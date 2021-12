आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

आतंकी हमले का अलर्ट, मुंबई पुलिस के जवानों की छुट्टियां रद्द

मुंबई पुलिस ने साल के आखिरी दिन सभी जवानों को ड्यूटी पर आने के निर्देश जारी किए हैं. यानी कल सभी पुलिस अवकाश और साप्ताहिक अवकाश रद्द कर दिए गए हैं और मुंबई में तैनात प्रत्येक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेगा. दरअसल सूचना मिली थी कि खालिस्तानी तत्व शहर में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर है. click here

भारत में ओमीक्रोन से पहली मौत, नाइजीरिया से लौटने के बाद हुए थे संक्रमित

देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन से पहली मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई है. ओमीक्रोन से पहली मौत की रिपोर्ट महाराष्ट्र से आई है. मृतक की नाइजीरिया की ट्रेवेल हिस्ट्री बताई गई है. click here

जीएसटी परिषद की बैठक 31 दिसंबर को, कई राज्यों ने कपड़ा उत्पादों पर GST दर में वृद्धि का किया विरोध

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Seetharaman ) की अध्यक्षता में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद (GST Council meeting) की बैठक 31 दिसंबर को होगी. इस बैठक में अन्य बातों के अलावा दरों को युक्तिसंगत बनाने पर राज्यों के मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी. कई राज्यों ने कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी दर में वृद्धि रोकने की मांग की है. click here

चेन्नई में भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. चेन्नई में गुरुवार को करीब 5 घंटे तक लगातार भारी बारिश हुई. क्षेत्रीय मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा कि अगले 48 घंटों तक चेन्नई और उपनगरीय इलाकों सहित तटीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. click here

Pradosh Vrat 2021 : साल का आखिरी प्रदोष व्रत आज, जानें-कथा और महत्व

हर मास की त्रयोदशी तिथि (Trayodashi Tithi) को प्रदोष व्रत होता है. इस बार का प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन है, शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत (Pradosh Vrat Shukra) कहा जाता है, जो इस साल के आखिर में 31 दिसंबर को पड़ा है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

दो दिनों की पुलिस रिमांड पर जेल भेजे गए कालीचरण, राष्ट्रद्रोह के केस में हुई है गिरफ्तारी

कालीचरण को रायपुर जिला कोर्ट में जस्टिस चेतना ठाकुर की कोर्ट में पेश किया गया था. यहां उसकी पेशी के दौरान जय श्रीराम के नारे भी लगे. करीब 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोर्ट परिसर में तैनात थे. कालीचरण समर्थकों को हाथ हिलाते हुए कोर्ट में घुसा. इससे पहले रायपुर पुलिस लाइन में डॉक्टरों ने उसका मेडिकल किया. जिसमें किसी बीमारी की पुष्टि नहीं हुई. कालीचरण का कोविड रिपोर्ट भी निगेटिव आया. कोर्ट ने कालीचरण को 1 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. click here

बीजेपी गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोल सकती, मजबूरी में ये लोग महात्मा गांधी की जय बोलते हैं- सीएम बघेल

महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने के बाद गिरफ्तार हुए संत कालीचरण दो दिनों की पुलिस रिमांड पर हैं. इस बीच गुरुवार रात दिल्ली से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उनमें साहस है तो कहें कि वो कालीचरण के बयानों का समर्थन करते हैं. click here

risk of third wave in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, एक दिन में मिले 150 संक्रमित मरीज

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा (risk of third wave in Chhattisgarh) तेजी से मंडरा रहा है. यहां हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे है. बीते 6 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ में कोरोना केसों की रफ्तार चार गुना से ज्यादा बढ़ गई है. गुरुवार को छत्तीसगढ़ में करीब 24 हजार से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच (Increase of corona cases in Chhattisgarh) की गई. इस जांच के बाद कुल 150 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं. click here

singer Sahdev Dirdo health improving: सहदेव की हालत पहले से स्थिर लेकिन 2 से 3 दिन तक कुछ कह पाना मुश्किल

सुकमा में सड़क हादसे में घायल हुए बचपन का प्यार फेम सहदेव दिरदो का रायपुर में इलाज चल रहा है. उसे बालाजी अस्पताल में एडमिट किया गया है. सहदेव की हालत पहले से ठीक है. डॉक्टरों का कहना है कि 2-3 दिन बाद ही सहदेव की सेहत को लेकर कुछ कहा जा सकता है. click here

Pre budget meeting: सीएम बघेल की मोदी सरकार से मांग, जीएसटी मुआवजा अनुदान रखें जारी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को प्री-बजट बैठक (Pre budget meeting) में जीएसटी मुआवजा अनुदान अगले 5 साल तक जारी (GST compensation grant) रखने की राज्य की मांग को दोहराया. click here

कल की देशभर की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने आठ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच बढ़ाने, अस्पताल की तैयारियों को मजबूत करने, कोविड-19 टीकाकरण अभियान की गति बढ़ाने और संक्रमण के प्रसार का मुकाबला करने के लिए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करने को कहा है.click here

omicron : पश्चिम बंगाल ने तीन जनवरी से ब्रिटेन, जोखिम वाले देशों से सीधी उड़ानें निलंबित की

पश्चिम बंगाल में ओमीक्रोन (Omicron in West Bengal) के 11 मामले सामने आ चुके हैं. खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन जनवरी से ब्रिटेन, जोखिम वाले देशों से सीधी उड़ानें निलंबित कर दी हैं. click here

यूपी के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान, बोले- जेएनयू में चलता है 'सेक्स' स्कैंडल

उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने जेएनयू को लेकर विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि दिल्ली के जेएनयू में सेक्स स्कैंडल चलता है. राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता वहां जाते हैं. click here

वयस्कों की तुलना में 2-18 वर्ष के बच्चों में Covaxin ने बेहतर एंटीबॉडी प्रतिक्रिया दिखाई: भारत बायोटेक

देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने पर जोर दिया जा रहा है. इस बीच भारत बायोटेक (Bharat Biotech) का कहना है कि उसकी वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) दूसरे और तीसरे चरण की स्टडी में 2 से 18 आयु वर्ग में भी उनकी वैक्सीन काफी प्रभावी है. click here