

Raipur District administration meeting: छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रायपुर जिला प्रशासन की बैठक में लॉकडाउन की अटकलों पर ब्रेक लग चुका है. राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है.click here

छत्तीसगढ़ में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं, सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं. हालात बिगड़ते देख कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लागू कर दी गई है. लेकिन कोरोना के नए ओमीक्रोन वेरिंएंट की पहचान के लिए छत्तीसगढ़ में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है. अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है. click here

भड़काऊ बयान देने का मामला : पुणे पुलिस को बृहस्पतिवार तक कालीचरण महाराज की हिरासत मिली

पुणे पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने संत कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस से अपनी हिरासत में लिया है. महाराष्ट्र में कालीचरण और पांच अन्य के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण के मामले दर्ज हैं. click here

कल की देशभर की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

UP Election: सीएम योगी और अखिलेश के बाद प्रियंका के भी चुनाव लड़ने के लगने लगे कयास!

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) लड़ने के कयासों के बाद अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के भी चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. click here

पीएम मोदी ने किया ट्वीट से बर्थडे विश, 5 मिनट में आया ममता बनर्जी का जवाब

Mamata Banerjee Birthday : बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को ट्वीट के जरिये जन्मदिन की शुभकामना दी. ममता बनर्जी ने 5 मिनट के अंदर पीएम को शुभकामना के लिए धन्यवाद वाला ट्वीट कर दिया. 5 जनवरी 2021 को ममता बनर्जी का 67वां बर्थडे था. दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को हुआ था.click here

IGRUA का नया रिकॉर्ड, 2021 में 19000 घंटे की उड़ान

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA) ने साल 2021 में 19000 घंटे की उड़ान का एक नया रिकॉर्ड बनाया है. 2021 में खराब मौसम, तौकते चक्रवात और महामारी की स्थिति के निरंतर प्रभाव के बावजूद IGRUA ने 19000 घंटे का यह मील का पत्थर हासिल किया. click here

राजस्थान में ओमीक्रोन से मौत, महाराष्ट्र में कोरोना के 26K, दिल्ली में 10K से ज्यादा नए केस

राजस्थान में ओमीक्रोन से मौत का मामला सामने आया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है. वहीं कोरोना केस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में सामने आए हैं. जानिए किस राज्य में कितने केस सामने आए (covid updates). click here

मकर संक्रांति पर दुनिया भर के 75 लाख लोग सूर्य नमस्कार करेंगे : आयुष मंत्री

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल (Union Minister Sarbananda Sonowal) ने बुधवार को कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर दुनिया भर में 75 लाख लोग सूर्य नमस्कार करेंगे (75 lakh people around the world will do Surya Namaskar). आयुष मंत्रालय के एक बयान के अनुसार अन्य मंत्रालय भी इस मुहिम में शामिल होंगे.click here